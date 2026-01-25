Зеленський вручив главі МЗС Литви Будрісу орден "За заслуги"

Президент України Володимир Зеленський вручив міністру закордонних справ Литви Кястутісу Будрісу державну нагороду України – орден "За заслуги".

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вручення відбулося сьогодні, 25 січня, у Вільнюсі.

Своєю чергою Будріс зазначив, що для нього було "великою честю отримати сьогодні у Вільнюсі державну нагороду України від Президента Зеленського".

Підтримка з боку Литви

"Литва є і продовжуватиме бути серед найсильніших прихильників України в її героїчному опорі російському терору. Наша робота не закінчиться, доки агресора не буде зупинено та переможено. Безпека України – це безпека Європи", – написав Будріс у соцмережі X.

Довідка

Орден "За заслуги" вручається за значний особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва та підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.