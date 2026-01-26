До суду скеровано справу керівника російської авіакорпорації, яка виробляє літаки для війни проти України

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо громадянина РФ - керівника одного з найбільших авіабудівних підприємств країни-агресора, яке працює на потреби її армії.

Слідством встановлено, що з 2022 року очільник ПАТ "Об’єднана авіабудівна корпорація" забезпечував стабільну роботу оборонного авіавиробництва та сприяв реалізації політики РФ у сфері військово-промислового комплексу, передає Цензор.НЕТ.

Під його керівництвом підприємство здійснювало виробництво, ремонт і модернізацію військової та спеціальної авіаційної техніки, яку збройні сили РФ систематично застосовують під час повномасштабної агресії проти України.

Йдеться, зокрема, про бойові та стратегічні літаки Су, МіГ, Ту, Іл, а також іншу авіаційну техніку військового призначення.

