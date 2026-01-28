Рашисты атаковали КАБами Запорожье: повреждено более ста квартир и 20 автомобилей

Ночью 28 января 2026 года российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. Вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Под ударом жилая инфраструктура

Как отмечается, более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар в результате вражеской атаки на Запорожье.

Детали

По данным ОВА, россияне на рассвете нанесли удар по областному центру, попав во двор многоэтажки.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

После отбоя на месте начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать ущерб, нанесенный страной-агрессором.

