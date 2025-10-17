Почти 3 тысячи украинских военных пострадали от химической атаки России

Россия регулярно использует боеприпасы с отравляющими веществами против Украины, нарушая международные законы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время заседания ОБСЕ украинская делегация сообщила, что уже зафиксировано около 11 тысяч случаев применения таких боеприпасов. Из-за этих атак пострадали 2 862 украинских военных.

Украинская сторона отмечает, что это не случайные инциденты, а сознательная тактика России, которая угрожает безопасности Украины и мира.

Киев отмечает, что Россия игнорирует Конвенцию о запрещении химического оружия и нарушает международные правила. При этом Кремль продолжает позиционировать себя как участника международных организаций и даже претендует на место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия.

"Россия говорит о мире, но бомбит гражданских, разрушает инфраструктуру и применяет химическое оружие", - заявила украинская делегация.

Киев призвал международных партнеров действовать решительно, чтобы заставить Россию отвечать за военные преступления и нарушения международного права.

Ранее начальник отдела гражданской защиты управления РХБ-защиты Командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк сообщил, что враг активизирует применение химических веществ именно в тех направлениях, где ведет наступательные и штурмовые действия и где ему труднее всего пробить украинскую оборону.

