Рашисти використовують хімзброю, щоб "викурити" воїнів ЗСУ з оборонних позицій, - Генштаб
Російські загарбники використовують небезпечні хімічні речовини для того, щоб "викурити" українських захисників з оборонних позицій та змусити їх покинути укриття.
Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За словами Власюка, ворог активізує застосування хімічних речовин саме в тих напрямках, де веде наступальні й штурмові дії та де йому найважче пробити українську оборону. Ці засоби застосовуються з метою змусити воїнів ЗСУ залишити траншеї й бліндажі.
"Небезпека такого застосування полягає в тому, що ці речовини змушують військовослужбовців покидати укриття", - пояснив Власюк.
У Генштабі пояснили, що агресивні хімікати тимчасово виводять з ладу органи чуття військових безпосередньо в траншеях –– вони не бачать, не можуть правильно працювати зі зброєю і змушені припиняти виконання завдань.
За даними ЗСУ, станом на зараз зафіксовано майже 11 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти українських військових.
Найкращий спосіб захисту, за словами Власюка, – звичайний протигаз.
Він додав, що нині кожен український військовослужбовець забезпечений протигазом, а також діють підрозділи та служби, які здійснюють розвідку й відбір проб.
