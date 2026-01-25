Новости Видео
Война РФ против Украины и другие российские войны – это последствия безразличия ключевых государств мира, – Зеленский

Война России против Украины, а также против Молдовы, Чечни, Грузии, является следствием безразличия к народам со стороны ключевых держав мира в конце советского времени.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в память о погибших во время январского восстания в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: РФ использует Беларусь как полигон для шантажа Европы и мира "Орешниками", - Зеленский. ВИДЕО

Последствие равнодушия

"В итоге история наказывает тех, кто остается в стороне. Во многом войны ХХ века – это следствие равнодушия сильных мира сего в XIX веке.

Война России против Украины и другие российские войны – против Молдовы, против Чечни, против Грузии – все это последствия равнодушия к правде наших с вами народов: правде, которую наши люди чувствуют, и равнодушию, которое проявили ключевые государства мира в конце советского времени, в девяностых годах и в начале XXI века, когда они поставили на Россию – на "перезагрузку" с Россией, которая действительно стала "перегрузкой" для всех нас", – отметил президент.

Читайте также: Затяжная война может подтолкнуть Путина к применению химического оружия массового поражения, - The Times

Что предшествовало?

тебе про небезпеку нападу попереджали за 6 місяців. ти собака дороги будував.
25.01.2026 16:08 Ответить
Чому було розміновано міст через Чонгар, члєнограй?
25.01.2026 16:10 Ответить
Зеленский на лыжах поздравил украинцев с Рождеством

7 сiчня, 2022,
25.01.2026 16:11 Ответить
тебе про небезпеку нападу попереджали за 6 місяців. ти собака дороги будував.
25.01.2026 16:08 Ответить
Замовчує оманський, про свою бездіяльність з 2019 року, що призвела до смертей Українців!! Баканов з єрмаком, підуть на угоді із слідством, щоб пожиттєво не сидіти за співучасть!!
25.01.2026 18:17 Ответить
Чому було розміновано міст через Чонгар, члєнограй?
25.01.2026 16:10 Ответить
Зеленский на лыжах поздравил украинцев с Рождеством

7 сiчня, 2022,
25.01.2026 16:11 Ответить
він ідіот у всьому
навіщо окуляри під маску надягати?
може він ще вовняні шкарпетки від бабусі натягнув?
26.01.2026 06:25 Ответить
Великий крок вперед маленької людини. Від президента країни до директора планети Земля.
25.01.2026 16:11 Ответить
Це жарт звичайно. Вітаю Володимира з Днюхою! Він не злив країну, як я припускав у 2022 році, а намагається виграти війну незважаючи ні на що. Здоров'я, пане Президенте!
25.01.2026 16:14 Ответить
це сарказм?
25.01.2026 16:18 Ответить
Ні. Це дивно, але правда.
25.01.2026 16:20 Ответить
ти кажеш, що він не злив країну. а яким чином він її не злив? ну, що він конкретно робив щоб не злити країну? наприклад взяв на себе командування військами? чи трохи поуправляв економікою? що він такого робив, крім того що не зміг втікти?
25.01.2026 16:23 Ответить
Він міг просто капітулювати в лютому 2022. Але не зробив цього. Продовжує їздити по світу і вибивати гроші і зброю.
25.01.2026 16:26 Ответить
ну він би міг вийти і сказати "мі сдаемся" , ну і що б трапилось? ЗСУ склали б зброю?
шо ти мелеш?

ну так що він такого зробив? ти написав, що він міг би здатись, чи міг би посрати, а я спитав, ЩО КОНКРЕТНО ВІН ЗРОБИВ???
25.01.2026 16:29 Ответить
Сергiй Супрун Продовжує їздити по світу і вибивати гроші і зброю.

Цього мало? Він повинен особисто йти в атаку під Покровськом?
25.01.2026 16:38 Ответить
яким чином він не злив країну? що він робив в лютому-березні 22 року????
25.01.2026 16:42 Ответить
Ось ви зараз стаєте президентом країни. Ваші дії.
25.01.2026 16:51 Ответить
ви не дали відповідь на питання, що зробив зеублюдок в 22 році? можете розповісти як він готувався до війни, можете розповісти що він робив в лютому-березні. чекаю відповідь, а потім відповім що б я робив.
25.01.2026 16:54 Ответить
Яка різниця зараз, що він робив колись? Сталін готувався до війни в 100 разів краще Зеленського, але трохи все не злив. Гітлер дійшов до Волги. Всі роблять помилки. Президент зараз працює на перемогу, хоча наддержава тисне його на капітуляцію. Цього мало, щоб зрозуміти, що він не зрадник?
25.01.2026 16:59 Ответить
не бреши. сталін готувався до нападу а не до захисту.

ти тут скавчиш, що зеублюдок - найкращий президент, але не можеш сказати, що ж він такого зробив, бо все що він робить - веде до зливу України.
ну хоча б напиши, що ж він зараз робить для перемоги? ворує мільярди на всьому до чого може дотягнутись?
25.01.2026 17:04 Ответить
Якщо все так як ти говориш, то він давно б втік до Мінська або Калінінграда. І жив би в розкоші де-небудь в Москві, Сочі або Пекіні.
25.01.2026 17:09 Ответить
а що йому загрожує? навіщо йому тікати? ти десь майдан бачиш?

ти так і не хочеш відповідати що це зелене гімно зробило корисного
25.01.2026 17:11 Ответить
Я тобі вже кілька разів відповів. Тепер відповідай, що зробив би ти зараз.
25.01.2026 17:13 Ответить
я перечитав діалог і не побачив, що ти писав, що ж воно зробило. дай відповідь
25.01.2026 17:16 Ответить
Коли мене (давно це було) поставили начальником однієї зі служб в армії, то я теж запитав, що конкретно я повинен робити? Відповідь - нічого, ти ж начальник. Але ти за все відповідаєш головою.
25.01.2026 18:00 Ответить
ну і яким чином зеля відповідає за загибель мільйона українців? сидить пожиттєво?
25.01.2026 18:04 Ответить
Коли ми переможемо, то Зеля покладе череп того, хто відповідальний за загибель українців, в музей СБУ.
25.01.2026 18:25 Ответить
він свій череп покладе в музей СБУ? цікаво.
25.01.2026 18:47 Ответить
І ця мерзота відповість!
25.01.2026 18:08 Ответить
25.01.2026 17:49 Ответить
Тоді мародерили б кацапи.Йому челядь не дозволила-самі справляються.
25.01.2026 17:10 Ответить
Двушечка на Москву це дуже ПОТУЖНО
25.01.2026 16:31 Ответить
Цинічне знущання.
25.01.2026 17:05 Ответить
це або недотроль(бо не смішно), або дурачок.
25.01.2026 17:08 Ответить
🤣🤣🤣 Насмішив,жартівник блд, особливо " не злив країну, а намагається виграти війну незважаючі ні на що" це поки що самий смішний жарт у 2026 році, над жартом " здоров'я пане президент" попрацювати трохи треба.
25.01.2026 16:20 Ответить
Потужно готувався і потужно намагався
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&t=5
25.01.2026 17:56 Ответить
Зеленський в омані, своєю участю у не Конституційний спосіб, сприяв убивству *******, Мирних Українців, з 2019 року!
Данилов, богдан, рябошапка, разумков, гончарук, підтвердять це на слідстві!!
25.01.2026 18:22 Ответить
І наслідки байдужості зеленої влади напередодні вторгення ! Нам ті держави нічого не винні, ти докиздишся до того що замість допомоги вони нам дулю будуть крутити, остолоп зелений
25.01.2026 16:12 Ответить
То була не байдужість в цілеспрямовані дії!
25.01.2026 16:42 Ответить
А як же " Порошенко не хочет заканчивать вАйну,потому что она ему выгодна" , " путин не нападал на Украину,он просто передвигает границы" ? Дайте зефелітики,фас.
25.01.2026 16:15 Ответить
Порошенко теж 'не надто активно' воював. Ймовірно не було б лютого 2022 р., якби ми в період 2014-2021 рр. відбили Луганськ з Донецьком (а ми ж перебували практично на околицях цих міст), але тоді керівництво не наважилося, побоюючись бійні (ну що ж маємо бійню тепер, і на значно більшій території).
25.01.2026 18:31 Ответить
Європа в НАТО - чого їм сильно напружуватись
25.01.2026 16:16 Ответить
Гигант мысли
25.01.2026 16:19 Ответить
Разумеется. Все кругом виноваты, а Бубочка ангел! Трлько вынуть из задницы язык Мосейчучки и полетит!
25.01.2026 16:19 Ответить
Тобто, це не ЗЄ замість озброєння та оборони займався роззброєнням та руйнуванням оборони з 2019 по 2022 рік?

Це за нього якісь погані хлопці з Європи його ротом казали "Нада просто пєрєстать стрєлять"?
25.01.2026 16:24 Ответить
25.01.2026 17:53 Ответить
Яку роль він сам зіграв у тому, про що говорить - тиша. Всі навкруги козли, а я пухнастий зайчик. Цинічна тварюка!
25.01.2026 16:26 Ответить
Сам не байдужий був,попереджений більш ніж за півроку?Тепер байдужість бачиш в інших.
25.01.2026 16:27 Ответить
Вольдемар, а "шашликі на майскіє" ета наслідки чого?
25.01.2026 16:28 Ответить
Коли заступав на посаду, мабуть цього не знав. Ну "патаму шо проста нужна пєрєстать стрєлять"
25.01.2026 16:32 Ответить
А ти зелений мерзотник до війни готувався чи гроші пиз...в
25.01.2026 16:45 Ответить
Актор виступає, щоб не втратити кваліфікацію, квартал продовжується на сцені президента
25.01.2026 16:52 Ответить
Байдужість і буде, на нових "гарантіях безпеки". Що принципово змінилось? Бо ми ніхто, унтерменші.
25.01.2026 17:01 Ответить
Війна в Україні та мародерство на оборонці й енергетиці - це наслідок байдужості Зеленського до корупції та корупціонерів, кротів та й взагалі до України.
25.01.2026 17:13 Ответить
Президент має рацію - 2008 Грузія , 2014 Україна ...
25.01.2026 17:19 Ответить
Русня управляется соплеменниками Зе. В этом самая главная причина нападаения на Украину. Они не могут жить без кровопролития и разрушения соседей.
25.01.2026 17:23 Ответить
Потужно-незламний лідор Всесвіту продовжує поблажливо вчити життю політичних пігмеїв, які очолюють інші країни. Всі інші жителі планети Земля по-доброму заздрять українцям, яким так пощастило з президентом Голохвастим - "розумний, аж страшно"
25.01.2026 17:43 Ответить
25.01.2026 17:47 Ответить
Це наслідок ігнорування попередження Заходу, розмінування Півдня і Приазов'я,закриття ракетних програм, будівництва доріг на напрямках основного удару агресора,про що відверто говорили на трьох твканалах,та багато чого іншого,внаслідок чого пішли тяжкі втрати,вже в перші дні широкомасштабки.
І нехай подумає, як випускник юридичного,хто винен.
25.01.2026 17:59 Ответить
Випускник університету Маслякова воно, а не юридичного.
25.01.2026 19:03 Ответить
Абсолютно вірна риторика на цей раз, хоча це ніяким чином не стосується злочинів і дурних факапів, які він тут наробив.
25.01.2026 18:01 Ответить
Наволоч брехлива і самозакохана
25.01.2026 18:04 Ответить
Це правда, Росію треба було жорстко ставити на місце ще після різанини в Чечні (не кажучи вже про Грузію чи Крим).
25.01.2026 18:23 Ответить
Чего же лично ты, падлюка, проявлял безразличие во время войн в Ичкерии или нападении на Грузию в 2008г?
26.01.2026 01:50 Ответить
Непокаране злр повертається! Тому й треба сосію покарати!
28.01.2026 08:47 Ответить
 
 