Затяжна війна може підштовхнути Путіна до застосування хімзброї масового ураження, - The Times

На Заході побоюються, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до застосування хімічної зброї для масового ураження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Times.

Застосування РФ хімзброї

За даними українських військових, російські окупанти використовували небезпечні хімічні речовини понад 9 000 разів з початку війни - 6 540 разів тільки минулого року.

Так, переважно йдеться про використання гранат, наповнених газами для придушення заворушень, такими як CS і CN.

Українські та європейські чиновники заявляють, що російські підрозділи також іноді вдавалися до хлорпікрину, задушливої речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні.

Хімзброя масового ураження

Видання пише, що західні чиновники побоюються, що хімічні речовини, про які повідомила Україна, можуть не відображати повного масштабу російського арсеналу.

У столицях союзників стурбовані, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути Кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження. Путін неодноразово брязкав ядерною зброєю, при цьому демонстративно зберігаючи мовчання про хімічну або біологічну зброю масового ураження", - зауважує The Times.

"Новачок"

Зокрема, після отруєння Олексія Навального у 2020 році дослідницька група Bellingcat дійшла висновку, що російська програма з розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок" тривала "значно довше офіційно оголошеної дати закриття".

Так, згідно з їхнім розслідуванням, вчені, які брали участь у розробці нервово-паралітичної речовини, були переведені в нібито цивільні інститути, що дозволило продовжувати роботу над хімічною зброєю під прикриттям медичних і промислових досліджень.

Співробітники двох таких організацій - Державного інституту експериментальної військової медицини та Наукового центру "Сигнал" - були названі ключовими фігурантами в удосконаленні та "озброєнні" "Новачка" аж до 2010-х років.

За словами колишнього офіцера британської армії Хеміша де Бретон-Гордона, можна з упевненістю припустити, що російська програма хімічної зброї все ще існує.

"Якби "Новачок" був використаний у ширших масштабах, це могло б мати колосальні наслідки", - наголосив він.

Чи є вигода для РФ?

Колишній командувач Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії Генерал сер Річард Барронс стверджує, що перехід до більш смертоносної хімічної зброї був би для Москви невигідним кроком, оскільки принесе мало військової вигоди та великі витрати.

"Ви привертаєте увагу до воєнного злочину, ви ризикуєте зіткнутися з відповідними заходами, і це палиця з двома кінцями - ви можете наразити на ризик власні сили", наприклад, якщо зміниться напрямок вітру", - зазначив він.

Водночас, за словами Барронса, спокуса використовувати таку зброю може виникнути, "якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни".

