Зеленский вручил главе МИД Литвы Будрису орден "За заслуги"
Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису государственную награду Украины – орден "За заслуги".
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, вручение состоялось сегодня, 25 января, в Вильнюсе.
В свою очередь Будрис отметил, что для него было "большой честью получить сегодня в Вильнюсе государственную награду Украины от президента Зеленского".
Поддержка со стороны Литвы
"Литва является и будет оставаться среди самых сильных сторонников Украины в ее героическом сопротивлении российскому террору. Наша работа не закончится, пока агрессор не будет остановлен и побежден. Безопасность Украины – это безопасность Европы", – написал Будрис в соцсети X.
Справка
Орден "За заслуги" вручается за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
