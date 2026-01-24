Уиткофф: Переговоры в Абу-Даби были очень конструктивными, договорились продолжить на следующей неделе
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что двухдневные переговоры США, Украины и России в Абу-Даби "были очень конструктивными".
Об этом он написал в соцсети Х.
Конструктивные переговоры
"В пятницу и субботу Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу с Украиной и Россией, которую любезно принимали Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры были очень конструктивными, и было решено продолжить их на следующей неделе в Абу-Даби", - заявил Уиткофф.
Он добавил, что "президент Трамп и вся его команда преданы делу достижения мира в этой войне".
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- Следующий раунд переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).
Ти, Вован Зеленський, здаєш Пуйлу частину України, за це Трамп пробачає тобі твоє мародерство і легалізує все, що ти намародерив разом зі своєю шоблою, Пуйло платить Трампу великі міліарди доларів за посібництво по здачі України, що дає можливість Пуйлу утриматися при владі і не одержати черенок від лопати в анус від своїх же, а ми, Віткофф і Кушнер одержуємо з цієї афери мільярди доларів комісійних. А український народ? Та кого цікавлять ці гої?
Захід відходить від США- Китай входить в гру. Шанс для України. Швець
з 19-40 цікава информація розробки компанії США Палантір новітньої програми по закриттю неба в Україн, а значить й зміні ходу війни.
Всі свої, двушечка на москву
Скумбрія мати
Будемо боротись!!
Потужно воювати
Гроші вивозити
Кібуци будувати
Як там кажуть? Розбудіть мене у 2029, і я скажу що буде: американці домовились домовлятись, досягнуто неймовірного прогресу по закінченню російської війни
Якщо так, то очевидно, що всі задоволені.