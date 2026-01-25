В США считают, что встреча Путина и Зеленского "очень близка", - Axios

Представители Вашингтона считают, что встреча в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны приблизились к встрече Зеленского и Путина

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", – сказал один из американских чиновников.

Чиновник предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби принесет больше прогресса, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве.

"Мы считаем, что эти встречи должны состояться перед встречей лидеров. Мы не думаем, что это далеко. Если мы продолжим двигаться по текущему пути, мы дойдем до этого", – сказал американский чиновник.

Читайте также: Никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби не достигнуто. США и РФ давят на Украину, - Reuters

Обсуждали все вопросы

Американские чиновники заявили, что в ходе двухдневных переговоров были обсуждены все вопросы – "территориальные требования России по Донбассу, Запорожская АЭС и какие шаги по деэскалации конфликта будут необходимы обеим сторонам, чтобы четко дать понять, что война закончилась и не возобновится".

Отмечается, что Кушнер, Виткофф и другие члены американской делегации переходили между разными комнатами, где проходили заседания российско-украинской рабочей группы.

"Обсуждалось все. Никто из ни одной из сторон не был смущен дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса без обсуждения и не должны были никого подталкивать. Мы видели большое уважение в зале, потому что они действительно искали решение", - рассказал американский чиновник.

Читайте также: Следующий раунд переговоров США, Украины и РФ состоится 1 февраля, - Axios

Совместный обед

Также издание пишет, что в конце второго дня переговоров три команды собрались вместе на совместный обед.

"Был момент, когда все выглядели почти как друзья. Я почувствовал надежду", - сказал американский чиновник.

"Все прошло так хорошо, как мы могли ожидать. Мы довольны тем, где мы сейчас", - добавил другой американский чиновник.

В свою очередь украинский чиновник заявил, что, хотя был достигнут "значительный прогресс", все еще непонятно, действительно ли российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну и предоставит ли своим переговорщикам полномочия заключить соглашение. По его словам, "пока рано делать выводы".

Ранее сообщалось, что во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби украинская делегация встречалась с российской и в двустороннем формате – без американцев.

Читайте также: В Абу-Даби Украина и Россия провели встречу без американцев, - Axios

Что предшествовало?

Читайте также: Виткофф: Переговоры в Абу-Даби были очень конструктивными, договорились продолжить на следующей неделе