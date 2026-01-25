У США вважають, що зустріч Путіна та Зеленського "дуже близько", - Axios
Представники Вашингтону вважають, що зустріч в Абу-Дабі в тристоронньому форматі за участі України, США та Росії стала важливим кроком на шляху до наступного етапу переговорів.
Про це пише видання Axios із посиланням на американських та українських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.
Сторони наблизились до зустрічі Зеленського та Путіна
"Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського", – сказав один з американських чиновників.
Посадовець припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі принесе більше прогресу, це може призвести до зустрічі сторін у Москві або Києві.
"Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустріччю лідерів. Ми не думаємо, що це далеко. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього", – сказав американський чиновник.
Обговорювали всі питання
Американські чиновники заявили, що впродовж дводенних переговорів були обговорені всі питання – "територіальні вимоги Росії щодо Донбасу, Запорізька АЕС та які кроки з деескалації конфлікту будуть необхідні обом сторонам, щоб чітко дати зрозуміти, що війна закінчилася і не поновиться".
Зазначається, що Кушнер, Віткофф та інші члени американської делегації переходили між різними кімнатами, де проходили засідання російсько-української робочої групи.
"Обговорювалося все. Ніхто з жодної зі сторін не був збентежений дискусіями. Ми не залишили жодного питання поза обговоренням і не мусили нікого підштовхувати. Ми бачили велику повагу в залі, бо вони дійсно шукали рішення",- розповів американський чиновник.
Спільний обід
Також видання пише, що наприкінці другого дня переговорів три команди зібралися разом на спільний обід.
"Був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Я відчув надію", – сказав американський посадовець.
"Все пройшло так добре, як ми могли очікувати. Ми задоволені тим, де ми зараз",- додав інший американський чиновник.
Своєю чергою український посадовець заявив, що, хоча було досягнуто "значного прогресу", все ще незрозуміло, чи дійсно російський диктатор Володимир Путін хоче закінчити війну і чи надасть своїм переговорникам повноваження укласти угоду. За його словами, "поки що зарано робити висновки".
Раніше повідомлялося, що під час перемовин України, США та Росії в Абу-Дабі українська делегація зустрічалася з російською і в двосторонньому форматі – без американців.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У США вважають, що зустріч Гітлера і Черчіля "дуже близько",
2026 рік
. Ми живемо вже на іншій планеті?
І ніякі переговори в світі не змусять рузкіх змиритись що треба лишити сусідів в спокої - бо для них це ВЕЛІЧІЕ.
А коли вони не роблять геноциди для них ці періоди - ПОСТАВІЛІ НАС НА КОЛЕНІ
Що з них взяти якщо у них міністр медицини антивакцинатор. В них тепер в партії сумарний IQ < чим в Яника одного
1.666 - глаза в которьіх лохи ищут мир.
Французький філософ, письменник, публіцист, громадський діяч
А цей чиновник часом не відморожений президент цієї країни?
https://www.axios.com/2026/01/24/us-russia-ukraine-talks-abu-dhabi Axios совсем уж какие-то невероятные вещи пишет.
Здесь нужно сделать скидку на то, что Axios - это оптика Уиткоффа, это инсайды от его людей.
https://www.axios.com/2026/01/24/us-russia-ukraine-talks-abu-dhabi Axios:
▪️Советники Трампа были очень оптимистичны после переговоров в субботу и почувствовали, что смогли стать на путь, который позволит им сузить расхождения насчёт территориального вопроса на востоке Украины.
▪️У Белого дома ушло несколько месяцев на то, чтобы убедить россиян и украинцев провести трёхсторонние переговоры при модерации США.
(Сразу ремарка: Украина изначально была готова к любым форматам переговоров, https://t.me/ToBeOr_Official/17829 Зеленский ждал Путина в Стамбуле ещё в мае. Фраза о том, что убеждать нужно было обе стороны, манипулятивна).
▪️Источник предположил, что если на следующей встрече в Абу-Даби будет дополнительный прогресс, это может привести ко встрече сторон в Москве или Киеве.
(Не могу себе представить условия, при которых российская делегация поехала бы в Киев. Как и украинская в Москву. Как и условия, при которых Путин бы согласился на встречу с Зеленским. Пока это всё из разряда фантастики, и даже не научной).
▪️Украинский источник сказал, что хоть на встрече и был достигнут "хороший прогресс", всё ещё неясно, насколько Путин готов закончить войну и насколько он уполномочил своих переговорщиков принимать решения о сделке. "Слишком рано судить", - источник.
(Это более трезвая оценка).
Венгри ще не забули " зустріч" у маскві
коли на "цілком законих" підставах були заарештовані і страчені.
пу в Києві?! Це з якій галюціоген треба приймати, щоб до такого додуматись.
Навіть про обмін полоненими ні пара з вуст після цих канструктивних пєрєгаворов
«Был момент, когда все выглядели почти как друзья. У меня появилось чувство надежды», - сказал американский чиновник.
