Последствия атаки РФ на Киевскую область: двое погибших, среди пострадавших дети. Горела квартира в многоэтажке
В результате вражеского обстрела Киевской области погибли два человека, еще четверо пострадали.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Детали
Как отмечается, сегодня в 01:38 в Белогородской громаде Бучанского района в результате вражеской атаки БПЛА "Герань-2" возник пожар в квартире на 7-м этаже семиэтажного жилого дома.
В результате попадания пострадали четыре человека: женщина и двое детей (2016 и 2021 г. р.) с острой реакцией на стресс, а также мужчина с отравлением продуктами горения.
К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Данные о погибших устанавливаются.
В 05:15 пожар ликвидирован на площади 600 кв. м.
Последствия
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
- Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
- Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
- Враг атаковал баллистикой объект инфраструктуры в Кривом Роге: двое раненых.
- В Запорожье из-за атаки РФ повреждено более ста квартир и 20 автомобилей.
