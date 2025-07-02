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Новини Витрати на оборону Оборонні витрати НАТО
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Німеччина має стати спроможною до миру через військову силу, - Меркель

меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала угоду країн НАТО про збільшення військових витрат до 5% ВВП, оскільки після початку війни Росії проти України рівень загрози для країн Євросоюзу зріс.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Двох відсотків від ВВП на оборону вже давно замало. Ми повинні стати спроможними до миру через військову силу", - сказала Меркель.

Ексканцлерка наголосила, що вона свідомо підібрала ці слова, коли її запитали, чи воліла вона тим самим дистанціюватися від формулювання "Німеччина має стати спроможною до війни", яке використав міністр оборони Борис Пісторіус.

Нападам найлегше запобігати, створюючи ефект стримування та одночасно підтримуючи дипломатичні контакти, зазначила ексканцлерка.

"Так ми пройшли крізь "холодну війну", і так потрібно проходити й крізь майбутні часи", - вважає Меркель, додавши, що добре, що переговори з Росією знову тривають. "Без перемовин ця війна точно не закінчиться", - наголосила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не збережеться як незалежна держава без підтримки США, - Меркель

Автор: 

Німеччина (7539) Меркель Ангела (1139) НАТО (6641)


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Топ коментарі
+20
вилізла хйЛовська соска
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02.07.2025 21:44 Відповісти
+14
Ого, як заспівала...
А де ти раніше була *****, коли була канцлером?
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02.07.2025 21:46 Відповісти
+14
Полковнику служби КГБ фрау Меркель дали чергове завдання. Заметушилася. Треба чекати від неї якоїсь чергової херні.
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02.07.2025 21:49 Відповісти
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вилізла хйЛовська соска
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02.07.2025 21:44 Відповісти
Ого, як заспівала...
А де ти раніше була *****, коли була канцлером?
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02.07.2025 21:46 Відповісти
о, вже почала трохи відходить від переляку лабрадором Коні.
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02.07.2025 21:47 Відповісти
Полковнику служби КГБ фрау Меркель дали чергове завдання. Заметушилася. Треба чекати від неї якоїсь чергової херні.
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02.07.2025 21:49 Відповісти
А как же друг меркель пукин?
а вдруг всплывут фоточки с вечеринки комсомольского бардачка?
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02.07.2025 21:49 Відповісти
Стара путінська шлєндра.
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02.07.2025 21:51 Відповісти
Подружка путіна
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02.07.2025 21:51 Відповісти
>> ... Меркель, додавши, що "добре, що переговори з отсосією знову тривають".

Опа, новий поворот.

Це у бік Макрона такий реверанс? Чи є щось у Німеччині, про що ми ще не знаємо?
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02.07.2025 21:52 Відповісти
Ця тварь ще не здохла?
Це воно заперечила 20008 році вступу України в НАТО, т.я. іі куратор з ГДР путлер наполягав на це.
гдрівська комсомолка вже мовчи.
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02.07.2025 21:52 Відповісти
путінферштейни повилазили
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02.07.2025 21:55 Відповісти
Проснулась?
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02.07.2025 21:56 Відповісти
Це її піськов товкнув « іди працюй, шлендра»
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02.07.2025 22:47 Відповісти
сказала комсомольська шльондра , яка розвалила Бундесвер .
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02.07.2025 22:01 Відповісти
Не стареют душой комсомольцы
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02.07.2025 22:06 Відповісти
... комсомолка і штазі агент.
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02.07.2025 22:08 Відповісти
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02.07.2025 22:12 Відповісти
стара ***** яка знищила всю енергетику підсадивши її на "зелену" газову іглу, та військо вилізла щось цинічно **********.
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02.07.2025 22:12 Відповісти
у ********** ************ меркель спросить забыли
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02.07.2025 22:14 Відповісти
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02.07.2025 22:16 Відповісти
О, фрау ріббентроп розконсервували знову
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02.07.2025 22:18 Відповісти
ФРАУ РІБЕНТРОП,
В НАС НА ШМАРОФОНІ МІСЦЬ НЕ МАЄ,
СВОЇХ ВИСТАЧАЄ,
ТОМУ ЙДИ НА ***
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02.07.2025 22:28 Відповісти
Не відволікайся, шльондро, смокчи далі
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02.07.2025 22:29 Відповісти
У мадам руки по лікті в крові. Мала б сидіти десь і давати покази.
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02.07.2025 22:32 Відповісти
Подстилка путинская решила открыть свой говнорот
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02.07.2025 22:33 Відповісти
Те, кто оскорбляет здесь Меркель, лицемеры. Это её политика и следствие той политике, сегодня поощрили и приютили миллионы украинцев на миллиарды евро. Всё благодаря ей. Неблагодарные вы- два плюс два, прибавить неспособны.
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02.07.2025 22:43 Відповісти
А твоя справа , маскворотий, не лізьти до українців з порадами Дуй на болота, троллоло
Karl Magig

Реєстрація: 29.06.2025
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02.07.2025 22:45 Відповісти
Так причём здесь?
Я факты говорю. И я украинец, поэтому прекрасно знаю о чём говорю. Да и вы тоже!
Но строите из сея дурачку. Это нормально для определённых слоев украинского общества. Ничего нового.
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02.07.2025 22:50 Відповісти
И я украинец,?? Насправді? Який ти українець - не знати рідну мову може тількі манкурт
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02.07.2025 22:57 Відповісти
Її ще не посадили ? ЦУКА , яка розвалила армію
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02.07.2025 22:43 Відповісти
ніт ,Меркель може сісти за грати у Німеччині...вона розрушила в Німеччині все , оборонку , економіку , технології , тому треба своє старе сідало рятувати ...з Мерцом не станцюється, як з ху* лом ...
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02.07.2025 22:43 Відповісти
 
 