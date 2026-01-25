Зеленський із першою леді прибули до Вільнюса

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви, де візьмуть участь в офіційних заходах, присвячених річниці Січневого повстання.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифиров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Які зустрічі заплановані?

За його словами, у межах візиту заплановані переговори глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника.

Також відбудеться окрема зустріч президента та першої леді України з президентом і першою леді Литви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США вважають, що зустріч Путіна та Зеленського "дуже близько", - Axios

Згідно з програмою візиту, зустріч президентів України, Литви та Польщі запланована на 15:20. О 17:00 відбудеться спільна пресконференція лідерів.

З хвилини на хвилину має розпочатися церемонія зустрічі Зеленського з Науседою у Вільнюсі, трансляція доступна за посиланням.