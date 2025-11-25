Украину избрали в Организацию по запрещению химического оружия, Россию в третий раз - отклонили
Россия в третий раз подряд не смогла войти в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), тогда как Украину избрали в состав руководящего органа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Украина вошла в руководящий орган ОЗХО
По словам главы МИД, 26 ноября Украина, Словакия и Словения были избраны в Исполнительный совет ОЗХО на период 2026-2028 годов, а Россия потеряла место в третий раз подряд. Сибига привел результаты голосования:
-
Украина - 99 голосов;
-
Словакия - 107 голосов;
-
Словения - 122 голоса.
Министр подчеркнул, что международное сообщество продемонстрировало четкую позицию в отношении страны-агрессора.
"Несмотря на все попытки государства-агрессора, государства-участники сделали четкий выбор: систематический нарушитель Конвенции о химическом оружии не может влиять на руководящий орган ОЗХО", - подчеркнул Сибига.
Почти 3 тысячи украинских военных пострадали от химоружия
Россия регулярно использует боеприпасы с ядовитыми веществами против Украины, нарушая международные законы. Об этом ранее заявила украинская делегация в ОБСЕ.
Украинская сторона подчеркивает, что это не случайные инциденты, а сознательная тактика РФ, угрожающая безопасности Украины и мира. Киев отмечает, что Россия игнорирует Конвенцию о запрещении химического оружия и нарушает международные правила.
Санкции за использование химического оружия
Европейский Союз ранее продлил санкции против лиц, причастных к использованию и распространению химического оружия, до 16 октября 2026 года. Эти ограничения касаются 25 физических лиц и 6 компаний. Им заморозили активы и запретили осуществлять любые финансовые операции. Кроме того, лицам из списка запрещен въезд в страны ЕС.
В 2018 году Европейский Совет заявил, что использование химического оружия является абсолютно недопустимым и должно быть осуждено. С тех пор ЕС регулярно обновляет санкционные списки.
