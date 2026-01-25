Затяжна війна може підштовхнути Путіна до застосування хімзброї масового ураження, - The Times
На Заході побоюються, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до застосування хімічної зброї для масового ураження.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише The Times.
Застосування РФ хімзброї
За даними українських військових, російські окупанти використовували небезпечні хімічні речовини понад 9 000 разів з початку війни - 6 540 разів тільки минулого року.
Так, переважно йдеться про використання гранат, наповнених газами для придушення заворушень, такими як CS і CN.
Українські та європейські чиновники заявляють, що російські підрозділи також іноді вдавалися до хлорпікрину, задушливої речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні.
Хімзброя масового ураження
Видання пише, що західні чиновники побоюються, що хімічні речовини, про які повідомила Україна, можуть не відображати повного масштабу російського арсеналу.
У столицях союзників стурбовані, що затяжна або тупикова війна в Україні може підштовхнути Кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження. Путін неодноразово брязкав ядерною зброєю, при цьому демонстративно зберігаючи мовчання про хімічну або біологічну зброю масового ураження", - зауважує The Times.
"Новачок"
Зокрема, після отруєння Олексія Навального у 2020 році дослідницька група Bellingcat дійшла висновку, що російська програма з розробки нервово-паралітичної речовини "Новачок" тривала "значно довше офіційно оголошеної дати закриття".
Так, згідно з їхнім розслідуванням, вчені, які брали участь у розробці нервово-паралітичної речовини, були переведені в нібито цивільні інститути, що дозволило продовжувати роботу над хімічною зброєю під прикриттям медичних і промислових досліджень.
Співробітники двох таких організацій - Державного інституту експериментальної військової медицини та Наукового центру "Сигнал" - були названі ключовими фігурантами в удосконаленні та "озброєнні" "Новачка" аж до 2010-х років.
За словами колишнього офіцера британської армії Хеміша де Бретон-Гордона, можна з упевненістю припустити, що російська програма хімічної зброї все ще існує.
"Якби "Новачок" був використаний у ширших масштабах, це могло б мати колосальні наслідки", - наголосив він.
Чи є вигода для РФ?
Колишній командувач Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії Генерал сер Річард Барронс стверджує, що перехід до більш смертоносної хімічної зброї був би для Москви невигідним кроком, оскільки принесе мало військової вигоди та великі витрати.
"Ви привертаєте увагу до воєнного злочину, ви ризикуєте зіткнутися з відповідними заходами, і це палиця з двома кінцями - ви можете наразити на ризик власні сили", наприклад, якщо зміниться напрямок вітру", - зазначив він.
Водночас, за словами Барронса, спокуса використовувати таку зброю може виникнути, "якщо ви опинитеся в ситуації, коли ставки надзвичайно високі, коли на кону стоїть виживання країни".
Статистика від Генштабу ЗСУ
- Загалом від лютого 2022 року станом на середину грудня 2025 року задокументовано майже 12 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин російськими окупантами.
- Найбільша кількість хімічних атак росіянами була здійснена у квітні 2025 року. Підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗС України було зафіксовано 894 випадки застосування небезпечних хімічних речовин проти військовослужбовців Сил оборони України.
Явпевнена, він вже ****** разів пожалкував, що пішов війною на Україну, бо піди він на Європу, вже б стурбовані європейці від Варшави до Барселони радо «дружили» з орками «визволітєоямі»
А кто тогда гибнет в домах, как не население??
Опять наративы по ударам по натовским наемникам в гостинице и новой почте ???
це просто русская мєтодічка "на нас напалі ! ой, ми только по подстанціям стріляли ! а населення само замерзло та з голоду вмерло"
вже було таке, в 1933 році
Мета очевидна. Змусити на референдумі про мирну угоду зробити "правильний" вибір.
трамп його просто використовує щоб відморозитись, а європейці про нього і не згадують
Мертві не проголосують. А ось замерзлі і голодні можуть.
Бити "по населенню " складніше, бо воно роз-зосереджене , ти не знаєш де покинутий будинок а де ждуни , а де на третину ще є громадяни. А енерго обє'кти і заводи давно на російськах картах як на ладоні.
Шахед часто вбиває але не зноситть разом усіх мешканців багато_під'їздного будинку. А от енерго-кластери з трирівневим Суперзахистом можуть лягти і від одного-двох шахедів
Соромно, каюсь та молюсь!
Пам'ятаю - в 2022 , ми ледь не "потаємно" вчились використовувати протипіхотні міни і "розтяжки" , бо вони ж заборонені якимись там конвенціями ... а зараз ?
Вже по ТБ спокійно відкривають збори на протипіхотні міни для наших хлопців
"The Times разом із Західом трясеться від страху перед хйлом".
Ці "недоімперії" можуть воювати лише зі слабшими
міндіча умєроваМО?
ідіоти нах...