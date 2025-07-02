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Новости Расходы на оборону Оборонительные расходы НАТО
1 961 34

Германия должна стать способной к миру через военную силу, - Меркель

меркель

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поддержала соглашение стран НАТО об увеличении военных расходов до 5% ВВП, поскольку после начала войны России против Украины уровень угрозы для стран Евросоюза вырос.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Двух процентов от ВВП на оборону уже давно мало. Мы должны стать способными к миру через военную силу", - сказала Меркель.

Экс-канцлер подчеркнула, что она сознательно подобрала эти слова, когда ее спросили, хотела ли она тем самым дистанцироваться от формулировки "Германия должна стать способной к войне", которую использовал министр обороны Борис Писториус.

Нападения легче всего предотвращать, создавая эффект сдерживания и одновременно поддерживая дипломатические контакты, отметила экс-канцлер.

"Так мы прошли сквозь "холодную войну", и так нужно проходить и сквозь будущие времена", - считает Меркель, добавив, что хорошо, что переговоры с Россией снова продолжаются. "Без переговоров эта война точно не закончится", - подчеркнула она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не сохранится как независимое государство без поддержки США, - Меркель

Автор: 

Германия (7117) Меркель Ангела (2125) НАТО (10180)


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Топ комментарии
+20
вилізла хйЛовська соска
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02.07.2025 21:44 Ответить
+14
Ого, як заспівала...
А де ти раніше була *****, коли була канцлером?
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02.07.2025 21:46 Ответить
+14
Полковнику служби КГБ фрау Меркель дали чергове завдання. Заметушилася. Треба чекати від неї якоїсь чергової херні.
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02.07.2025 21:49 Ответить
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вилізла хйЛовська соска
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02.07.2025 21:44 Ответить
Ого, як заспівала...
А де ти раніше була *****, коли була канцлером?
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02.07.2025 21:46 Ответить
о, вже почала трохи відходить від переляку лабрадором Коні.
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02.07.2025 21:47 Ответить
Полковнику служби КГБ фрау Меркель дали чергове завдання. Заметушилася. Треба чекати від неї якоїсь чергової херні.
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02.07.2025 21:49 Ответить
А как же друг меркель пукин?
а вдруг всплывут фоточки с вечеринки комсомольского бардачка?
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02.07.2025 21:49 Ответить
Стара путінська шлєндра.
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02.07.2025 21:51 Ответить
Подружка путіна
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02.07.2025 21:51 Ответить
>> ... Меркель, додавши, що "добре, що переговори з отсосією знову тривають".

Опа, новий поворот.

Це у бік Макрона такий реверанс? Чи є щось у Німеччині, про що ми ще не знаємо?
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02.07.2025 21:52 Ответить
Ця тварь ще не здохла?
Це воно заперечила 20008 році вступу України в НАТО, т.я. іі куратор з ГДР путлер наполягав на це.
гдрівська комсомолка вже мовчи.
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02.07.2025 21:52 Ответить
путінферштейни повилазили
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02.07.2025 21:55 Ответить
Проснулась?
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02.07.2025 21:56 Ответить
Це її піськов товкнув « іди працюй, шлендра»
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02.07.2025 22:47 Ответить
сказала комсомольська шльондра , яка розвалила Бундесвер .
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02.07.2025 22:01 Ответить
Не стареют душой комсомольцы
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02.07.2025 22:06 Ответить
... комсомолка і штазі агент.
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02.07.2025 22:08 Ответить
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02.07.2025 22:12 Ответить
стара ***** яка знищила всю енергетику підсадивши її на "зелену" газову іглу, та військо вилізла щось цинічно **********.
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02.07.2025 22:12 Ответить
у ********** ************ меркель спросить забыли
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02.07.2025 22:14 Ответить
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02.07.2025 22:16 Ответить
О, фрау ріббентроп розконсервували знову
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02.07.2025 22:18 Ответить
ФРАУ РІБЕНТРОП,
В НАС НА ШМАРОФОНІ МІСЦЬ НЕ МАЄ,
СВОЇХ ВИСТАЧАЄ,
ТОМУ ЙДИ НА ***
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02.07.2025 22:28 Ответить
Не відволікайся, шльондро, смокчи далі
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02.07.2025 22:29 Ответить
У мадам руки по лікті в крові. Мала б сидіти десь і давати покази.
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02.07.2025 22:32 Ответить
Подстилка путинская решила открыть свой говнорот
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02.07.2025 22:33 Ответить
Те, кто оскорбляет здесь Меркель, лицемеры. Это её политика и следствие той политике, сегодня поощрили и приютили миллионы украинцев на миллиарды евро. Всё благодаря ей. Неблагодарные вы- два плюс два, прибавить неспособны.
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02.07.2025 22:43 Ответить
А твоя справа , маскворотий, не лізьти до українців з порадами Дуй на болота, троллоло
Karl Magig

Реєстрація: 29.06.2025
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02.07.2025 22:45 Ответить
Так причём здесь?
Я факты говорю. И я украинец, поэтому прекрасно знаю о чём говорю. Да и вы тоже!
Но строите из сея дурачку. Это нормально для определённых слоев украинского общества. Ничего нового.
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02.07.2025 22:50 Ответить
И я украинец,?? Насправді? Який ти українець - не знати рідну мову може тількі манкурт
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02.07.2025 22:57 Ответить
Так я её знаю. У меня, как и у большенства украинцев, рiдная мова- росийска. Так называемый "материнский язык". Но второй, хоть и выученный "украинский", и он у меня тоже на высоком уровне "С1".
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02.07.2025 23:07 Ответить
Її ще не посадили ? ЦУКА , яка розвалила армію
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02.07.2025 22:43 Ответить
ніт ,Меркель може сісти за грати у Німеччині...вона розрушила в Німеччині все , оборонку , економіку , технології , тому треба своє старе сідало рятувати ...з Мерцом не станцюється, як з ху* лом ...
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02.07.2025 22:43 Ответить
Господи, они ссутся даже назвать своего врага врагом. Какие-то общие фразы про возросший уровень тревожности. Вы все по пояс по сути уже увязли в войне с россией пока руками украинцев, в отличие от нас, кто застрял по уши. Если изначально не хотели принимать участие, не было воли к борьбе, зачем это всё
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02.07.2025 23:05 Ответить
 
 