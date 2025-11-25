РУС
Украину избрали в Организацию по запрещению химического оружия, Россию в третий раз - отклонили

Украину избрали в руководящий орган Организации по запрещению химического оружия

Россия в третий раз подряд не смогла войти в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), тогда как Украину избрали в состав руководящего органа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина вошла в руководящий орган ОЗХО

По словам главы МИД, 26 ноября Украина, Словакия и Словения были избраны в Исполнительный совет ОЗХО на период 2026-2028 годов, а Россия потеряла место в третий раз подряд. Сибига привел результаты голосования:

  • Украина - 99 голосов;

  • Словакия - 107 голосов;

  • Словения - 122 голоса.

Министр подчеркнул, что международное сообщество продемонстрировало четкую позицию в отношении страны-агрессора.

"Несмотря на все попытки государства-агрессора, государства-участники сделали четкий выбор: систематический нарушитель Конвенции о химическом оружии не может влиять на руководящий орган ОЗХО", - подчеркнул Сибига.

Почти 3 тысячи украинских военных пострадали от химоружия

Россия регулярно использует боеприпасы с ядовитыми веществами против Украины, нарушая международные законы. Об этом ранее заявила украинская делегация в ОБСЕ.

Украинская сторона подчеркивает, что это не случайные инциденты, а сознательная тактика РФ, угрожающая безопасности Украины и мира. Киев отмечает, что Россия игнорирует Конвенцию о запрещении химического оружия и нарушает международные правила.

Санкции за использование химического оружия

Европейский Союз ранее продлил санкции против лиц, причастных к использованию и распространению химического оружия, до 16 октября 2026 года. Эти ограничения касаются 25 физических лиц и 6 компаний. Им заморозили активы и запретили осуществлять любые финансовые операции. Кроме того, лицам из списка запрещен въезд в страны ЕС.

В 2018 году Европейский Совет заявил, что использование химического оружия является абсолютно недопустимым и должно быть осуждено. С тех пор ЕС регулярно обновляет санкционные списки.

россия (98121) химическое оружие (388) война в Украине (6974)
+3
І що це означає, крім того що Україна не зможе використовувати хімічну зброю а Сосія і далі її використовуватиме
показать весь комментарий
25.11.2025 20:06 Ответить
+2
Хахаха, пу цю хім.зброю виробляє і застосовує... то ж про що новина?
Щоб пу продовжував травити, а йому у відповідь зась
показать весь комментарий
25.11.2025 19:24 Ответить
+2
Коли ці дурні зрозуміють шо в війні правил нема!!! І весь світ це побачить коли все зкаінчеться.Ніхто ненакаже парашу за те шо вона наробила!!!!! Ні Хто!
показать весь комментарий
25.11.2025 19:28 Ответить
Ха-ха
показать весь комментарий
25.11.2025 18:57 Ответить
Коли ці дурні зрозуміють шо в війні правил нема!!! І весь світ це побачить коли все зкаінчеться.Ніхто ненакаже парашу за те шо вона наробила!!!!! Ні Хто!
показать весь комментарий
25.11.2025 19:28 Ответить
Бог є
Є Божий суд
Хто взяв меч від меча загине
показать весь комментарий
25.11.2025 20:41 Ответить
"Бог є
Є Божий суд"
=========
тільки в людській уяві.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:23 Ответить
Україна взагалі повинна вийти з усіх ганебних договорняків і правил, які ніколи не діяли. Бо Україні заради виживання потрібно використовувати все що під рукою від хімічної до бактеріологічної і ядерної зброї. Якщо ти будеш м'який і пухнастий то в цьому жорстокому світі тебе просто зжеруть а твоєю шкіркою підітруться
показать весь комментарий
25.11.2025 20:09 Ответить
Ми як ті ідіоти на яких надівають різнокольорові кайданки і кляп в рота, а ми радіємо що рашисти таких не отримали.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:44 Ответить
І шо? Офуєть перемога...
показать весь комментарий
25.11.2025 20:17 Ответить
Це значить що Україна не буде його використовувати, в вони будуть
показать весь комментарий
25.11.2025 20:39 Ответить
 
 