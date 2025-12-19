Майже 12 тис. випадків застосування хімічної зброї рашистами зафіксовано на фронті, - Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано майже 12 тис. випадків застосування небезпечних хімічних речовин російськими окупантами.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, протягом 2025 року війська РФ регулярно застосовували спеціальні боєприпаси, споряджені хімічними речовинами подразнювальної дії.

У Генштабі нагадали, що відповідно до пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону, розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення, використання таких речовин як засобів ведення війни є забороненим.

"Зокрема, ворог переважно застосовував газові гранати типу К-51 та РГ-ВО, споряджені хмічними речовинами CS та CN. Ці гранати належать до засобів боротьби із заворушеннями.



Підрозділами військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту Сил підтримки ЗС України здійснюється фіксація випадків застосування небезпечних хімічних речовин, відібрані проби передаються для криміналістичних досліджень", - йдеться в повідомленні.

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У Генштабі ЗС нагадали, що речовини CS і CN у низці держав офіційно використовується правоохоронними органами виключно в мирний час для правоохоронних цілей, зокрема контролю масових заворушень, за умови суворого дотримання визначених норм і обмежень.

Ці речовини не належать до переліку бойових отруйних речовин смертельної дії, та не є агресивними розчинниками спорядження або засобів індивідуального захисту, а також не призначені для миттєвого летального ураження.

"Водночас у бойових умовах застосування CS та CN є незаконним і небезпечним. Їх використання на полі бою спрямоване на тимчасове виведення військовослужбовців з ладу, порушує норми міжнародного права та створює загрозу життю і здоров`ю особового складу Сил оборони України", - зазначили там.

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Як діє хімічна зброя?

Речовини викликають сильне подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності.



У низці випадків симптоми ураження, описані військовослужбовцями, можуть частково збігатися з проявами дії інших хімічних подразників, зокрема засобів боротьби із заворушеннями або сумішей невстановленого складу.

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Статистика

Загалом від лютого 2022 року задокументовано майже 12 000 випадків застосування небезпечних хімічних речовин загарбниками.

"Найбільша кількість хімічних атак росіянами була здійснена у квітні 2025 року, підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗС України було зафіксовано 894 випадки застосування небезпечних хімічних речовин проти військовослужбовців Сил оборони України", - підсумували там.

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