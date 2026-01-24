Віткофф: Переговори в Абу-Дабі були дуже конструктивними, домовились продовжити наступного тижня

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф розповів, що дводенні переговори США, України та Росії в Абу-Дабі "були дуже конструктивними".

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.



"У п'ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч з Україною та Росією, яку люб'язно приймали Об'єднані Арабські Емірати. Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено продовжити їх наступного тижня в Абу-Дабі", - заявив Віткофф.

Він додав, що "президент Трамп і вся його команда віддані справі досягнення миру в цій війні".

