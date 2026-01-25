Зеленський вручив главі МЗС Литви Будрісу орден "За заслуги"
Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Кястутісу Будрісу державну нагороду України – орден "За заслуги".
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, вручення відбулося сьогодні, 25 січня, у Вільнюсі.
Своєю чергою Будріс зазначив, що для нього було "великою честю отримати сьогодні у Вільнюсі державну нагороду України від Президента Зеленського".
Підтримка з боку Литви
"Литва є і продовжуватиме бути серед найсильніших прихильників України в її героїчному опорі російському терору. Наша робота не закінчиться, доки агресора не буде зупинено та переможено. Безпека України – це безпека Європи", – написав Будріс у соцмережі X.
Довідка
Орден "За заслуги" вручається за значний особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
