Сослуживцы спасли бойца 31-й бригады из-под заваленного блиндажа. ВИДЕО

В сети опубликованы драматические кадры спасения бойца 31-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины из заваленного блиндажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, побратимы военного провели операцию при поддержке операторов дронов в небе и вытащили защитника из-под завалов.

Боец во время операции показывал жестами пилотам, что чувствует себя хорошо и не получил тяжелых повреждений.

