Війна РФ проти України та інші російські війни - це наслідки байдужості ключових держав світу, - Зеленський
Війна Росії проти України, а також проти Молдови, Чечні, Грузії, є наслідком байдужості до народів з боку ключових держав світу наприкінці радянського часу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на вшануванні пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.
Наслідок байдужості
"У підсумку історія карає тих, хто залишається осторонь. Багато в чому війни ХХ століття – це наслідок байдужості сильних світу цього у столітті ХІХ.
Війна Росії проти України та інші російські війни – проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – усе це наслідки байдужості до правди наших із вами народів: правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу, у дев’яностих роках та на початку ХХІ століття, коли вони поставили на Росію – на "перезавантаження" з Росією, яке справді стало "перевантаженням" для всіх нас", - зазначив президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Зеленський із першою леді прибули до Вільнюса.
- Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою.
- Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Кястутісу Будрісу державну нагороду України – орден "За заслуги".
7 сiчня, 2022,
