Германия должна стать способной к миру через военную силу, - Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поддержала соглашение стран НАТО об увеличении военных расходов до 5% ВВП, поскольку после начала войны России против Украины уровень угрозы для стран Евросоюза вырос.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Двух процентов от ВВП на оборону уже давно мало. Мы должны стать способными к миру через военную силу", - сказала Меркель.
Экс-канцлер подчеркнула, что она сознательно подобрала эти слова, когда ее спросили, хотела ли она тем самым дистанцироваться от формулировки "Германия должна стать способной к войне", которую использовал министр обороны Борис Писториус.
Нападения легче всего предотвращать, создавая эффект сдерживания и одновременно поддерживая дипломатические контакты, отметила экс-канцлер.
"Так мы прошли сквозь "холодную войну", и так нужно проходить и сквозь будущие времена", - считает Меркель, добавив, что хорошо, что переговоры с Россией снова продолжаются. "Без переговоров эта война точно не закончится", - подчеркнула она.
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А де ти раніше була *****, коли була канцлером?
а вдруг всплывут фоточки с вечеринки комсомольского бардачка?
Опа, новий поворот.
Це у бік Макрона такий реверанс? Чи є щось у Німеччині, про що ми ще не знаємо?
Це воно заперечила 20008 році вступу України в НАТО, т.я. іі куратор з ГДР путлер наполягав на це.
гдрівська комсомолка вже мовчи.
В НАС НА ШМАРОФОНІ МІСЦЬ НЕ МАЄ,
СВОЇХ ВИСТАЧАЄ,
ТОМУ ЙДИ НА ***
Karl Magig
Реєстрація: 29.06.2025
Я факты говорю. И я украинец, поэтому прекрасно знаю о чём говорю. Да и вы тоже!
Но строите из сея дурачку. Это нормально для определённых слоев украинского общества. Ничего нового.