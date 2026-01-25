У США вважають, що зустріч Путіна та Зеленського "дуже близько", - Axios

Представники Вашингтону вважають, що зустріч в Абу-Дабі в тристоронньому форматі за участі України, США та Росії стала важливим кроком на шляху до наступного етапу переговорів.

Про це пише видання Axios із посиланням на американських та українських посадовців, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони наблизились до зустрічі Зеленського та Путіна

"Ми дуже близькі до зустрічі Путіна і Зеленського", – сказав один з американських чиновників.

Посадовець припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі принесе більше прогресу, це може призвести до зустрічі сторін у Москві або Києві.

"Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися перед зустріччю лідерів. Ми не думаємо, що це далеко. Якщо ми продовжимо рухатися поточним шляхом, ми дійдемо до цього", – сказав американський чиновник.

Обговорювали всі питання

Американські чиновники заявили, що впродовж дводенних переговорів були обговорені всі питання – "територіальні вимоги Росії щодо Донбасу, Запорізька АЕС та які кроки з деескалації конфлікту будуть необхідні обом сторонам, щоб чітко дати зрозуміти, що війна закінчилася і не поновиться".

Зазначається, що Кушнер, Віткофф та інші члени американської делегації переходили між різними кімнатами, де проходили засідання російсько-української робочої групи.

"Обговорювалося все. Ніхто з жодної зі сторін не був збентежений дискусіями. Ми не залишили жодного питання поза обговоренням і не мусили нікого підштовхувати. Ми бачили велику повагу в залі, бо вони дійсно шукали рішення",- розповів американський чиновник.

Спільний обід

Також видання пише, що наприкінці другого дня переговорів три команди зібралися разом на спільний обід.

"Був момент, коли всі виглядали майже як друзі. Я відчув надію", – сказав американський посадовець.

"Все пройшло так добре, як ми могли очікувати. Ми задоволені тим, де ми зараз",- додав інший американський чиновник.

Своєю чергою український посадовець заявив, що, хоча було досягнуто "значного прогресу", все ще незрозуміло, чи дійсно російський диктатор Володимир Путін хоче закінчити війну і чи надасть своїм переговорникам повноваження укласти угоду. За його словами, "поки що зарано робити висновки".

Раніше повідомлялося, що під час перемовин України, США та Росії в Абу-Дабі українська делегація зустрічалася з російською і в двосторонньому форматі – без американців.

Що передувало?

