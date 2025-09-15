Рашисти використовують хімзброю, щоб "викурити" воїнів ЗСУ з оборонних позицій, - Генштаб

Російські загарбники використовують небезпечні хімічні речовини для того, щоб "викурити" українських захисників з оборонних позицій та змусити їх покинути укриття.

Про це повідомив начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами Власюка, ворог активізує застосування хімічних речовин саме в тих напрямках, де веде наступальні й штурмові дії та де йому найважче пробити українську оборону. Ці засоби застосовуються з метою змусити воїнів ЗСУ залишити траншеї й бліндажі.

"Небезпека такого застосування полягає в тому, що ці речовини змушують військовослужбовців покидати укриття", - пояснив Власюк.

У Генштабі пояснили, що агресивні хімікати тимчасово виводять з ладу органи чуття військових безпосередньо в траншеях –– вони не бачать, не можуть правильно працювати зі зброєю і змушені припиняти виконання завдань.

За даними ЗСУ, станом на зараз зафіксовано майже 11 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин проти українських військових.

Найкращий спосіб захисту, за словами Власюка, – звичайний протигаз.

Він додав, що нині кожен український військовослужбовець забезпечений протигазом, а також діють підрозділи та служби, які здійснюють розвідку й відбір проб.

