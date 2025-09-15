Рашисты используют химоружие, чтобы "выкурить" воинов ВСУ из оборонительных позиций, - Генштаб

Российские захватчики используют опасные химические вещества для того, чтобы "выкурить" украинских защитников с оборонительных позиций и заставить их покинуть укрытия.

Об этом сообщил начальник отдела гражданской защиты управления РХБ-защиты Командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Власюка, враг активизирует применение химических веществ именно на тех направлениях, где ведет наступательные и штурмовые действия и где ему труднее всего пробить украинскую оборону. Эти средства применяются с целью заставить воинов ВСУ оставить траншеи и блиндажи.

"Опасность такого применения заключается в том, что эти вещества заставляют военнослужащих покидать укрытия", - пояснил Власюк.

В Генштабе объяснили, что агрессивные химикаты временно выводят из строя органы чувств военных непосредственно в траншеях - они не видят, не могут правильно работать с оружием и вынуждены прекращать выполнение задач.

По данным ВСУ, по состоянию на сейчас зафиксировано почти 11 000 случаев применения опасных химических веществ против украинских военных.

Лучший способ защиты, по словам Власюка, - обычный противогаз.

Он добавил, что сейчас каждый украинский военнослужащий обеспечен противогазом, а также действуют подразделения и службы, осуществляющие разведку и отбор проб.

