РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9405 посетителей онлайн
Новости применение запрещенного оружия
5 623 52

Затяжная война может подтолкнуть Путина к применению химического оружия массового поражения, - The Times

Химическое оружие РФ

На Западе опасаются, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к применению химического оружия массового поражения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Применение РФ химоружия

По данным украинских военных, российские оккупанты использовали опасные химические вещества более 9 000 раз с начала войны - 6 540 раз только в прошлом году.

Так, в основном речь идет об использовании гранат, наполненных газами для подавления беспорядков, такими как CS и CN.

Украинские и европейские чиновники заявляют, что российские подразделения также иногда прибегали к хлорпикрину, удушающему веществу, впервые примененному в Первой мировой войне.

Химическое оружие массового поражения

Издание пишет, что западные чиновники опасаются, что химические вещества, о которых сообщила Украина, могут не отражать полный масштаб российского арсенала.

В столицах союзников обеспокоены, что затяжная или тупиковая война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия массового поражения. Путин неоднократно бряцал ядерным оружием, при этом демонстративно храня молчание о химическом или биологическом оружии массового поражения", - отмечает The Times.

"Новичок"

В частности, после отравления Алексея Навального в 2020 году исследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что российская программа по разработке нервно-паралитического вещества "Новичок" продолжалась "значительно дольше официально объявленной даты закрытия".

Так, согласно их расследованию, ученые, участвовавшие в разработке нервно-паралитического вещества, были переведены в якобы гражданские институты, что позволило продолжать работу над химическим оружием под прикрытием медицинских и промышленных исследований.

Сотрудники двух таких организаций - Государственного института экспериментальной военной медицины и Научного центра "Сигнал" - были названы ключевыми фигурантами в совершенствовании и "вооружении" "Новичка" вплоть до 2010-х годов.

По словам бывшего офицера британской армии Хэмиша де Бретон-Гордона, можно с уверенностью предположить, что российская программа химического оружия все еще существует.

"Если бы "Новичок" был использован в более широких масштабах, это могло бы иметь колоссальные последствия", - подчеркнул он.

Есть ли выгода для РФ?

Бывший командующий Объединенным командованием вооруженных сил Великобритании генерал сэр Ричард Барронс утверждает, что переход к более смертоносному химическому оружию был бы для Москвы невыгодным шагом, поскольку принесет мало военной выгоды и большие расходы.

"Вы привлекаете внимание к военному преступлению, вы рискуете столкнуться с ответными мерами, и это палка о двух концах - вы можете подвергнуть риску собственные силы", например, если изменится направление ветра", - отметил он.

В то же время, по словам Барронса, соблазн использовать такое оружие может возникнуть, "если вы окажетесь в ситуации, когда ставки чрезвычайно высоки, когда на кону стоит выживание страны".

Статистика от Генштаба ВСУ

  • В целом с февраля 2022 года по состоянию на середину декабря 2025 года задокументировано почти 12 000 случаев применения опасных химических веществ российскими оккупантами.
  • Наибольшее количество химических атак россиянами было осуществлено в апреле 2025 года. Подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВС Украины было зафиксировано 894 случая применения опасных химических веществ против военнослужащих Сил обороны Украины.

Автор: 

путин владимир (32425) химическое оружие (385) война в Украине (8147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Чергова кацапський вкид для шантажу. Сумно що The Times перетворився на вигрібну яму.
показать весь комментарий
25.01.2026 12:47 Ответить
+20
Ми теж тим стурбовані. А ще в нього ядрєна бомба є.
показать весь комментарий
25.01.2026 12:43 Ответить
+14
А в нас Вава Лев, і той за кордоном
показать весь комментарий
25.01.2026 12:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо нам немає чим відповісти - зброя масового ураження буде застосована. Це логіка.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:24 Ответить
А чим ще стурбований захід? Може час стурбуватися власною стурбованністю, яка явно веде до війни в Європі, яку пуйло вважає за беззребетних терпіл?
Явпевнена, він вже ****** разів пожалкував, що пішов війною на Україну, бо піди він на Європу, вже б стурбовані європейці від Варшави до Барселони радо «дружили» з орками «визволітєоямі»
показать весь комментарий
25.01.2026 13:03 Ответить
У цій війні немає великих скупчень військ. тому хімічна та ядерна зброя навряд чи буде використана в боях. А в стратегічних бомбардуваннях обидві сторони уникають ударів по населенню, концентруючись на енергетиці та іншій інфраструктурі. Так що теж навряд чи.
показать весь комментарий
25.01.2026 12:51 Ответить
ШТО ?
А кто тогда гибнет в домах, как не население??
Опять наративы по ударам по натовским наемникам в гостинице и новой почте ???
показать весь комментарий
25.01.2026 12:59 Ответить
І ці лякалки навмисні і для своїх громадян
показать весь комментарий
25.01.2026 13:04 Ответить
Населення гине, але основні удари все-таки наносяться по енергетиці та іншій інфраструктурі. Ви ж не будете це заперечувати? Якби все що летить летіло по житлових будинках, то втрати були б величезні.
показать весь комментарий
25.01.2026 13:40 Ответить
ну і яка ж мета знищувати енергетику та інфраструктуру ?

це просто русская мєтодічка "на нас напалі ! ой, ми только по подстанціям стріляли ! а населення само замерзло та з голоду вмерло"

вже було таке, в 1933 році
показать весь комментарий
25.01.2026 13:49 Ответить
The Fifth Third ну і яка ж мета знищувати енергетику та інфраструктуру ?

Мета очевидна. Змусити на референдумі про мирну угоду зробити "правильний" вибір.
показать весь комментарий
25.01.2026 13:52 Ответить
так вже був референдум в Донеччині, який ніхто не визнає, крім кацапів
трамп його просто використовує щоб відморозитись, а європейці про нього і не згадують
показать весь комментарий
25.01.2026 13:57 Ответить
Ну то що? Ти запитав, я відповів. Не згоден? Давай свою версію чому б'ють в основному по енергетиці, а не по житлових будинках.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:01 Ответить
я думаю, що б'ючи по енергетиці вони зашкодять більшій кількості людей, але не одномоментно як коли вбивають весь підїзд, а в розтягнутому часі, бо нема світла - не працює холодильник, не працюють водонасоси, врешті приходиться або тікати з своєї квартири або помирати від голоду - отака в них логіка
показать весь комментарий
25.01.2026 16:41 Ответить
Сергiй Супрун Мета очевидна. Змусити на референдумі про мирну угоду зробити "правильний" вибір.

Мертві не проголосують. А ось замерзлі і голодні можуть.
показать весь комментарий
25.01.2026 16:49 Ответить
Вони планують заморозити і зробити соціальний колапс.
Бити "по населенню " складніше, бо воно роз-зосереджене , ти не знаєш де покинутий будинок а де ждуни , а де на третину ще є громадяни. А енерго обє'кти і заводи давно на російськах картах як на ладоні.
Шахед часто вбиває але не зноситть разом усіх мешканців багато_під'їздного будинку. А от енерго-кластери з трирівневим Суперзахистом можуть лягти і від одного-двох шахедів
показать весь комментарий
25.01.2026 14:39 Ответить
ці перелякані самі підказують Кремлю що їх лякає і що робити далі пдрам кцпам... Їх взагалі Київ не просив лякатися..
показать весь комментарий
25.01.2026 12:53 Ответить
А зараз курва яка війна не затяжна,акуєть! війна 3 14 року виходить в нас короткострокова???Шо ви там дибіли побоюєтесь, ракети нормальні поставте і нічого не треба побоюватись!!!З десяток влучань по москві зразу приведуть до тями аборигенів!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 12:53 Ответить
В дурній голові завжди все просто. Десяток влчучань по москві...
показать весь комментарий
25.01.2026 12:55 Ответить
дурню мені що розписувати куди треба влучати в москві щоб аборигени задумались?
показать весь комментарий
25.01.2026 13:04 Ответить
Вже обісрався на болотах?
показать весь комментарий
25.01.2026 13:15 Ответить
Да бч по мегатоне, ууу і аборигенів нема.

Соромно, каюсь та молюсь!
показать весь комментарий
25.01.2026 15:16 Ответить
Пропоную робити бпла з радіоактивним вантажем, наприклад земельку з "Рудого лісу". Хай кацапи збивають над своїми містами. Чим більше зіб'ють, тим краще.
показать весь комментарий
25.01.2026 12:54 Ответить
Давай, роби. Коли нас звинуватять в ядерному тероризмі, то Україна все зіпхне на тебе. Зробиш дві добрих справи одночасно - і рашку покоцаєш, і від України підозру відвернеш.
показать весь комментарий
25.01.2026 12:57 Ответить
тоді повзи в окоп, дихати отрутою.
показать весь комментарий
25.01.2026 13:13 Ответить
тобто все має зробити хтось замість тебе, а ти педику, що будеш тим часом робити?
показать весь комментарий
25.01.2026 17:12 Ответить
У нас є слуги народу для цього.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:25 Ответить
Страшна порада, та для приведення до тями кацапського бидла, дієва.
показать весь комментарий
25.01.2026 12:59 Ответить
Ібанько, коментарі відсутні, чого заховався в Європі нахрюнтник?
показать весь комментарий
25.01.2026 13:43 Ответить
В цю гру можна грати вдвох .
Пам'ятаю - в 2022 , ми ледь не "потаємно" вчились використовувати протипіхотні міни і "розтяжки" , бо вони ж заборонені якимись там конвенціями ... а зараз ?
Вже по ТБ спокійно відкривають збори на протипіхотні міни для наших хлопців
показать весь комментарий
25.01.2026 12:56 Ответить
І це ті які пропонують віддати рашистам ЗАЕС щоб у московських терористів було ще більше важелів для шантажу і залякування. Таке відчуття що Захід навмисно залякує українців щоб погоджувались на капітуляцію. Мовляв віддайте московським людоїдам все що вони захочуть ато вони неадекватні. Потрібно вже ламати цю палицю якою нас б'є X yйло а західні імпотенти підбурюють. Потрібно нам теж замінувати ЧАЕС і вдарити по ЗАЕС і нехай тварюки лякають рашистів що якщо в Україну заженуть в глухий кут то зробимо з континенту безлюдну пустелю. Раз вони всі ******* терор і підтримують терористів то потрібно теж такими стати. І ще раз наголошую, що Україні потрібно швидкими темпами відновлювати ЯЗ. Бо без неї нас будуть футболити і залякувати все життя.
показать весь комментарий
25.01.2026 13:10 Ответить
Божевілля з мінуванням , але підтримую !
показать весь комментарий
25.01.2026 15:02 Ответить
Саме так. І судити всю владу за бездіяльність з часу віджаття криму.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:27 Ответить
поспішили відправили трамплу і ***** планчик на 20 пунктиків; 1 про суверенітет, 4 про відмову від ядерної 3брої, xоча одине без іншого не може бути.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:07 Ответить
Забагато слів для фрази:
"The Times разом із Західом трясеться від страху перед хйлом".
показать весь комментарий
25.01.2026 13:13 Ответить
слабо ...
Ці "недоімперії" можуть воювати лише зі слабшими
показать весь комментарий
25.01.2026 13:37 Ответить
Протигази будуть закуплені теж через шлагбаум міндіча умєрова МО?
показать весь комментарий
25.01.2026 13:19 Ответить
Тоді у відповідь полетить теж саме! Якщо кремлівському маніаку все одно, то його холопи, впевнений, не мають бажання попадати в "рай" через такий спосіб.
показать весь комментарий
25.01.2026 13:40 Ответить
І це має бути саме у москві. На колонії імперії плювати. Лише центр важливий.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:35 Ответить
Ви ж самі власноруч віддали ядерну зброю в обмін на папірці+ порізали стратегічну авіацію, ну тепер жріть у наслідках
показать весь комментарий
25.01.2026 13:44 Ответить
Хто ви? Я тоді до школи ходив.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:28 Ответить
Не вспіли оговтатись від "ядерних страхів", як у "західних імпотентів" з'явилась чергова фобія та відмазка, щоб не допомагати Україні.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:21 Ответить
Так , ми пам'ятаємо трагедію в Алєппо , пам'ятаємо маленького хлопчика , який обіцяв про цей злочин розповісти Аллаху . Але , як завжди , кацапи ідуть всі -нах , ми вистоїмо !
показать весь комментарий
25.01.2026 15:00 Ответить
ще у 1914 доведена неефективність химічної зброї
ідіоти нах...
показать весь комментарий
25.01.2026 17:42 Ответить
З задоволенням розпилим газ VX у метро москвабаду.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:51 Ответить
Не путайте ядерну зброю і хімічну..хімічна зброя це виробнича сировина, а штатні бойові мало чим відрізняются хімічно від отрути проти тарганів...а також в ментів наяність хімічної зброї нелетальної, яка призначена труїти невдоволених зевладою українців
показать весь комментарий
25.01.2026 18:05 Ответить
так а де ядерка? шо за полумери?
показать весь комментарий
25.01.2026 19:13 Ответить
 
 