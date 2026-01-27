Вражеские обстрелы Днепропетровщины: в Никополе ранена женщина
В течение 27 января российские войска неоднократно атаковали Никополь и населенные пункты Никопольского района Днепропетровской области. Вследствие обстрелов ранена женщина, зафиксированы значительные повреждения жилой и критической инфраструктуры.
О ситуации рассказал глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Никопольщина
Жертвы
- В Никополе вследствие вражеского удара ранена 33-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Не только город, но и район агрессор атаковал в течение всего дня. Артиллерию и FPV-дроны направлял по населенным пунктам Покровской, Червоногригоровской, Марганецкой, Мировской громад.
Разрушения
Повреждены 2 пятиэтажки, 2 частных дома, автомобили, инфраструктура, газопровод. Уничтожены 2 хозяйственные постройки.
Синельниковщина
Беспилотник российская армия направила и на Славянскую громаду, люди не пострадали.
