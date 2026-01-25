Затяжная война может подтолкнуть Путина к применению химического оружия массового поражения, - The Times
На Западе опасаются, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к применению химического оружия массового поражения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Times.
Применение РФ химоружия
По данным украинских военных, российские оккупанты использовали опасные химические вещества более 9 000 раз с начала войны - 6 540 раз только в прошлом году.
Так, в основном речь идет об использовании гранат, наполненных газами для подавления беспорядков, такими как CS и CN.
Украинские и европейские чиновники заявляют, что российские подразделения также иногда прибегали к хлорпикрину, удушающему веществу, впервые примененному в Первой мировой войне.
Химическое оружие массового поражения
Издание пишет, что западные чиновники опасаются, что химические вещества, о которых сообщила Украина, могут не отражать полный масштаб российского арсенала.
В столицах союзников обеспокоены, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Путин неоднократно бряцал ядерным оружием, при этом демонстративно храня молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения", - отмечает The Times.
"Новичок"
В частности, после отравления Алексея Навального в 2020 году исследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что российская программа по разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" продолжалась "значительно дольше официально объявленной даты закрытия".
Так, согласно их расследованию, ученые, участвовавшие в разработке нервно-паралитического вещества, были переведены в якобы гражданские институты, что позволило продолжать работу над химическим оружием под прикрытием медицинских и промышленных исследований.
Сотрудники двух таких организаций - Государственного института экспериментальной военной медицины и Научного центра "Сигнал" - были названы ключевыми фигурантами в совершенствовании и "вооружении" "Новичка" вплоть до 2010-х годов.
По словам бывшего офицера британской армии Хэмиша де Бретон-Гордона, можно с уверенностью предположить, что российская программа химического оружия все еще существует.
"Если бы "Новичок" был использован в более широких масштабах, это могло бы иметь колоссальные последствия", - подчеркнул он.
Есть ли выгода для РФ?
Бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании генерал сэр Ричард Барронс утверждает, что переход к более смертоносному химическому оружию был бы для Москвы невыгодным шагом, поскольку принесет мало военной выгоды и большие расходы.
"Вы привлекаете внимание к военному преступлению, вы рискуете столкнуться с ответными мерами, и это палка о двух концах - вы можете подвергнуть риску собственные силы", например, если изменится направление ветра", - отметил он.
В то же время, по словам Барронса, соблазн использовать такое оружие может возникнуть, "если вы окажетесь в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны".
Статистика от Генштаба ВСУ
- В целом с февраля 2022 года по состоянию на середину декабря 2025 года задокументировано почти 12 000 случаев применения опасных химических веществ российскими оккупантами.
- Наибольшее количество химических атак россиянами было осуществлено в апреле 2025 года. Подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВС Украины было зафиксировано 894 случая применения опасных химических веществ против военнослужащих Сил обороны Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Явпевнена, він вже ****** разів пожалкував, що пішов війною на Україну, бо піди він на Європу, вже б стурбовані європейці від Варшави до Барселони радо «дружили» з орками «визволітєоямі»
А кто тогда гибнет в домах, как не население??
Опять наративы по ударам по натовским наемникам в гостинице и новой почте ???
це просто русская мєтодічка "на нас напалі ! ой, ми только по подстанціям стріляли ! а населення само замерзло та з голоду вмерло"
вже було таке, в 1933 році
Мета очевидна. Змусити на референдумі про мирну угоду зробити "правильний" вибір.
трамп його просто використовує щоб відморозитись, а європейці про нього і не згадують
Мертві не проголосують. А ось замерзлі і голодні можуть.
Бити "по населенню " складніше, бо воно роз-зосереджене , ти не знаєш де покинутий будинок а де ждуни , а де на третину ще є громадяни. А енерго обє'кти і заводи давно на російськах картах як на ладоні.
Шахед часто вбиває але не зноситть разом усіх мешканців багато_під'їздного будинку. А от енерго-кластери з трирівневим Суперзахистом можуть лягти і від одного-двох шахедів
Соромно, каюсь та молюсь!
Пам'ятаю - в 2022 , ми ледь не "потаємно" вчились використовувати протипіхотні міни і "розтяжки" , бо вони ж заборонені якимись там конвенціями ... а зараз ?
Вже по ТБ спокійно відкривають збори на протипіхотні міни для наших хлопців
"The Times разом із Західом трясеться від страху перед хйлом".
Ці "недоімперії" можуть воювати лише зі слабшими
міндіча умєроваМО?
ідіоти нах...