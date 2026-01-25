Затяжная война может подтолкнуть Путина к применению химического оружия массового поражения, - The Times

На Западе опасаются, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к применению химического оружия массового поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Times.

Применение РФ химоружия

По данным украинских военных, российские оккупанты использовали опасные химические вещества более 9 000 раз с начала войны - 6 540 раз только в прошлом году.

Так, в основном речь идет об использовании гранат, наполненных газами для подавления беспорядков, такими как CS и CN.

Украинские и европейские чиновники заявляют, что российские подразделения также иногда прибегали к хлорпикрину, удушающему веществу, впервые примененному в Первой мировой войне.

Химическое оружие массового поражения

Издание пишет, что западные чиновники опасаются, что химические вещества, о которых сообщила Украина, могут не отражать полный масштаб российского арсенала.

В столицах союзников обеспокоены, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Путин неоднократно бряцал ядерным оружием, при этом демонстративно храня молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения", - отмечает The Times.

"Новичок"

В частности, после отравления Алексея Навального в 2020 году исследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что российская программа по разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" продолжалась "значительно дольше официально объявленной даты закрытия".

Так, согласно их расследованию, ученые, участвовавшие в разработке нервно-паралитического вещества, были переведены в якобы гражданские институты, что позволило продолжать работу над химическим оружием под прикрытием медицинских и промышленных исследований.

Сотрудники двух таких организаций - Государственного института экспериментальной военной медицины и Научного центра "Сигнал" - были названы ключевыми фигурантами в совершенствовании и "вооружении" "Новичка" вплоть до 2010-х годов.

По словам бывшего офицера британской армии Хэмиша де Бретон-Гордона, можно с уверенностью предположить, что российская программа химического оружия все еще существует.

"Если бы "Новичок" был использован в более широких масштабах, это могло бы иметь колоссальные последствия", - подчеркнул он.

Есть ли выгода для РФ?

Бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании генерал сэр Ричард Барронс утверждает, что переход к более смертоносному химическому оружию был бы для Москвы невыгодным шагом, поскольку принесет мало военной выгоды и большие расходы.

"Вы привлекаете внимание к военному преступлению, вы рискуете столкнуться с ответными мерами, и это палка о двух концах - вы можете подвергнуть риску собственные силы", например, если изменится направление ветра", - отметил он.

В то же время, по словам Барронса, соблазн использовать такое оружие может возникнуть, "если вы окажетесь в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны".

