До суду скеровано справу керівника російської авіакорпорації, яка виробляє літаки для війни проти України

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо громадянина РФ - керівника одного з найбільших авіабудівних підприємств країни-агресора, яке працює на потреби її армії.

Слідством встановлено, що з 2022 року очільник ПАТ "Об’єднана авіабудівна корпорація" забезпечував стабільну роботу оборонного авіавиробництва та сприяв реалізації політики РФ у сфері військово-промислового комплексу, передає Цензор.НЕТ.

Під його керівництвом підприємство здійснювало виробництво, ремонт і модернізацію військової та спеціальної авіаційної техніки, яку збройні сили РФ систематично застосовують під час повномасштабної агресії проти України.

Йдеться, зокрема, про бойові та стратегічні літаки Су, МіГ, Ту, Іл, а також іншу авіаційну техніку військового призначення.

На жаль,як бачимо, заочні суди ....як заочні страти...
26.01.2026 10:54 Відповісти
Тільки заочно, бо наш генпрокурор може не може прийти за рашистом особисто - кишка тонка.
26.01.2026 11:25 Відповісти
Якби скерували не справу, а самокат у потрібному місці, то було б більш дієво, на мою думку...
А так...
26.01.2026 11:05 Відповісти
Кому потрібен цей порожня. коли будуть скеровані справи про державу на єрмака баканова наумова міндіча.
26.01.2026 11:14 Відповісти
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%B0 Вадим Александрович Бадеха
26.01.2026 11:23 Відповісти
 
 