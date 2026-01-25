Зеленский и первая леди прибыли в Вильнюс
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву, где примут участие в официальных мероприятиях, посвященных годовщине Январского восстания.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифиров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Какие встречи запланированы?
По его словам, в рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.
Также состоится отдельная встреча президента и первой леди Украины с президентом и первой леди Литвы.
Согласно программе визита, встреча президентов Украины, Литвы и Польши запланирована на 15:20. В 17:00 состоится совместная пресс-конференция лидеров.
Трансляция церемонии встречи Зеленского с Науседой в Вильнюсе доступна по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- не знаю, у мене стільки цих лядєй було..."
х/ф "Голий пістолет"
А НайНайНай у всьому Найперший подорожує і робить позитивні селфі.
Приблизно 73 % виживших на даний момент все ще не звертають уваги на масштаби національної катастрофи ...
Тим часом міністри і прокурори тихенько линяють в кібуци, один за іншим. Оставшієся тасуються методом "пересування ліжок " щоб замести сліди всіх оборудок
Світська кішка, лєді і мівіно-берегиня...
Де в законах така посада є ?
Навіщо писати маячню....
ЗАО "УССР" наплодило купу про-західної термінології... Симулякр демократичного суспільства
Насправді титулювати дружину президента першою леді - це люта дичина для української ідентичності, де ніколи не було ні лордіа, ні леді, ні царів з царицями. Це також є образою для інших українських жінок, кожну з яких теж можна титулювати "леді", оскільки рівність передбачена Конституцією. І виокремлення з українок перших, других, чи третіх леді/цариць, принцес - це власне порушення Конституції, тим паче, що в нвй не проптсане поняття ні самої першої леді, ні будь-якого її інституту. Тому правильно писати "Президент Зєлєнскій з дружиною".
Україні вистояти, українцям помудрішати і побудувати країну, в якій хотіли б жити наші діти, онуки і правнуки.