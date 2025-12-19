Почти 12 тыс. случаев применения химического оружия рашистами зафиксировано на фронте, - Генштаб

С начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано почти 12 тыс. случаев применения опасных химических веществ российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, в течение 2025 года войска РФ регулярно применяли специальные боеприпасы, снабженные химическими веществами раздражающего действия.

В Генштабе напомнили, что в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, использование таких веществ в качестве средств ведения войны запрещено.

"В частности, враг преимущественно применял газовые гранаты типа К-51 и РГ-ВО, снабженные химическими веществами CS и CN. Эти гранаты относятся к средствам борьбы с беспорядками.



Подразделениями войск радиационной, химической, биологической защиты Сил поддержки ВС Украины осуществляется фиксация случаев применения опасных химических веществ, отобранные пробы передаются для криминалистических исследований", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВС напомнили, что вещества CS и CN в ряде государств официально используются правоохранительными органами исключительно в мирное время для правоохранительных целей, в частности контроля массовых беспорядков, при условии строгого соблюдения определенных норм и ограничений.

Эти вещества не входят в перечень боевых ядовитых веществ смертельного действия, не являются агрессивными растворителями снаряжения или средств индивидуальной защиты, а также не предназначены для мгновенного летального поражения.

"В то же время в боевых условиях применение CS и CN является незаконным и опасным. Их использование на поле боя направлено на временное выведение военнослужащих из строя, нарушает нормы международного права и создает угрозу жизни и здоровью личного состава Сил обороны Украины", - отметили там.

Как действует химическое оружие?

Вещества вызывают сильное раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, слезотечение, кашель, удушье, дезориентацию и временную потерю боеспособности.



В ряде случаев симптомы поражения, описанные военнослужащими, могут частично совпадать с проявлениями действия других химических раздражителей, в частности средств борьбы с беспорядками или смесей неустановленного состава.

Статистика

Всего с февраля 2022 года задокументировано почти 12 000 случаев применения опасных химических веществ захватчиками.

"Наибольшее количество химических атак россиянами было осуществлено в апреле 2025 года, подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВС Украины было зафиксировано 894 случая применения опасных химических веществ против военнослужащих Сил обороны Украины", - подытожили там.

