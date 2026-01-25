В США считают, что встреча Путина и Зеленского "очень близка", - Axios
Представители Вашингтона считают, что встреча в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров.
Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны приблизились к встрече Зеленского и Путина
"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", – сказал один из американских чиновников.
Чиновник предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби принесет больше прогресса, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве.
"Мы считаем, что эти встречи должны состояться перед встречей лидеров. Мы не думаем, что это далеко. Если мы продолжим двигаться по текущему пути, мы дойдем до этого", – сказал американский чиновник.
Обсуждали все вопросы
Американские чиновники заявили, что в ходе двухдневных переговоров были обсуждены все вопросы – "территориальные требования России по Донбассу, Запорожская АЭС и какие шаги по деэскалации конфликта будут необходимы обеим сторонам, чтобы четко дать понять, что война закончилась и не возобновится".
Отмечается, что Кушнер, Виткофф и другие члены американской делегации переходили между разными комнатами, где проходили заседания российско-украинской рабочей группы.
"Обсуждалось все. Никто из ни одной из сторон не был смущен дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса без обсуждения и не должны были никого подталкивать. Мы видели большое уважение в зале, потому что они действительно искали решение", - рассказал американский чиновник.
Совместный обед
Также издание пишет, что в конце второго дня переговоров три команды собрались вместе на совместный обед.
"Был момент, когда все выглядели почти как друзья. Я почувствовал надежду", - сказал американский чиновник.
"Все прошло так хорошо, как мы могли ожидать. Мы довольны тем, где мы сейчас", - добавил другой американский чиновник.
В свою очередь украинский чиновник заявил, что, хотя был достигнут "значительный прогресс", все еще непонятно, действительно ли российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну и предоставит ли своим переговорщикам полномочия заключить соглашение. По его словам, "пока рано делать выводы".
Ранее сообщалось, что во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби украинская делегация встречалась с российской и в двустороннем формате – без американцев.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
https://www.axios.com/2026/01/24/us-russia-ukraine-talks-abu-dhabi Axios совсем уж какие-то невероятные вещи пишет.
Здесь нужно сделать скидку на то, что Axios - это оптика Уиткоффа, это инсайды от его людей.
https://www.axios.com/2026/01/24/us-russia-ukraine-talks-abu-dhabi Axios:
▪️Советники Трампа были очень оптимистичны после переговоров в субботу и почувствовали, что смогли стать на путь, который позволит им сузить расхождения насчёт территориального вопроса на востоке Украины.
▪️У Белого дома ушло несколько месяцев на то, чтобы убедить россиян и украинцев провести трёхсторонние переговоры при модерации США.
(Сразу ремарка: Украина изначально была готова к любым форматам переговоров, https://t.me/ToBeOr_Official/17829 Зеленский ждал Путина в Стамбуле ещё в мае. Фраза о том, что убеждать нужно было обе стороны, манипулятивна).
▪️Источник предположил, что если на следующей встрече в Абу-Даби будет дополнительный прогресс, это может привести ко встрече сторон в Москве или Киеве.
(Не могу себе представить условия, при которых российская делегация поехала бы в Киев. Как и украинская в Москву. Как и условия, при которых Путин бы согласился на встречу с Зеленским. Пока это всё из разряда фантастики, и даже не научной).
▪️Украинский источник сказал, что хоть на встрече и был достигнут "хороший прогресс", всё ещё неясно, насколько Путин готов закончить войну и насколько он уполномочил своих переговорщиков принимать решения о сделке. "Слишком рано судить", - источник.
(Это более трезвая оценка).
«Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды», - сказал американский чиновник.
