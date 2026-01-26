Ликвидировано еще 8 "уклонистских схем": среди задержанных – ректор академии и руководительница аппарата суда

Служба безопасности, Государственное бюро расследований и Национальная полиция заблокировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в разных регионах Украины.

За суммы до 10 тысяч долларов США дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Киевской области разоблачены ректор столичной академии и два его подчиненных, которые фиктивно устраивали уклонистов на работу и учебу в свой вуз. Установлено, что "новые" студенты и лаборанты даже не появлялись в учебном заведении.

К незаконной деятельности глава вуза привлек своего знакомого предпринимателя, который подыскивал клиентов для "бронирования".

В Киеве задержаны дельцы, которые фиктивно трудоустраивали уклонистов на предприятия и оформляли им "бронирование". Также злоумышленники изготавливали поддельные справки об установлении инвалидности. Таким образом фигуранты оформили фальшивые документы более чем 100 лицам.

В Одесской области подозрение получила руководительница аппарата одного из городских судов, которая предлагала военнообязанным получить фиктивное оформление ухода за близким родственником. Для реализации сделки она обещала клиентам повлиять на соответствующие решения судей.

Также вместе с пограничниками задержан 33-летний делец, который привлек к схеме двух перевозчиков и работника Укрзализныци.

Уклонистов перевозили грузовыми локомотивами к границе. Для этого клиентам выдавали поддельные удостоверения помощников машинистов и фиктивные документы о командировке.

В Кировоградской области разоблачили еще одну фигурантку. Ею оказалась 54-летняя женщина со 2-й группой инвалидности, которая предлагала уклонистам за деньги жениться на ней, чтобы получить справку об опекунстве и иметь возможность выехать за границу.

В Днепропетровской области сотрудники СБУ и ГБР задержали двух местных жителей, которые с помощью сообщника в ТЦК безосновательно "списывали" призывников с воинского учета по состоянию здоровья.

Имея доступ к соответствующей базе, сотрудник ТЦК вносил в нее сведения о непригодности "клиентов" к военной службе на основании фиктивных заключений ВВК.

Во Львовской области разоблачен адвокат, который предлагал военнообязанным "решить вопрос" об установлении инвалидности.

В Сумах разоблачены четыре дельца, которые оформляли уклонистов "преподавателями" фейкового учебного заведения, чтобы сделать им бронь от призыва.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

незаконная переправка лиц через государственную границу;

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества

















