Из-за применения Россией в войне в Украине химического оружия европейские армии усиливают химзащиту

Применение Россией в Украине химического оружия заставляет армии европейских стран, в частности Германию, уделять большое внимание собственным возможностям защиты от такого оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге в пятницу говорили спикеры Федерального правительства Штефан Корнелиус и Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

Использование РФ химоружия против Украины расширяется

Корнелиус подтвердил совместное заявление спецслужб Нидерландов и Германии о том, что использование Россией химоружия против Украины расширяется.

"Да, мы можем подтвердить это", - отметил спикер.

Он подчеркнул, что использование хлорпикрина является нарушением Конвенции о химическом оружии, которая запрещает использование легочных боевых отравляющих веществ при любых обстоятельствах. Этот факт подтверждает, что "эта война ведется со все большей жестокостью и интенсивностью, а Украина срочно нуждается в поддержке", - добавил Корнелиус.

Мюллер в свою очередь обратил внимание на то, что выводы разведывательных служб двух стран четко демонстрируют, насколько важна широкая подготовка и тщательный учет возможностей собственных вооруженных сил для национальной обороны и обороны НАТО. Бундесвер также имеет соответствующие возможности защиты от ядерного, химического и биологического оружия, "которые не безосновательно были дополнительно развиты в последние годы как научно, так и материально, и которые, конечно, являются неотъемлемой частью современных вооруженных сил", - отметил офицер.

Увеличение резерва армии в Германии

Что касается вооруженных сил в целом, то Мюллер подтвердил цель довести численность действующих военнослужащих до 260 тысяч к 2030 году. К тому же планируется еще иметь в резерве 200 тысяч резервистов.

"Вместе мы достигнем 460 тысяч", - подытожил спикер МО.

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Укрепить резерв предполагается с помощью "новой военной службы", законопроект по которой сейчас дорабатывается и будет подан на парламентское рассмотрение во второй половине года.

"Мы снова введем воинский учет и военный мониторинг. Оба элемента были приостановлены вместе с приостановлением призыва в 2011 году", - сказал спикер, объяснив, что нужно для оценки того, кто пригоден к службе, кто является потенциальным призывником в Германии.

Сейчас Бундесвер насчитывает около 180 тысяч личного состава.

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