Новости Эвакуация раненых
3 044 4

Сослуживцы спасли бойца 31-й бригады из-под заваленного блиндажа. ВИДЕО

В сети опубликованы драматические кадры спасения бойца 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины из заваленного блиндажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, побратимы военного провели операцию при поддержке операторов дронов в небе и вытащили защитника из-под завалов.

Боец во время операции показывал жестами пилотам, что чувствует себя хорошо и не получил тяжелых повреждений.

А КабМіндічі, разом з єрмаком і зеленським, татаровим, стефанчуками, аброхамієм, жирують на крадених грошах в Українців, імітуючи буремну діяльність!
Генпрокурор, суворо обіцяв прийти до них, але щось у своїх штанях заплутався в офісі ГПУ! Так і сидять вони всі у теплих кабінетах!!
13.01.2026 20:20 Ответить
Ненавиджу зелень та тих хто привів їх до влади, але під такими новинами хотілось би бачити пости радості за порятунок Героя, теплих побажань захисникам, а не в черговий раз читати про дєрьмаків, міндічів та янелохів.
13.01.2026 20:53 Ответить
Ото як люди вiдрiзняються вiд оркiв!
13.01.2026 20:59 Ответить
🫡🇺🇦
13.01.2026 21:18 Ответить
 
 