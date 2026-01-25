Зеленський із першою леді прибули до Вільнюса
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Литви, де візьмуть участь в офіційних заходах, присвячених річниці Січневого повстання.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифиров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Які зустрічі заплановані?
За його словами, у межах візиту заплановані переговори глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою та президентом Польщі Каролем Навроцьким у форматі Люблінського трикутника.
Також відбудеться окрема зустріч президента та першої леді України з президентом і першою леді Литви.
Згідно з програмою візиту, зустріч президентів України, Литви та Польщі запланована на 15:20. О 17:00 відбудеться спільна пресконференція лідерів.
З хвилини на хвилину має розпочатися церемонія зустрічі Зеленського з Науседою у Вільнюсі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- не знаю, у мене стільки цих лядєй було..."
х/ф "Голий пістолет"
А НайНайНай у всьому Найперший подорожує і робить позитивні селфі.
Приблизно 73 % виживших на даний момент все ще не звертають уваги на масштаби національної катастрофи ...
Тим часом міністри і прокурори тихенько линяють в кібуци, один за іншим. Оставшієся тасуються методом "пересування ліжок " щоб замести сліди всіх оборудок
Світська кішка, лєді і мівіно-берегиня...
Де в законах така посада є ?
Навіщо писати маячню....
ЗАО "УССР" наплодило купу про-західної термінології... Симулякр демократичного суспільства
Насправді титулювати дружину президента першою леді - це люта дичина для української ідентичності, де ніколи не було ні лордіа, ні леді, ні царів з царицями. Це також є образою для інших українських жінок, кожну з яких теж можна титулювати "леді", оскільки рівність передбачена Конституцією. І виокремлення з українок перших, других, чи третіх леді/цариць, принцес - це власне порушення Конституції, тим паче, що в нвй не проптсане поняття ні самої першої леді, ні будь-якого її інституту. Тому правильно писати "Президент Зєлєнскій з дружиною".
Україні вистояти, українцям помудрішати і побудувати країну, в якій хотіли б жити наші діти, онуки і правнуки.