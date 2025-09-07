"Схеми" встановили підрозділи РФ, які застосовують хімзброю проти українських військових. ВIДЕО
Російські загарбники порушують закони та звичаї війни, використовуючи в Україні хімічне озброєння. Журналісти ідентифікували частину російських підрозділів, які застосовують заборонену міжнародним правом хімічну зброю проти Сил оборони України.
Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода"), повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти з’ясували, що дві мотострілецькі бригади РФ, підрозділи з використанням безпілотників, а також Росгвардія мають на озброєнні новітні газові гранати РГ-Во й активно використовують їх проти українських сил.
До цього переліку належить 114-та окрема мотострілецька бригада, яка у травні 2024 року сама заявляла про скидання таких боєприпасів в укриття українських захисників. Росіяни заявляли, що тоді нібито загинули 17 українських військових і ще 35 дістали поранення.
Журналісти-розслідувачі встановили, що застосовувати заборонені на полі бою хімічні гранати може й 136-та мотострілецька бригада. Це випливає із листування, у якому російські військовослужбовці навесні та влітку 2025 року звітують про обсяги використання газових гранат РГ-Во та замовляють додаткові партії.
Дані про цю комунікацію на Вовчанському та Купʼянському напрямках через агентурні мережі отримало Харківське управління СБУ.
Окрім цього, "Схеми" встановили, що застосовувати заборонені на війні газові гранати може й Росгвардія – військове формування, що прямо підпорядковується диктатору РФ, та бере участь у війні проти України. Відповідно до інформації з російських податкових баз даних, Інститут прикладної хімії, який виробляє газові гранати РГ-Во, є багаторічним постачальником Росгвардії.
Пресслужба підрозділу в жовтні 2023 року опублікувала відео, на якому її військовослужбовець використовує подібні до хімічних РГ-Во термітно-запальні гранати того ж виробника – Інституту прикладної хімії, повідомляють "Схеми".
Постачання хімічних боєприпасів іде також на Центральний військово-хімічний полігон у Саратовській області (в/ч 42734). Це встановили в Головному слідчому управлінні СБУ. Завдяки отриманій світлині ящиків з-під газових гранат, митні дані на яких вказують: Інститут прикладної хімії відправив цей вантаж на полігон під Саратовом на замовлення Міноборони РФ.
Також журналісти виявили, Інститут прикладної хімії отримує комплектуючі для цих гранат від двох російських компаній, які досі не перебувають під економічними обмеженнями Заходу.
