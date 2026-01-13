4 607 4
Побратими врятували бійця 31-ї бригади з-під заваленого бліндажа. ВIДЕО
У мережі опубліковано драматичні кадри порятунку бійця 31-ї механізованої бригади Збройних сил України із заваленого бліндажа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, побратими військового провели операцію з підтримкою операторів дронів у небі та витягнули захисника з-під завалів.
Боєць під час операції показував жести пілотам, що почувається добре та не зазнав важких ушкоджень.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Генпрокурор, суворо обіцяв прийти до них, але щось у своїх штанях заплутався в офісі ГПУ! Так і сидять вони всі у теплих кабінетах!!