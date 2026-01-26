В Одесі лікарі видавали "липові" довідки з вигаданими діагнозами для виїзду призовників за кордон

Двоє одеських медиків - посадовець приватного медичного центру у Київському районі Одеси та керівниця приватної амбулаторії організували схему ухилення від призову.

Вони оформлювали фіктивні медичні документи та сприяли отриманню призовниками груп інвалідності, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними слідства, за "послуги" щодо двох чоловіків медики вимагали та отримали 21 тисяч доларів США. До пакета входило виготовлення необхідної медичної документації та вплив на прийняття рішень уповноваженими особами.

Схему викрили прокурори Київської окружної прокуратури міста Одеси спільно зі співробітниками СБУ.

Медикам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

За клопотанням прокуратури їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 3 мільйони гривень кожному.

"мікроКрупа - 2.0"?
26.01.2026 13:55
Видали липову довідку міндичам і ко і вони виїхали, чого це не розслідуєте?
26.01.2026 14:12
у міндіча троє малих дітей, а видали йому талон "к" для пришвидшеного перетину кордону, тут важливо бути чітким і розуміти звідки тхне...
26.01.2026 14:34
Це повсюди в Україні: нещодавно в нас в Берегові (Закарпатська область) невропатолога Янчика впіймали на гарячому: десятки його пацієнтів виявилися із придуманими хворобами. Переважно платоспроможна каста місцевих чиновників-корупціонерів або бізнесменів накупували собі медичних справок для ТЦК. Один знайомий бізнесмен-спортсмен теж долучився до цієї групи душевно хворих.
26.01.2026 14:32
зрозуміло що той хто категорично не хоче їти в ЗСУ відкопирсається, навіть пішовши в СЗЧ, але ж то не платоспроможні. Тож було б краще ввести для платоспроможних сплату еквіваленту від 10к у.е. і надавати дозвіл на виїзд, поповнюючи бюджет та утримуючи людину на ринку праці України. Натомість можновладці просто використовують механізм "ухилення", а оці всі випадки викриття то про тих хто не в системі
26.01.2026 14:39
 
 