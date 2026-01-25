3 797 67

Війна РФ проти України та інші російські війни - це наслідки байдужості ключових держав світу, - Зеленський

Війна Росії проти України, а також проти Молдови, Чечні, Грузії, є наслідком байдужості до народів з боку ключових держав світу наприкінці радянського часу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на вшануванні пам’яті загиблих під час Січневого повстання у Вільнюсі, передає Цензор.НЕТ.

Наслідок байдужості

"У підсумку історія карає тих, хто залишається осторонь. Багато в чому війни ХХ століття – це наслідок байдужості сильних світу цього у столітті ХІХ.

Війна Росії проти України та інші російські війни – проти Молдови, проти Чечні, проти Грузії – усе це наслідки байдужості до правди наших із вами народів: правди, яку наші люди відчувають, і байдужості, яку проявили ключові держави світу наприкінці радянського часу, у дев’яностих роках та на початку ХХІ століття, коли вони поставили на Росію – на "перезавантаження" з Росією, яке справді стало "перевантаженням" для всіх нас", - зазначив президент.

Що передувало?

тебе про небезпеку нападу попереджали за 6 місяців. ти собака дороги будував.
25.01.2026 16:08 Відповісти
Чому було розміновано міст через Чонгар, члєнограй?
25.01.2026 16:10 Відповісти
Зеленский на лыжах поздравил украинцев с Рождеством

Замовчує оманський, про свою бездіяльність з 2019 року, що призвела до смертей Українців!! Баканов з єрмаком, підуть на угоді із слідством, щоб пожиттєво не сидіти за співучасть!!
показати весь коментар
25.01.2026 18:17 Відповісти
він ідіот у всьому
навіщо окуляри під маску надягати?
може він ще вовняні шкарпетки від бабусі натягнув?
показати весь коментар
26.01.2026 06:25 Відповісти
Великий крок вперед маленької людини. Від президента країни до директора планети Земля.
показати весь коментар
25.01.2026 16:11 Відповісти
Це жарт звичайно. Вітаю Володимира з Днюхою! Він не злив країну, як я припускав у 2022 році, а намагається виграти війну незважаючи ні на що. Здоров'я, пане Президенте!
показати весь коментар
25.01.2026 16:14 Відповісти
це сарказм?
показати весь коментар
25.01.2026 16:18 Відповісти
Ні. Це дивно, але правда.
показати весь коментар
25.01.2026 16:20 Відповісти
ти кажеш, що він не злив країну. а яким чином він її не злив? ну, що він конкретно робив щоб не злити країну? наприклад взяв на себе командування військами? чи трохи поуправляв економікою? що він такого робив, крім того що не зміг втікти?
показати весь коментар
25.01.2026 16:23 Відповісти
Він міг просто капітулювати в лютому 2022. Але не зробив цього. Продовжує їздити по світу і вибивати гроші і зброю.
показати весь коментар
25.01.2026 16:26 Відповісти
ну він би міг вийти і сказати "мі сдаемся" , ну і що б трапилось? ЗСУ склали б зброю?
шо ти мелеш?

ну так що він такого зробив? ти написав, що він міг би здатись, чи міг би посрати, а я спитав, ЩО КОНКРЕТНО ВІН ЗРОБИВ???
показати весь коментар
25.01.2026 16:29 Відповісти
Сергiй Супрун Продовжує їздити по світу і вибивати гроші і зброю.

Цього мало? Він повинен особисто йти в атаку під Покровськом?
показати весь коментар
25.01.2026 16:38 Відповісти
яким чином він не злив країну? що він робив в лютому-березні 22 року????
показати весь коментар
25.01.2026 16:42 Відповісти
Ось ви зараз стаєте президентом країни. Ваші дії.
показати весь коментар
25.01.2026 16:51 Відповісти
ви не дали відповідь на питання, що зробив зеублюдок в 22 році? можете розповісти як він готувався до війни, можете розповісти що він робив в лютому-березні. чекаю відповідь, а потім відповім що б я робив.
показати весь коментар
25.01.2026 16:54 Відповісти
Яка різниця зараз, що він робив колись? Сталін готувався до війни в 100 разів краще Зеленського, але трохи все не злив. Гітлер дійшов до Волги. Всі роблять помилки. Президент зараз працює на перемогу, хоча наддержава тисне його на капітуляцію. Цього мало, щоб зрозуміти, що він не зрадник?
показати весь коментар
25.01.2026 16:59 Відповісти
не бреши. сталін готувався до нападу а не до захисту.

ти тут скавчиш, що зеублюдок - найкращий президент, але не можеш сказати, що ж він такого зробив, бо все що він робить - веде до зливу України.
ну хоча б напиши, що ж він зараз робить для перемоги? ворує мільярди на всьому до чого може дотягнутись?
показати весь коментар
25.01.2026 17:04 Відповісти
Якщо все так як ти говориш, то він давно б втік до Мінська або Калінінграда. І жив би в розкоші де-небудь в Москві, Сочі або Пекіні.
показати весь коментар
25.01.2026 17:09 Відповісти
а що йому загрожує? навіщо йому тікати? ти десь майдан бачиш?

ти так і не хочеш відповідати що це зелене гімно зробило корисного
показати весь коментар
25.01.2026 17:11 Відповісти
Я тобі вже кілька разів відповів. Тепер відповідай, що зробив би ти зараз.
показати весь коментар
25.01.2026 17:13 Відповісти
я перечитав діалог і не побачив, що ти писав, що ж воно зробило. дай відповідь
показати весь коментар
25.01.2026 17:16 Відповісти
Коли мене (давно це було) поставили начальником однієї зі служб в армії, то я теж запитав, що конкретно я повинен робити? Відповідь - нічого, ти ж начальник. Але ти за все відповідаєш головою.
показати весь коментар
25.01.2026 18:00 Відповісти
ну і яким чином зеля відповідає за загибель мільйона українців? сидить пожиттєво?
показати весь коментар
25.01.2026 18:04 Відповісти
Коли ми переможемо, то Зеля покладе череп того, хто відповідальний за загибель українців, в музей СБУ.
показати весь коментар
25.01.2026 18:25 Відповісти
він свій череп покладе в музей СБУ? цікаво.
показати весь коментар
25.01.2026 18:47 Відповісти
І ця мерзота відповість!
показати весь коментар
25.01.2026 18:08 Відповісти
25.01.2026 17:49 Відповісти
Тоді мародерили б кацапи.Йому челядь не дозволила-самі справляються.
показати весь коментар
25.01.2026 17:10 Відповісти
Двушечка на Москву це дуже ПОТУЖНО
показати весь коментар
25.01.2026 16:31 Відповісти
Цинічне знущання.
показати весь коментар
25.01.2026 17:05 Відповісти
це або недотроль(бо не смішно), або дурачок.
показати весь коментар
25.01.2026 17:08 Відповісти
🤣🤣🤣 Насмішив,жартівник блд, особливо " не злив країну, а намагається виграти війну незважаючі ні на що" це поки що самий смішний жарт у 2026 році, над жартом " здоров'я пане президент" попрацювати трохи треба.
показати весь коментар
25.01.2026 16:20 Відповісти
Потужно готувався і потужно намагався
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&t=5
показати весь коментар
25.01.2026 17:56 Відповісти
Зеленський в омані, своєю участю у не Конституційний спосіб, сприяв убивству *******, Мирних Українців, з 2019 року!
Данилов, богдан, рябошапка, разумков, гончарук, підтвердять це на слідстві!!
показати весь коментар
25.01.2026 18:22 Відповісти
І наслідки байдужості зеленої влади напередодні вторгення ! Нам ті держави нічого не винні, ти докиздишся до того що замість допомоги вони нам дулю будуть крутити, остолоп зелений
показати весь коментар
25.01.2026 16:12 Відповісти
То була не байдужість в цілеспрямовані дії!
показати весь коментар
25.01.2026 16:42 Відповісти
А як же " Порошенко не хочет заканчивать вАйну,потому что она ему выгодна" , " путин не нападал на Украину,он просто передвигает границы" ? Дайте зефелітики,фас.
показати весь коментар
25.01.2026 16:15 Відповісти
Порошенко теж 'не надто активно' воював. Ймовірно не було б лютого 2022 р., якби ми в період 2014-2021 рр. відбили Луганськ з Донецьком (а ми ж перебували практично на околицях цих міст), але тоді керівництво не наважилося, побоюючись бійні (ну що ж маємо бійню тепер, і на значно більшій території).
показати весь коментар
25.01.2026 18:31 Відповісти
Європа в НАТО - чого їм сильно напружуватись
показати весь коментар
25.01.2026 16:16 Відповісти
Гигант мысли
показати весь коментар
25.01.2026 16:19 Відповісти
Разумеется. Все кругом виноваты, а Бубочка ангел! Трлько вынуть из задницы язык Мосейчучки и полетит!
показати весь коментар
25.01.2026 16:19 Відповісти
Тобто, це не ЗЄ замість озброєння та оборони займався роззброєнням та руйнуванням оборони з 2019 по 2022 рік?

Це за нього якісь погані хлопці з Європи його ротом казали "Нада просто пєрєстать стрєлять"?
показати весь коментар
25.01.2026 16:24 Відповісти
25.01.2026 17:53 Відповісти
Яку роль він сам зіграв у тому, про що говорить - тиша. Всі навкруги козли, а я пухнастий зайчик. Цинічна тварюка!
показати весь коментар
25.01.2026 16:26 Відповісти
Сам не байдужий був,попереджений більш ніж за півроку?Тепер байдужість бачиш в інших.
показати весь коментар
25.01.2026 16:27 Відповісти
Вольдемар, а "шашликі на майскіє" ета наслідки чого?
показати весь коментар
25.01.2026 16:28 Відповісти
Коли заступав на посаду, мабуть цього не знав. Ну "патаму шо проста нужна пєрєстать стрєлять"
показати весь коментар
25.01.2026 16:32 Відповісти
А ти зелений мерзотник до війни готувався чи гроші пиз...в
показати весь коментар
25.01.2026 16:45 Відповісти
Актор виступає, щоб не втратити кваліфікацію, квартал продовжується на сцені президента
показати весь коментар
25.01.2026 16:52 Відповісти
Байдужість і буде, на нових "гарантіях безпеки". Що принципово змінилось? Бо ми ніхто, унтерменші.
показати весь коментар
25.01.2026 17:01 Відповісти
Війна в Україні та мародерство на оборонці й енергетиці - це наслідок байдужості Зеленського до корупції та корупціонерів, кротів та й взагалі до України.
показати весь коментар
25.01.2026 17:13 Відповісти
Президент має рацію - 2008 Грузія , 2014 Україна ...
показати весь коментар
25.01.2026 17:19 Відповісти
Русня управляется соплеменниками Зе. В этом самая главная причина нападаения на Украину. Они не могут жить без кровопролития и разрушения соседей.
показати весь коментар
25.01.2026 17:23 Відповісти
Потужно-незламний лідор Всесвіту продовжує поблажливо вчити життю політичних пігмеїв, які очолюють інші країни. Всі інші жителі планети Земля по-доброму заздрять українцям, яким так пощастило з президентом Голохвастим - "розумний, аж страшно"
показати весь коментар
25.01.2026 17:43 Відповісти
25.01.2026 17:47 Відповісти
Це наслідок ігнорування попередження Заходу, розмінування Півдня і Приазов'я,закриття ракетних програм, будівництва доріг на напрямках основного удару агресора,про що відверто говорили на трьох твканалах,та багато чого іншого,внаслідок чого пішли тяжкі втрати,вже в перші дні широкомасштабки.
І нехай подумає, як випускник юридичного,хто винен.
І нехай подумає, як випускник юридичного,хто винен.
показати весь коментар
25.01.2026 17:59 Відповісти
Випускник університету Маслякова воно, а не юридичного.
показати весь коментар
25.01.2026 19:03 Відповісти
Абсолютно вірна риторика на цей раз, хоча це ніяким чином не
показати весь коментар
25.01.2026 18:01 Відповісти
Наволоч брехлива і самозакохана
показати весь коментар
25.01.2026 18:04 Відповісти
Це правда, Росію треба було жорстко ставити на місце ще після різанини в Чечні (не кажучи вже про Грузію чи Крим).
показати весь коментар
25.01.2026 18:23 Відповісти
Чего же лично ты, падлюка, проявлял безразличие во время войн в Ичкерии или нападении на Грузию в 2008г?
показати весь коментар
26.01.2026 01:50 Відповісти
Непокаране злр повертається! Тому й треба сосію покарати!
показати весь коментар
28.01.2026 08:47 Відповісти
 
 