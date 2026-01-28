Под ударами РФ оказались четыре района Днепропетровщины: повреждены дома, инфраструктура и предприятие

В течение дня 28 января российские войска наносили удары по населенным пунктам Никопольского, Павлоградского, Синельниковского и Криворожского районов Днепропетровской области, вследствие чего возникли пожары, есть повреждения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

По Никопольщине агрессор продолжал бить FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская громады.

Повреждены пятиэтажка, 3 частных дома, экскаваторы, инфраструктура, предприятие. Там возник пожар, который спасатели потушили.

Павлоградский район

Из-за вражеского беспилотника горело и в Троицкой громаде Павлоградского района, огонь потушили. Повреждены автомобили.

Синельниковский район

В Николаевской громаде Синельниковского района разрушены 2 дома.

Криворожский район

По Зеленодольской громаде, что на Криворожье, противник ударил FPV-дронами. Разбиты солнечные панели.

Отмечается, что повсюду обошлось без погибших и пострадавших.

Удар по Каменскому

В ОВА уточнили, что в результате атак БПЛА на Каменское, которые враг нанес утром и днем, повреждена инфраструктура.

