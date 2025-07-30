Понад 10 тис. хіматак здійснили росіяни проти Сил оборони України від початку повномасштабної війни, - СБУ. ВIДЕО

Російські окупаційні війська масово застосовують заборонену хімічну зброю проти Сил оборони України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Так, ідеться, серед іншого, про аерозольні гранати "К-51", "РГР" та "РГ-Во", споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії – CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

Також непоодинокі випадки застосування окупантами ампул з отруйною речовиною – хлорпікрином.

У СБУ наголошують, що використання таких засобів ведення війни заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та про її знищення від 13.01.1993.

Як зазначається, найбільшу кількість хімбоєприпасів рашисти використовують у вигляді скидів з FPV-дронів на оборонні позиції українських захисників. Після влучання в ціль отруйні сполуки хімічного заряду уражають слизові оболонки військових, насамперед їхні очі та органи дихання. У такий спосіб ворог намагається змусити воїнів Сил оборони вийти з окопів та бліндажів під прицільний вогонь окупантів.

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Найбільше фактів застосування такої зброї агресором зафіксовано на східному фронті, а також під час ворожих ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

"З метою документування і притягнення росіян до відповідальності за ці злочини, СБУ не тільки розслідує власні кримінальні провадження, а й залучає до документування цих фактів профільні міжнародні організації. Зокрема, для проведення необхідних лабораторних досліджень та інформування міжнародного співтовариства СБУ передала через МЗС України частину речових доказів до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаагу. За результатами відповідних досліджень ця міжнародна організація опублікувала три звіти, якими підтверджується систематичне застосування російською федерацією хімічних засобів як засобів ведення війни проти України", - розповіли в СБУ.

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Так, як наслідок, Рада ЄС запровадила санкції щодо російських підрозділів, котрі входять до складу збройних сил РФ і причетні до розробки та використання хімічної зброї в нашій державі. Зокрема, під обмеження ЄС потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту країни-агресора, а також 27-й науковий центр і 33-й Центральний науково-дослідний та випробувальний інститут міноборони РФ, які займаються розробками заборонених хімзасобів.

У межах багатоепізодного кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини), триває розслідування для притягнення військово-політичного керівництва держави-агресора та всіх причетних до відповідальності.

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Серед інших, у грудні 2024 року СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Ігорю Кіріллову – начальнику військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) збройних сил РФ. Цей посадовець відповідальний за масове застосовування хімбоєприпасів проти українських військ.