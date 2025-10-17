Майже 3 тисячі українських військових постраждали від хімічних атак Росії

Росія регулярно використовує боєприпаси з отруйними речовинами проти України, порушуючи міжнародні закони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час засідання ОБСЄ українська делегація повідомила, що вже зафіксовано близько 11 тисяч випадків застосування таких боєприпасів. Через ці атаки постраждали 2 862 українських військових.

Українська сторона наголошує, що це не випадкові інциденти, а свідома тактика Росії, яка загрожує безпеці України та світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти використовують хімзброю, щоб "викурити" воїнів ЗСУ з оборонних позицій, - Генштаб

Київ зазначає, що Росія ігнорує Конвенцію про заборону хімічної зброї та порушує міжнародні правила. При цьому Кремль продовжує позиціювати себе як учасника міжнародних організацій і навіть претендує на місце у Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї.

"Росія говорить про мир, але бомбардує цивільних, руйнує інфраструктуру і застосовує хімічну зброю", — заявила українська делегація.

Київ закликав міжнародних партнерів діяти рішуче, щоб змусити Росію відповідати за воєнні злочини і порушення міжнародного права.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Раніше начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк повідомив, що ворог активізує застосування хімічних речовин саме в тих напрямках, де веде наступальні й штурмові дії та де йому найважче пробити українську оборону.

Читайте також: Через застосування Росією на війні в Україні хімічної зброї європейські армії посилюють хімзахист