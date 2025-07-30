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Более 10 тыс. химических атак совершили россияне против Сил обороны Украины с начала полномасштабной войны, - СБУ. ВИДЕО

химическое оружие

Российские оккупационные войска массово применяют запрещенное химическое оружие против Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Так, речь идет, среди прочего, об аэрозольных гранатах "К-51", "РГР" и "РГ-Во", снаряженные ядовитыми веществами раздражающего действия - CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон).

Также нередки случаи применения оккупантами ампул с ядовитым веществом - хлорпикрином.

В СБУ отмечают, что использование таких средств ведения войны запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993.

Как отмечается, наибольшее количество химбоеприпасов рашисты используют в виде сбросов с FPV-дронов на оборонительные позиции украинских защитников. После попадания в цель ядовитые соединения химического заряда поражают слизистые оболочки военных, прежде всего, их глаза и органы дыхания. Таким образом враг пытается заставить воинов Сил обороны выйти из окопов и блиндажей под прицельный огонь оккупантов.

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Больше всего фактов применения такого оружия агрессором зафиксировано на восточном фронте, а также во время вражеских ударов по Никопольскому району Днепропетровщины.

"С целью документирования и привлечения россиян к ответственности за эти преступления, СБУ не только расследует собственные уголовные производства, но и привлекает к документированию этих фактов профильные международные организации. В частности, для проведения необходимых лабораторных исследований и информирования международного сообщества СБУ передала через МИД Украины часть вещественных доказательств в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гаагу. По результатам соответствующих исследований эта международная организация опубликовала три отчета, которыми подтверждается систематическое применение российской федерацией химических средств как средств ведения войны против Украины", - рассказали в СБУ.

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Так, как следствие, Совет ЕС ввел санкции в отношении российских подразделений, которые входят в состав вооруженных сил РФ и причастны к разработке и использованию химического оружия в нашем государстве. В частности, под ограничения ЕС попали войска радиационной, химической и биологической защиты страны-агрессора, а также 27-й научный центр и 33-й Центральный научно-исследовательский и испытательный институт минобороны РФ, которые занимаются разработками запрещенных химсредств.

В рамках многоэпизодного уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), продолжается расследование для привлечения военно-политического руководства государства-агрессора и всех причастных к ответственности.

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Среди прочих, в декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу Игорю Кириллову - начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил РФ. Этот чиновник ответственен за массовое применение химбоеприпасов против украинских войск.

Автор: 

россия (96722) СБУ (20249) химическое оружие (382)


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"Рада ЄС запровадила санкції щодо ... збройних сил РФ". І це все?
І нехай вкраїнчики вмирають собі, рашка ж атакує не ЄС.
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30.07.2025 13:30 Ответить
Шось часто суки портянки провітрюють
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30.07.2025 14:05 Ответить
 
 