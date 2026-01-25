Война РФ против Украины и другие российские войны – это последствия безразличия ключевых государств мира, – Зеленский

Война России против Украины, а также против Молдовы, Чечни, Грузии, является следствием безразличия к народам со стороны ключевых держав мира в конце советского времени.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в память о погибших во время январского восстания в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: РФ использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками", - Зеленский. ВИДЕО

Последствие равнодушия

"В итоге история наказывает тех, кто остается в стороне. Во многом войны ХХ века – это следствие равнодушия сильных мира сего в XIX веке.



Война России против Украины и другие российские войны – против Молдовы, против Чечни, против Грузии – все это последствия равнодушия к правде наших с вами народов: правде, которую наши люди чувствуют, и равнодушию, которое проявили ключевые государства мира в конце советского времени, в девяностых годах и в начале XXI века, когда они поставили на Россию – на "перезагрузку" с Россией, которая действительно стала "перегрузкой" для всех нас", – отметил президент.

Читайте также: Затяжная война может подтолкнуть Путина к применению химического оружия массового поражения, - The Times

