Через застосування Росією на війні в Україні хімічної зброї європейські армії посилюють хімзахист

Застосування Росією в Україні хімічної зброї змушує армії європейських країн, зокрема Німеччину, надавати великої уваги власним можливостям захисту від такої зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в п’ятницю говорили речники Федерального уряду Штефан Корнеліус і Міноборони ФРН Мітко Мюллер.

Використання РФ хімзброї проти України розширюється

Корнеліус підтвердив спільну заяву спецслужб Нідерландів і Німеччини про те, що використання Росією хімзброї проти України розширюється.

"Так, ми можемо підтвердити це", - зазначив речник.

Він підкреслив, що використання хлорпікрину є порушенням Конвенції про хімічну зброю, яка забороняє використання легеневих бойових отруйних речовин за будь-яких обставин. Цей факт підтверджує, що "ця війна ведеться з дедалі більшою жорстокістю та інтенсивністю, а Україна терміново потребує підтримки" - додав Корнеліус.

Мюллер своєю чергою звернув увагу на те, що висновки розвідувальних служб двох країн чітко демонструють, наскільки важливою є широка підготовка та ретельне врахування можливостей власних збройних сил для національної оборони та оборони НАТО. Бундесвер також має відповідні можливості захисту від ядерної, хімічної та біологічної зброї, "які не безпідставно були додатково розвинені в останні роки як науково, так і матеріально, і які, звичайно, є невід'ємною частиною сучасних збройних сил", - зазначив офіцер.

Збільшення резерву армії в Німеччині

Щодо збройних сил загалом, то Мюллер підтвердив мету довести чисельність діючих військовослужбовців до 260 тисяч до 2030 року. До того ж планується ще мати в резерві 200 тисяч резервістів.

"Разом ми досягнемо 460 тисяч", - підсумував речник МО.

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Зміцнити резерв передбачається за допомогою "нової військової служби", законопроєкт щодо якої наразі доопрацьовується і буде поданий на парламентський розгляд у другій половині року.

"Ми знову запровадимо військовий облік та військовий моніторинг. Обидва елементи були призупинені разом із призупиненням призову у 2011 році", - сказав речник, пояснивши, що потрібно для оцінки того, хто придатний до служби, хто є потенційним призовником у Німеччині.

Наразі Бундесвер налічує близько 180 тисяч особового складу.

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