Вражеские обстрелы Днепропетровщины: в Никополе ранена женщина

В течение 27 января российские войска неоднократно атаковали Никополь и населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области. Вследствие обстрелов ранена женщина, зафиксированы значительные повреждения жилой и критической инфраструктуры.

О ситуации рассказал глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Никопольщина

Жертвы

В Никополе вследствие вражеского удара ранена 33-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Не только город, но и район агрессор атаковал в течение всего дня. Артиллерию и FPV-дроны направлял по населенным пунктам Покровской, Червоногригоровской, Марганецкой, Мировской громад.

Разрушения

Повреждены 2 пятиэтажки, 2 частных дома, автомобили, инфраструктура, газопровод. Уничтожены 2 хозяйственные постройки.

Синельниковщина

Беспилотник российская армия направила и на Славянскую громаду, люди не пострадали.









