Затяжна війна може підштовхнути Путіна до застосування хімзброї масового ураження, - The Times

Хімічна зброя РФ

На Заході побоюються, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до застосування хімічної зброї для масового ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Times.

Застосування РФ хімзброї

За даними українських військових, російські окупанти використовували небезпечні хімічні речовини понад 9 000 разів з початку війни - 6 540 разів тільки минулого року.

Так, переважно йдеться про використання гранат, наповнених газами для придушення заворушень, такими як CS і CN.

Українські та європейські чиновники заявляють, що російські підрозділи також іноді вдавалися до хлорпікрину, задушливої речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні.

Хімзброя масового ураження

Видання пише, що західні чиновники побоюються, що хімічні речовини, про які повідомила Україна, можуть не відображати повного масштабу російського арсеналу.

У столицях союзників стурбовані, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути Кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження. Путін неодноразово брязкав ядерною зброєю, при цьому демонстративно зберігаючи мовчання про хімічну або біологічну зброю масового ураження", - зауважує The Times.

"Новачок"

Зокрема, після отруєння Олексія Навального у 2020 році дослідницька група Bellingcat дійшла висновку, що російська програма з розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок" тривала "значно довше офіційно оголошеної дати закриття".

Так, згідно з їхнім розслідуванням, вчені, які брали участь у розробці нервово-паралітичної речовини, були переведені в нібито цивільні інститути, що дозволило продовжувати роботу над хімічною зброєю під прикриттям медичних і промислових досліджень.

Співробітники двох таких організацій - Державного інституту експериментальної військової медицини та Наукового центру "Сигнал" - були названі ключовими фігурантами в удосконаленні та "озброєнні" "Новачка" аж до 2010-х років.

За словами колишнього офіцера британської армії Хеміша де Бретон-Гордона, можна з упевненістю припустити, що російська програма хімічної зброї все ще існує.

"Якби "Новачок" був використаний у ширших масштабах, це могло б мати колосальні наслідки", - наголосив він.

Чи є вигода для РФ?

Колишній командувач Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії Генерал сер Річард Барронс стверджує, що перехід до більш смертоносної хімічної зброї був би для Москви невигідним кроком, оскільки принесе мало військової вигоди та великі витрати.

"Ви привертаєте увагу до воєнного злочину, ви ризикуєте зіткнутися з відповідними заходами, і це палиця з двома кінцями - ви можете наразити на ризик власні сили", наприклад, якщо зміниться напрямок вітру", - зазначив він.

Водночас, за словами Барронса, спокуса використовувати таку зброю може виникнути, "якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни".

Статистика від Генштабу ЗСУ

  • Загалом від лютого 2022 року станом на середину грудня 2025 року задокументовано майже 12 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин російськими окупантами.
  • Найбільша кількість хімічних атак росіянами була здійснена у квітні 2025 року. Підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗС України було зафіксовано 894 випадки застосування небезпечних хімічних речовин проти військовослужбовців Сил оборони України.

Ми теж тим стурбовані. А ще в нього ядрєна бомба є.
25.01.2026 12:43
показати весь коментар
25.01.2026 12:43 Відповісти
А в нас Вава Лев, і той за кордоном
25.01.2026 12:46
показати весь коментар
25.01.2026 12:46 Відповісти
Якщо нам немає чим відповісти - зброя масового ураження буде застосована. Це логіка.
25.01.2026 17:24
показати весь коментар
25.01.2026 17:24 Відповісти
Чергова кацапський вкид для шантажу. Сумно що The Times перетворився на вигрібну яму.
25.01.2026 12:47
показати весь коментар
25.01.2026 12:47 Відповісти
А чим ще стурбований захід? Може час стурбуватися власною стурбованністю, яка явно веде до війни в Європі, яку пуйло вважає за беззребетних терпіл?
25.01.2026 13:03
Явпевнена, він вже ****** разів пожалкував, що пішов війною на Україну, бо піди він на Європу, вже б стурбовані європейці від Варшави до Барселони радо «дружили» з орками «визволітєоямі»
показати весь коментар
25.01.2026 13:03 Відповісти
У цій війні немає великих скупчень військ. тому хімічна та ядерна зброя навряд чи буде використана в боях. А в стратегічних бомбардуваннях обидві сторони уникають ударів по населенню, концентруючись на енергетиці та іншій інфраструктурі. Так що теж навряд чи.
25.01.2026 12:51
показати весь коментар
25.01.2026 12:51 Відповісти
ШТО ?
А кто тогда гибнет в домах, как не население??
Опять наративы по ударам по натовским наемникам в гостинице и новой почте ???
показати весь коментар
25.01.2026 12:59 Відповісти
І ці лякалки навмисні і для своїх громадян
25.01.2026 13:04
показати весь коментар
25.01.2026 13:04 Відповісти
Населення гине, але основні удари все-таки наносяться по енергетиці та іншій інфраструктурі. Ви ж не будете це заперечувати? Якби все що летить летіло по житлових будинках, то втрати були б величезні.
25.01.2026 13:40
показати весь коментар
25.01.2026 13:40 Відповісти
ну і яка ж мета знищувати енергетику та інфраструктуру ?

це просто русская мєтодічка "на нас напалі ! ой, ми только по подстанціям стріляли ! а населення само замерзло та з голоду вмерло"

вже було таке, в 1933 році
показати весь коментар
25.01.2026 13:49 Відповісти
Мета очевидна. Змусити на референдумі про мирну угоду зробити "правильний" вибір.
25.01.2026 13:52

Мета очевидна. Змусити на референдумі про мирну угоду зробити "правильний" вибір.
показати весь коментар
25.01.2026 13:52 Відповісти
так вже був референдум в Донеччині, який ніхто не визнає, крім кацапів
трамп його просто використовує щоб відморозитись, а європейці про нього і не згадують
показати весь коментар
25.01.2026 13:57 Відповісти
Ну то що? Ти запитав, я відповів. Не згоден? Давай свою версію чому б'ють в основному по енергетиці, а не по житлових будинках.
25.01.2026 14:01
показати весь коментар
25.01.2026 14:01 Відповісти
я думаю, що б'ючи по енергетиці вони зашкодять більшій кількості людей, але не одномоментно як коли вбивають весь підїзд, а в розтягнутому часі, бо нема світла - не працює холодильник, не працюють водонасоси, врешті приходиться або тікати з своєї квартири або помирати від голоду - отака в них логіка
25.01.2026 16:41
показати весь коментар
25.01.2026 16:41 Відповісти
Мертві не проголосують. А ось замерзлі і голодні можуть.
25.01.2026 16:49

Мертві не проголосують. А ось замерзлі і голодні можуть.
показати весь коментар
25.01.2026 16:49 Відповісти
Вони планують заморозити і зробити соціальний колапс.
Бити "по населенню " складніше, бо воно роз-зосереджене , ти не знаєш де покинутий будинок а де ждуни , а де на третину ще є громадяни. А енерго обє'кти і заводи давно на російськах картах як на ладоні.
Шахед часто вбиває але не зноситть разом усіх мешканців багато_під'їздного будинку. А от енерго-кластери з трирівневим Суперзахистом можуть лягти і від одного-двох шахедів
показати весь коментар
25.01.2026 14:39 Відповісти
ці перелякані самі підказують Кремлю що їх лякає і що робити далі пдрам кцпам... Їх взагалі Київ не просив лякатися..
25.01.2026 12:53
показати весь коментар
25.01.2026 12:53 Відповісти
А зараз курва яка війна не затяжна,акуєть! війна з 14 року виходить в нас короткострокова???Шо ви там дибіли побоюєтесь, ракети нормальні поставте і нічого не треба побоюватись!!!
25.01.2026 12:53
показати весь коментар
25.01.2026 12:53 Відповісти
В дурній голові завжди все просто. Десяток влчучань по москві...
показати весь коментар
25.01.2026 12:55 Відповісти
дурню мені що розписувати куди треба влучати в москві щоб аборигени задумались?
показати весь коментар
25.01.2026 13:04 Відповісти
Вже обісрався на болотах?
показати весь коментар
25.01.2026 13:15 Відповісти
Да бч по мегатоне, ууу і аборигенів нема.

Соромно, каюсь та молюсь!
показати весь коментар
25.01.2026 15:16 Відповісти
Пропоную робити бпла з радіоактивним вантажем, наприклад земельку з "Рудого лісу". Хай кацапи збивають над своїми містами. Чим більше зіб'ють, тим краще.
25.01.2026 12:54
показати весь коментар
25.01.2026 12:54 Відповісти
Давай, роби. Коли нас звинуватять в ядерному тероризмі, то Україна все зіпхне на тебе. Зробиш дві добрих справи одночасно - і рашку покоцаєш, і від України підозру відвернеш.
показати весь коментар
25.01.2026 12:57 Відповісти
тоді повзи в окоп, дихати отрутою.
показати весь коментар
25.01.2026 13:13 Відповісти
тобто все має зробити хтось замість тебе, а ти педику, що будеш тим часом робити?
показати весь коментар
25.01.2026 17:12 Відповісти
У нас є слуги народу для цього.
показати весь коментар
25.01.2026 17:25 Відповісти
Страшна порада, та для приведення до тями кацапського бидла, дієва.
показати весь коментар
25.01.2026 12:59 Відповісти
Ібанько, коментарі відсутні, чого заховався в Європі нахрюнтник?
показати весь коментар
25.01.2026 13:43 Відповісти
В цю гру можна грати вдвох .
Пам'ятаю - в 2022 , ми ледь не "потаємно" вчились використовувати протипіхотні міни і "розтяжки" , бо вони ж заборонені якимись там конвенціями ... а зараз ?
Вже по ТБ спокійно відкривають збори на протипіхотні міни для наших хлопців
показати весь коментар
25.01.2026 12:56 Відповісти
І це ті які пропонують віддати рашистам ЗАЕС щоб у московських терористів було ще більше важелів для шантажу і залякування. Таке відчуття що Захід навмисно залякує українців щоб погоджувались на капітуляцію.
25.01.2026 13:10
показати весь коментар
25.01.2026 13:10 Відповісти
Божевілля з мінуванням , але підтримую !
показати весь коментар
25.01.2026 15:02 Відповісти
Саме так. І судити всю владу за бездіяльність з часу віджаття криму.
показати весь коментар
25.01.2026 17:27 Відповісти
поспішили відправили трамплу і ***** планчик на 20 пунктиків; 1 про суверенітет, 4 про відмову від ядерної 3брої, xоча одине без іншого не може бути.
показати весь коментар
25.01.2026 19:07 Відповісти
Забагато слів для фрази:
"The Times разом із Західом трясеться від страху перед хйлом".
показати весь коментар
25.01.2026 13:13 Відповісти
слабо ...
Ці "недоімперії" можуть воювати лише зі слабшими
показати весь коментар
25.01.2026 13:37 Відповісти
Протигази будуть закуплені теж через шлагбаум міндіча умєрова МО?
показати весь коментар
25.01.2026 13:19 Відповісти
Тоді у відповідь полетить теж саме! Якщо кремлівському маніаку все одно, то його холопи, впевнений, не мають бажання попадати в "рай" через такий спосіб.
25.01.2026 13:40
показати весь коментар
25.01.2026 13:40 Відповісти
І це має бути саме у москві. На колонії імперії плювати. Лише центр важливий.
показати весь коментар
25.01.2026 17:35 Відповісти
Ви ж самі власноруч віддали ядерну зброю в обмін на папірці+ порізали стратегічну авіацію, ну тепер жріть у наслідках
25.01.2026 13:44
показати весь коментар
25.01.2026 13:44 Відповісти
Хто ви? Я тоді до школи ходив.
показати весь коментар
25.01.2026 17:28 Відповісти
Не вспіли оговтатись від "ядерних страхів", як у "західних імпотентів" з'явилась чергова фобія та відмазка, щоб не допомагати Україні.
25.01.2026 14:21
показати весь коментар
25.01.2026 14:21 Відповісти
Так , ми пам'ятаємо трагедію в Алєппо , пам'ятаємо маленького хлопчика , який обіцяв про цей злочин розповісти Аллаху . Але , як завжди , кацапи ідуть всі -нах , ми вистоїмо !
25.01.2026 15:00
показати весь коментар
25.01.2026 15:00 Відповісти
ще у 1914 доведена неефективність химічної зброї
25.01.2026 17:42
ідіоти нах...
показати весь коментар
25.01.2026 17:42 Відповісти
З задоволенням розпилим газ VX у метро москвабаду.
показати весь коментар
25.01.2026 17:51 Відповісти
Не путайте ядерну зброю і хімічну..хімічна зброя це виробнича сировина, а штатні бойові мало чим відрізняются хімічно від отрути проти тарганів...а також в ментів наяність хімічної зброї нелетальної, яка призначена труїти невдоволених зевладою українців
показати весь коментар
25.01.2026 18:05 Відповісти
так а де ядерка? шо за полумери?
показати весь коментар
25.01.2026 19:13 Відповісти
 
 