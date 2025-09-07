"Схемы" установили подразделения РФ, которые применяют химоружие против украинских военных. ВИДЕО

Российские захватчики нарушают законы и обычаи войны, используя в Украине химическое вооружение. Журналисты идентифицировали часть российских подразделений, которые применяют запрещенное международным правом химическое оружие против Сил обороны Украины.

Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" ("Радио Свобода")

Журналисты выяснили, что две мотострелковые бригады РФ, подразделения с использованием беспилотников, а также Росгвардия имеют на вооружении новейшие газовые гранаты РГ-Во и активно используют их против украинских сил.

В этот перечень входит 114-я отдельная мотострелковая бригада, которая в мае 2024 года сама заявляла о сбросе таких боеприпасов в укрытия украинских защитников. Россияне заявляли, что тогда якобы погибли 17 украинских военных и еще 35 получили ранения.

Журналисты-расследователи установили, что применять запрещенные на поле боя химические гранаты может и 136-я мотострелковая бригада. Это следует из переписки, в которой российские военнослужащие весной и летом 2025 года отчитываются об объемах использования газовых гранат РГ-Во и заказывают дополнительные партии.

Данные об этой коммуникации на Волчанском и Купянском направлениях через агентурные сети получило Харьковское управление СБУ.

Кроме этого, "Схемы" установили, что применять запрещенные на войне газовые гранаты может и Росгвардия - военное формирование, которое прямо подчиняется диктатору РФ, и участвует в войне против Украины. Согласно информации из российских налоговых баз данных, Институт прикладной химии, который производит газовые гранаты РГ-Во, является многолетним поставщиком Росгвардии.

Пресс-служба подразделения в октябре 2023 года опубликовала видео, на котором ее военнослужащий использует подобные химическим РГ-Во термитно-зажигательные гранаты того же производителя - Института прикладной химии, сообщают "Схемы".

Поставка химических боеприпасов идет также на Центральный военно-химический полигон в Саратовской области (в/ч 42734). Это установили в Главном следственном управлении СБУ. Благодаря полученной фотографии ящиков из-под газовых гранат, таможенные данные на которых указывают: Институт прикладной химии отправил этот груз на полигон под Саратовом по заказу Минобороны РФ.

Также журналисты обнаружили, Институт прикладной химии получает комплектующие для этих гранат от двух российских компаний, которые до сих пор не находятся под экономическими ограничениями Запада.

