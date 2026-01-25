Зеленский вручил главе МИД Литвы Будрису орден "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский вручил министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису государственную награду Украины – орден "За заслуги".

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, вручение состоялось сегодня, 25 января, в Вильнюсе.

В свою очередь Будрис отметил, что для него было "большой честью получить сегодня в Вильнюсе государственную награду Украины от президента Зеленского".

Поддержка со стороны Литвы

"Литва является и будет оставаться среди самых сильных сторонников Украины в ее героическом сопротивлении российскому террору. Наша работа не закончится, пока агрессор не будет остановлен и побежден. Безопасность Украины – это безопасность Европы", – написал Будрис в соцсети X.

Справка

Орден "За заслуги" вручается за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.