В Одесі лікарі видавали "липові" довідки з вигаданими діагнозами для виїзду призовників за кордон

Двоє одеських медиків - посадовець приватного медичного центру у Київському районі Одеси та керівниця приватної амбулаторії організували схему ухилення від призову.

Вони оформлювали фіктивні медичні документи та сприяли отриманню призовниками груп інвалідності, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, за "послуги" щодо двох чоловіків медики вимагали та отримали 21 тисяч доларів США. До пакета входило виготовлення необхідної медичної документації та вплив на прийняття рішень уповноваженими особами.

Схему викрили прокурори Київської окружної прокуратури міста Одеси спільно зі співробітниками СБУ.

Медикам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За клопотанням прокуратури їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 3 мільйони гривень кожному.







