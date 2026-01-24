Уиткофф: Переговоры в Абу-Даби были очень конструктивными, договорились продолжить на следующей неделе

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что двухдневные переговоры США, Украины и России в Абу-Даби "были очень конструктивными".

Конструктивные переговоры

"В пятницу и субботу Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу с Украиной и Россией, которую любезно принимали Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры были очень конструктивными, и было решено продолжить их на следующей неделе в Абу-Даби", - заявил Уиткофф.

Он добавил, что "президент Трамп и вся его команда преданы делу достижения мира в этой войне".

Мирные переговоры в ОАЭ

