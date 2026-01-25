В США считают, что встреча Путина и Зеленского "очень близка", - Axios

США считают, что встреча лидеров Украины и РФ возможна

Представители Вашингтона считают, что встреча в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России стала важным шагом на пути к следующему этапу переговоров. 

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

Стороны приблизились к встрече Зеленского и Путина

"Мы очень близки к встрече Путина и Зеленского", – сказал один из американских чиновников.

Чиновник предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби принесет больше прогресса, это может привести к встрече сторон в Москве или Киеве.

"Мы считаем, что эти встречи должны состояться перед встречей лидеров. Мы не думаем, что это далеко. Если мы продолжим двигаться по текущему пути, мы дойдем до этого", – сказал американский чиновник.

Обсуждали все вопросы

Американские чиновники заявили, что в ходе двухдневных переговоров были обсуждены все вопросы – "территориальные требования России по Донбассу, Запорожская АЭС и какие шаги по деэскалации конфликта будут необходимы обеим сторонам, чтобы четко дать понять, что война закончилась и не возобновится".

Отмечается, что Кушнер, Виткофф и другие члены американской делегации переходили между разными комнатами, где проходили заседания российско-украинской рабочей группы.

"Обсуждалось все. Никто из ни одной из сторон не был смущен дискуссиями. Мы не оставили ни одного вопроса без обсуждения и не должны были никого подталкивать. Мы видели большое уважение в зале, потому что они действительно искали решение", - рассказал американский чиновник.

Совместный обед

Также издание пишет, что в конце второго дня переговоров три команды собрались вместе на совместный обед.

"Был момент, когда все выглядели почти как друзья. Я почувствовал надежду", - сказал американский чиновник.

"Все прошло так хорошо, как мы могли ожидать. Мы довольны тем, где мы сейчас", - добавил другой американский чиновник.

В свою очередь украинский чиновник заявил, что, хотя был достигнут "значительный прогресс", все еще непонятно, действительно ли российский диктатор Владимир Путин хочет закончить войну и предоставит ли своим переговорщикам полномочия заключить соглашение. По его словам, "пока рано делать выводы".

Ранее сообщалось, что во время переговоров Украины, США и России в Абу-Даби украинская делегация встречалась с российской и в двустороннем формате – без американцев.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+18
Амери ідіоти. ЦЕ НЕ МОНАРХІЯ. Це не особиста сварка. ЦЕ РУЗКІМ не треба існування українців як етноса. Крапка.

І ніякі переговори в світі не змусять рузкіх змиритись що треба лишити сусідів в спокої - бо для них це ВЕЛІЧІЕ.

А коли вони не роблять геноциди для них ці періоди - ПОСТАВІЛІ НАС НА КОЛЕНІ
25.01.2026 00:43 Ответить
+16
Їм непогано було б зустрітися у кабздона, разом з Трампоном.
25.01.2026 00:44 Ответить
+12
Маячня, повна
25.01.2026 00:42 Ответить
Маячня, повна
25.01.2026 00:42 Ответить
Ідіоти ті американці що так думають - імітація перемовин відбувається зі сторони як кацапів. так і з нашої сторони(((
25.01.2026 02:27 Ответить
1942 рік
У США вважають, що зустріч Гітлера і Черчіля "дуже близько",

 2026 рік
. Ми живемо вже на іншій планеті?
25.01.2026 13:58 Ответить
дійсно, так не зрозуміло чи хоче ху*ло зустрітись з Зеленським, щоб підписати мирну угоду та закінчити війну .... Зовсім не зрозуміло.
25.01.2026 00:44 Ответить
та це донні і його виводок республіканців.

Що з них взяти якщо у них міністр медицини антивакцинатор. В них тепер в партії сумарний IQ < чим в Яника одного
25.01.2026 00:47 Ответить
Нарешті 🙏 , кумир " найвеличнішого " 🤢🤡 , ***** вл . вл. , забере ойго до себе , про , що він , благав на колінах , в своєму шапіто🎪95 ‼️‼️‼️ алє без України ‼️ 7 років знущання над здоровим глуздом , катастрофа у всьому Забери з собою , своїх соплеменників ,з Мосійчучкою , у всіх є паспорти РФ і Ізраїля
25.01.2026 10:00 Ответить
У нас вже була мирна угода, якою путін підтерся. В нього що проблеми з туалетним папером? Мабуть ні, то що дасть нова угода? Невже досі не зрозуміло, що кацапія не виконує жодних угод? А рудий маразматик не надасть ніяких гарантій, бо не хоче. Це все як мильна опера.
25.01.2026 10:57 Ответить
ху*ло водить по губам команді тампона, а вони ще не знають чи хоче ху*ло миру
25.01.2026 00:46 Ответить
Зустріч не обовʼязкова, просто передайте його очі. Наш дебіл руками торкатися не буде, тільки в них подивиться. Повернення гарантуємо. У кожного має бути мрія життя.
25.01.2026 01:21 Ответить
Думаєте, що на місцеве у кремлядей є ціла колекція під назвою глаза путіна і під номером
1.666 - глаза в которьіх лохи ищут мир.
25.01.2026 08:06 Ответить
У гравця на піаніно була така ----------------- Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''-----------це з інтерв'ю ------Бернар-Анрі Леві

Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч
25.01.2026 09:02 Ответить
Щоб що, блєать? КВНщик зможе сказати чекісту щось таке, що той зупинить війну?
25.01.2026 01:21 Ответить
Двушєчку на Маскву
25.01.2026 01:58 Ответить
Нехай краще X yйло зустрінеться з кобзоном або в суді Гаазького трибуналу
25.01.2026 01:27 Ответить
Зустрітися, щоб що? Яку саме проблему має розв'язати ця зустріч? Зустрічатися путін готовий лише на своїх умовах, які передбачають фактичну капітуляцію України (відмова від територій та НАТО). Оскільки позиції Києва та москви є діаметрально протилежними, зустріч не має практичного сенсу, бо ,,немає про що домовлятися'' Якщо путін не збирається виводити війська, а зеленський не збирається віддавати території, то зустріч перетворюється на ,,розмову глухого з німим'', або на небезпечне шоу, яке не припиняє війну. Не має наміру путін закінчувати війну на будь-яких умовах, крім повного знищення української суб'єктності, тому прямий діалог із ним є безперспективним і навіть шкідливим для України. Тому, що путін буде використовувати саму лише готовність до зустрічі як інструмент маніпуляції західними лідерами (наприклад, Трампом), створюючи ілюзію прагнення до миру, відтягуючи тим самим введення санкцій проти росіі і відтягування наданні допомоги Украіні іі созниками,водночас продовжуючи військову агресію. І в підсумку: для кремля будь-які переговорні процеси - це лише спосіб затягнути час, виснажити Україну та дочекатися зміни політичної кон'юнктури на Заході. Так якого біса нам взагалі потрібні такі перемовини і зустрічі зеленського з путіним, при заздалегідь відомій відсутності реального предмета для переговорів, який би задовольнив інтереси України. ? І так, зустрітися, щоби що?
25.01.2026 02:43 Ответить
Якщо хтось і думає, що Пуйло буде мати зустріч зі Зе, то він хворий на всю голову. Пуйло НІКОЛИ не буде мати зустріч зі ЗЕ. Для нього така зутріч нижче його амбіцій. Зе для нього - пастух колгоспу Україна (навіть не агроном, чи голова колгоспу). "Пану не личить зустрічатись з холопом". Доречі самі українські опозиціонери і журналюги зробили ЗЕ нелегітимним з 2024-го. То про яку зустріч можна говорити.
25.01.2026 03:21 Ответить
Хто з український опозиціонерів говорив, що Шашличний нелегітимний?
25.01.2026 09:51 Ответить
Одиниці - Тарас Чорновіл ……, а інші , як Лапін , ……Луценко на собі рубаху рвали, що " боневтік" " наше всьо" , хто проти , той кремлівський іпсошник " скотний двір "
25.01.2026 10:25 Ответить
Дякую Віці. Відповіла швидше за мене.
25.01.2026 22:55 Ответить
Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського", - сказав один з американських чиновників. Джерело: https://censor.net/ua/n3597125

А цей чиновник часом не відморожений президент цієї країни?
25.01.2026 03:25 Ответить
це може бути тільки Вітьков.
25.01.2026 05:16 Ответить
А Рижий?
25.01.2026 22:58 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/19831 Быть Или:
https://www.axios.com/2026/01/24/us-russia-ukraine-talks-abu-dhabi Axios совсем уж какие-то невероятные вещи пишет.
Здесь нужно сделать скидку на то, что Axios - это оптика Уиткоффа, это инсайды от его людей.
25.01.2026 05:18 Ответить
▪️Советники Трампа были очень оптимистичны после переговоров в субботу и почувствовали, что смогли стать на путь, который позволит им сузить расхождения насчёт территориального вопроса на востоке Украины.
▪️У Белого дома ушло несколько месяцев на то, чтобы убедить россиян и украинцев провести трёхсторонние переговоры при модерации США.
(Сразу ремарка: Украина изначально была готова к любым форматам переговоров, https://t.me/ToBeOr_Official/17829 Зеленский ждал Путина в Стамбуле ещё в мае. Фраза о том, что убеждать нужно было обе стороны, манипулятивна).

▪️Источник предположил, что если на следующей встрече в Абу-Даби будет дополнительный прогресс, это может привести ко встрече сторон в Москве или Киеве.
(Не могу себе представить условия, при которых российская делегация поехала бы в Киев. Как и украинская в Москву. Как и условия, при которых Путин бы согласился на встречу с Зеленским. Пока это всё из разряда фантастики, и даже не научной).

▪️Украинский источник сказал, что хоть на встрече и был достигнут "хороший прогресс", всё ещё неясно, насколько Путин готов закончить войну и насколько он уполномочил своих переговорщиков принимать решения о сделке. "Слишком рано судить", - источник.

(Это более трезвая оценка).
25.01.2026 05:25 Ответить
Сьогодні "не лоху" вже 48. Шкода, що дорослішання прийшло не через мудрість, а через цвинтарі по всій країні. У 42 він був просто амбітним актором, у 48 - став для багатьох символом трагедії. Бажаємо, щоб цього року головне пророцтво збулося: щоб вирок, про який він кричав на стадіоні, нарешті знайшов свого справжнього адресата. Це його..
25.01.2026 06:01 Ответить
рівень довіри до зельця 59% . не довіряють зельцю 35% якщо ці проценти справжні то для нас усіх все дуже сумно . якась ***** бєзнадьога . після отого що витворяли баканови наумови . чернишови галущенки . міндічі і цукемани. рєзніков і глиняна під керівництвом єрмака який тримає ..общак.. така довіра до нашого ..сонцесяйного.. означає що або нам ******* як державі або чергова революція . є ще третій варіант військова хунта але немає свого піночета . а може ті проценти малюють зелені жополизи і не довіряють фофану 59% --- до речі ********** після давосу розригалася що наш харант лідор всієй планети це як в програмі ..врємя.. колись називали брєжнєва лідором всєго прагрєсівного чєловєчєства
25.01.2026 07:04 Ответить
Не розумію про що можна домовитись з людоїдом???
25.01.2026 07:57 Ответить
У нього була мрія - виступати на Ювілеї КВН в Кремлі перед путіном. Ще мить!
25.01.2026 08:34 Ответить
Навіщо ці дурнуваті вкиди?
25.01.2026 08:44 Ответить
ха ха ха: до зустрічи в маскві або в Києві...
Венгри ще не забули " зустріч" у маскві
коли на "цілком законих" підставах були заарештовані і страчені.
пу в Києві?! Це з якій галюціоген треба приймати, щоб до такого додуматись.
Навіть про обмін полоненими ні пара з вуст після цих канструктивних пєрєгаворов
25.01.2026 09:35 Ответить
Плейбої думають,що ***** щось нове скаже на особистій зустрічі з Зеленським)Наївні,***** навпаки наїде як гопник ще більше,навіть не сумніваюся.Воно на підготовлених сюжетах говорить за текстом,а при зустічі,навіть тодішній в Мінську,поза кадром розповідали зовсім інший сюжет.
25.01.2026 09:45 Ответить
Делегации Украины, России и США вместе пообедали по завершении второго дня переговоров в Абу-Даби, - Axios.

«Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды», - сказал американский чиновник.
25.01.2026 09:54 Ответить
у США ври владі
трапонодолби
тобто покидьки
25.01.2026 10:30 Ответить
Якщо зустріч з пу відбудеться, значить Зеля здав території
25.01.2026 10:36 Ответить
Американці всі лягли під хворого на голову діда. Вони про це ще пошкодують, коли під час його імпічменту він покаже довідку від психіатрів, що реально хворим керував країною, а всі американські ідіоти йому підкорилися.
25.01.2026 11:33 Ответить
Що ж, дуже чекаємо ***** в Києві . Але ні, засцить.
25.01.2026 11:35 Ответить
<<Друзья >>........СЛАВА УКРАИНЕ! Все будет Украина!
25.01.2026 13:21 Ответить
США все роблять по указу Кремля, ніякої допомоги, ракети на Патріоти на Насамси, не давали, щоб кацапи могли винести всю енергетику, забрали 50 відсотків надр і все рівно не хочуть допомагати.
25.01.2026 13:31 Ответить
 
 