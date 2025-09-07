"Схеми" встановили підрозділи РФ, які застосовують хімзброю проти українських військових. ВIДЕО

Російські загарбники порушують закони та звичаї війни, використовуючи в Україні хімічне озброєння. Журналісти ідентифікували частину російських підрозділів, які застосовують заборонену міжнародним правом хімічну зброю проти Сил оборони України.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з’ясували, що дві мотострілецькі бригади РФ, підрозділи з використанням безпілотників, а також Росгвардія мають на озброєнні новітні газові гранати РГ-Во й активно використовують їх проти українських сил.

До цього переліку належить 114-та окрема мотострілецька бригада, яка у травні 2024 року сама заявляла про скидання таких боєприпасів в укриття українських захисників. Росіяни заявляли, що тоді нібито загинули 17 українських військових і ще 35 дістали поранення.

Журналісти-розслідувачі встановили, що застосовувати заборонені на полі бою хімічні гранати може й 136-та мотострілецька бригада. Це випливає із листування, у якому російські військовослужбовці навесні та влітку 2025 року звітують про обсяги використання газових гранат РГ-Во та замовляють додаткові партії.

Фото: Схеми

Фото: Схеми

Дані про цю комунікацію на Вовчанському та Купʼянському напрямках через агентурні мережі отримало Харківське управління СБУ.

Окрім цього, "Схеми" встановили, що застосовувати заборонені на війні газові гранати може й Росгвардія – військове формування, що прямо підпорядковується диктатору РФ, та бере участь у війні проти України. Відповідно до інформації з російських податкових баз даних, Інститут прикладної хімії, який виробляє газові гранати РГ-Во, є багаторічним постачальником Росгвардії.

Пресслужба підрозділу в жовтні 2023 року опублікувала відео, на якому її військовослужбовець використовує подібні до хімічних РГ-Во термітно-запальні гранати того ж виробника – Інституту прикладної хімії, повідомляють "Схеми".

Постачання хімічних боєприпасів іде також на Центральний військово-хімічний полігон у Саратовській області (в/ч 42734). Це встановили в Головному слідчому управлінні СБУ. Завдяки отриманій світлині ящиків з-під газових гранат, митні дані на яких вказують: Інститут прикладної хімії відправив цей вантаж на полігон під Саратовом на замовлення Міноборони РФ.

Фото: Схеми

Також журналісти виявили, Інститут прикладної хімії отримує комплектуючі для цих гранат від двох російських компаній, які досі не перебувають під економічними обмеженнями Заходу.

