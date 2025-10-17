РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10308 посетителей онлайн
Новости применение запрещенного оружия
814 3

Почти 3 тысячи украинских военных пострадали от химической атаки России

Российское химическое оружие

Россия регулярно использует боеприпасы с отравляющими веществами против Украины, нарушая международные законы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время заседания ОБСЕ украинская делегация сообщила, что уже зафиксировано около 11 тысяч случаев применения таких боеприпасов. Из-за этих атак пострадали 2 862 украинских военных.

Украинская сторона отмечает, что это не случайные инциденты, а сознательная тактика России, которая угрожает безопасности Украины и мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты используют химоружие, чтобы "выкурить" воинов ВСУ с оборонительных позиций, - Генштаб

Киев отмечает, что Россия игнорирует Конвенцию о запрещении химического оружия и нарушает международные правила. При этом Кремль продолжает позиционировать себя как участника международных организаций и даже претендует на место в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия.

"Россия говорит о мире, но бомбит гражданских, разрушает инфраструктуру и применяет химическое оружие", - заявила украинская делегация.

Киев призвал международных партнеров действовать решительно, чтобы заставить Россию отвечать за военные преступления и нарушения международного права.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее начальник отдела гражданской защиты управления РХБ-защиты Командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк сообщил, что враг активизирует применение химических веществ именно в тех направлениях, где ведет наступательные и штурмовые действия и где ему труднее всего пробить украинскую оборону.

Читайте также: Из-за применения Россией на войне в Украине химического оружия европейские армии усиливают химзащиту

Автор: 

ОБСЕ (4908) россия (97703) химическое оружие (386) война в Украине (6545)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба не нити а робити те саме...
показать весь комментарий
17.10.2025 05:04 Ответить
.. зафіксованих .. а стільки ще не зафіксованих ..коли уже нема кому звертатись , або ще живий , але нема до кого..
показать весь комментарий
17.10.2025 07:47 Ответить
 
 