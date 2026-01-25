Зеленский и первая леди прибыли в Вильнюс

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Литву, где примут участие в официальных мероприятиях, посвященных годовщине Январского восстания.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифиров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Какие встречи запланированы?

По его словам, в рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким в формате Люблинского треугольника.

Также состоится отдельная встреча президента и первой леди Украины с президентом и первой леди Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США считают, что встреча Путина и Зеленского "очень близка", - Axios

Согласно программе визита, встреча президентов Украины, Литвы и Польши запланирована на 15:20. В 17:00 состоится совместная пресс-конференция лидеров.

Трансляция церемонии встречи Зеленского с Науседой в Вильнюсе доступна по ссылке.