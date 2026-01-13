3 044 4
Сослуживцы спасли бойца 31-й бригады из-под заваленного блиндажа. ВИДЕО
В сети опубликованы драматические кадры спасения бойца 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины из заваленного блиндажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, побратимы военного провели операцию при поддержке операторов дронов в небе и вытащили защитника из-под завалов.
Боец во время операции показывал жестами пилотам, что чувствует себя хорошо и не получил тяжелых повреждений.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Генпрокурор, суворо обіцяв прийти до них, але щось у своїх штанях заплутався в офісі ГПУ! Так і сидять вони всі у теплих кабінетах!!