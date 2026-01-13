Побратими врятували бійця 31-ї бригади з-під заваленого бліндажа. ВIДЕО

У мережі опубліковано драматичні кадри порятунку бійця 31-ї механізованої бригади Збройних сил України із заваленого бліндажа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, побратими військового провели операцію з підтримкою операторів дронів у небі та витягнули захисника з-під завалів.

Боєць під час операції показував жести пілотам, що почувається добре та не зазнав важких ушкоджень.

А КабМіндічі, разом з єрмаком і зеленським, татаровим, стефанчуками, аброхамієм, жирують на крадених грошах в Українців, імітуючи буремну діяльність!
Генпрокурор, суворо обіцяв прийти до них, але щось у своїх штанях заплутався в офісі ГПУ! Так і сидять вони всі у теплих кабінетах!!
13.01.2026 20:20 Відповісти
Ненавиджу зелень та тих хто привів їх до влади, але під такими новинами хотілось би бачити пости радості за порятунок Героя, теплих побажань захисникам, а не в черговий раз читати про дєрьмаків, міндічів та янелохів.
13.01.2026 20:53 Відповісти
Ото як люди вiдрiзняються вiд оркiв!
13.01.2026 20:59 Відповісти
🫡🇺🇦
13.01.2026 21:18 Відповісти
 
 