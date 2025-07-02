Німеччина має стати спроможною до миру через військову силу, - Меркель
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала угоду країн НАТО про збільшення військових витрат до 5% ВВП, оскільки після початку війни Росії проти України рівень загрози для країн Євросоюзу зріс.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Двох відсотків від ВВП на оборону вже давно замало. Ми повинні стати спроможними до миру через військову силу", - сказала Меркель.
Ексканцлерка наголосила, що вона свідомо підібрала ці слова, коли її запитали, чи воліла вона тим самим дистанціюватися від формулювання "Німеччина має стати спроможною до війни", яке використав міністр оборони Борис Пісторіус.
Нападам найлегше запобігати, створюючи ефект стримування та одночасно підтримуючи дипломатичні контакти, зазначила ексканцлерка.
"Так ми пройшли крізь "холодну війну", і так потрібно проходити й крізь майбутні часи", - вважає Меркель, додавши, що добре, що переговори з Росією знову тривають. "Без перемовин ця війна точно не закінчиться", - наголосила вона.
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А де ти раніше була *****, коли була канцлером?
а вдруг всплывут фоточки с вечеринки комсомольского бардачка?
Опа, новий поворот.
Це у бік Макрона такий реверанс? Чи є щось у Німеччині, про що ми ще не знаємо?
Це воно заперечила 20008 році вступу України в НАТО, т.я. іі куратор з ГДР путлер наполягав на це.
гдрівська комсомолка вже мовчи.
В НАС НА ШМАРОФОНІ МІСЦЬ НЕ МАЄ,
СВОЇХ ВИСТАЧАЄ,
ТОМУ ЙДИ НА ***
Karl Magig
Реєстрація: 29.06.2025
Я факты говорю. И я украинец, поэтому прекрасно знаю о чём говорю. Да и вы тоже!
Но строите из сея дурачку. Это нормально для определённых слоев украинского общества. Ничего нового.