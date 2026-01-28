3 544 3
Рашисты атаковали КАБами Запорожье: повреждено более ста квартир и 20 автомобилей
Ночью 28 января 2026 года российские оккупанты атаковали управляемыми авиабомбами Запорожье. Вспыхнул пожар.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Под ударом жилая инфраструктура
Как отмечается, более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар в результате вражеской атаки на Запорожье.
Детали
По данным ОВА, россияне на рассвете нанесли удар по областному центру, попав во двор многоэтажки.
Предварительно, обошлось без пострадавших.
После отбоя на месте начнут работу специалисты райадминистраций, которые будут фиксировать ущерб, нанесенный страной-агрессором.
Последствия
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
- Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
- Также войска РФ нанесли удар по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
- Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
P.S. офіційно статистика: в 2025 внаслідок війни загинуло в 10 разів більше українців ніж кацапів.