Более 10 тыс. химических атак совершили россияне против Сил обороны Украины с начала полномасштабной войны, - СБУ. ВИДЕО

Российские оккупационные войска массово применяют запрещенное химическое оружие против Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, речь идет, среди прочего, об аэрозольных гранатах "К-51", "РГР" и "РГ-Во", снаряженные ядовитыми веществами раздражающего действия - CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).

Также нередки случаи применения оккупантами ампул с ядовитым веществом - хлорпикрином.

В СБУ отмечают, что использование таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.

Как отмечается, наибольшее количество химбоеприпасов рашисты используют в виде сбросов с FPV-дронов на оборонительные позиции украинских защитников. После попадания в цель ядовитые соединения химического заряда поражают слизистые оболочки военных, прежде всего, их глаза и органы дыхания. Таким образом враг пытается заставить воинов Сил обороны выйти из окопов и блиндажей под прицельный огонь оккупантов.

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Больше всего фактов применения такого оружия агрессором зафиксировано на восточном фронте, а также во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровщины.

"С целью документирования и привлечения россиян к ответственности за эти преступления, СБУ не только расследует собственные уголовные производства, но и привлекает к документированию этих фактов профильные международные организации. В частности, для проведения необходимых лабораторных исследований и информирования международного сообщества СБУ передала через МИД Украины часть вещественных доказательств в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гаагу. По результатам соответствующих исследований эта международная организация опубликовала три отчета, которыми подтверждается систематическое применение российской федерацией химических средств как средств ведения войны против Украины", - рассказали в СБУ.

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Так, как следствие, Совет ЕС ввел санкции в отношении российских подразделений, которые входят в состав вооруженных сил РФ и причастны к разработке и использованию химического оружия в нашем государстве. В частности, под ограничения ЕС попали войска радиационной, химической и биологической защиты страны-агрессора, а также 27-й научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский и испытательный институт минобороны РФ, которые занимаются разработками запрещенных химсредств.

В рамках многоэпизодного уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), продолжается расследование для привлечения военно-политического руководства государства-агрессора и всех причастных к ответственности.

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Среди прочих, в декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Игорю Кириллову - начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил РФ. Этот чиновник ответственен за массовое применение химбоеприпасов против украинских войск.