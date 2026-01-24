Віткофф: Переговори в Абу-Дабі були дуже конструктивними, домовились продовжити наступного тижня
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф розповів, що дводенні переговори США, України та Росії в Абу-Дабі "були дуже конструктивними".
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Конструктивні переговори
"У п'ятницю та суботу Сполучені Штати координували тристоронню зустріч з Україною та Росією, яку люб'язно приймали Об'єднані Арабські Емірати. Переговори були дуже конструктивними, і було домовлено продовжити їх наступного тижня в Абу-Дабі", - заявив Віткофф.
Він додав, що "президент Трамп і вся його команда віддані справі досягнення миру в цій війні".
Мирні перемовини в ОАЕ
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- Наступний раунд перемовин запланований на 1 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ).
24.01.2026 22:58
24.01.2026 22:54
24.01.2026 23:04
Ти, Вован Зеленський, здаєш Пуйлу частину України, за це Трамп пробачає тобі твоє мародерство і легалізує все, що ти намародерив разом зі своєю шоблою, Пуйло платить Трампу великі міліарди доларів за посібництво по здачі України, що дає можливість Пуйлу утриматися при владі і не одержати черенок від лопати в анус від своїх же, а ми, Віткофф і Кушнер одержуємо з цієї афери мільярди доларів комісійних. А український народ? Та кого цікавлять ці гої?
Захід відходить від США- Китай входить в гру. Шанс для України. Швець
з 19-40 цікава информація розробки компанії США Палантір новітньої програми по закриттю неба в Україн, а значить й зміні ходу війни.
Як там кажуть? Розбудіть мене у 2029, і я скажу що буде: американці домовились домовлятись, досягнуто неймовірного прогресу по закінченню російської війни
Якщо так, то очевидно, що всі задоволені.