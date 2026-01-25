Війна РФ проти України та інші російські війни - це наслідки байдужості ключових держав світу, - Зеленський

Війна Росії проти України, а також проти Молдови, Чечні, Грузії, є наслідком байдужості до народів з боку ключових держав світу наприкінці радянського часу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на вшануванні пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: РФ використовує Білорусь як полігон для шантажу Європи та світу "Орєшніками", - Зеленський. ВIДЕО

Наслідок байдужості

"У підсумку історія карає тих, хто залишається осторонь. Багато в чому війни ХХ століття – це наслідок байдужості сильних світу цього у столітті ХІХ.



Війна Росії проти України та інші російські війни – проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – усе це наслідки байдужості до правди наших із вами народів: правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу, у дев’яностих роках та на початку ХХІ століття, коли вони поставили на Росію – на "перезавантаження" з Росією, яке справді стало "перевантаженням" для всіх нас", - зазначив президент.

Також читайте: Затяжна війна може підштовхнути Путіна до застосування хімзброї масового ураження, - The Times

Що передувало?