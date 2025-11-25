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Новини застосування забороненої хімічної зброї
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Україну обрали до Організації із заборони хімічної зброї, Росію втретє відкинули

Україну обрали до керівного органу Організації із заборони хімічної зброї

Росія втретє поспіль не змогла увійти до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), тоді як Україну обрали до складу керівного органу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Україна увійшла до керівного органу ОЗХЗ

За словами глави МЗС, 26 листопада Україна, Словаччина та Словенія були обрані до Виконавчої ради ОЗХЗ на період 2026–2028 років, а Росія втратила місце втретє поспіль. Сибіга навів результати голосування:

  • Україна — 99 голосів;

  • Словаччина — 107 голосів;

  • Словенія — 122 голоси.

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Міністр підкреслив, що міжнародна спільнота продемонструвала чітку позицію щодо країни-агресора.

"Попри всі спроби держави-агресора, держави-учасниці зробили чіткий вибір: систематичний порушник Конвенції про хімічну зброю не може впливати на керівний орган ОЗХЗ", – наголосив Сибіга.

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Майже 3 тисячі українських військових постраждали від хіматак

Росія регулярно використовує боєприпаси з отруйними речовинами проти України, порушуючи міжнародні закони. Про це раніше заявила українська делегація в ОБСЄ.

Українська сторона наголошує, що це не випадкові інциденти, а свідома тактика РФ, що загрожує безпеці України та світу. Київ зазначає, що Росія ігнорує Конвенцію про заборону хімічної зброї та порушує міжнародні правила.

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Санкції за використання хімічної зброї

Європейський Союз раніше продовжив санкції проти осіб, які причетні до використання та розповсюдження хімічної зброї, до 16 жовтня 2026 року. Ці обмеження стосуються 25 фізичних осіб і 6 компаній. Їм заморозили активи та заборонили надавати будь-які фінансові операції. Крім того, особам у списку не можна в'їжджати до країн ЄС.

У 2018 році Європейська Рада заявила, що використання хімічної зброї є абсолютно неприпустимим і має бути засуджене. Відтоді ЄС регулярно оновлює санкційні списки.

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Автор: 

росія (70347) хімічна зброя (368) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+3
І що це означає, крім того що Україна не зможе використовувати хімічну зброю а Сосія і далі її використовуватиме
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25.11.2025 20:06 Відповісти
+2
Хахаха, пу цю хім.зброю виробляє і застосовує... то ж про що новина?
Щоб пу продовжував травити, а йому у відповідь зась
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25.11.2025 19:24 Відповісти
+2
Коли ці дурні зрозуміють шо в війні правил нема!!! І весь світ це побачить коли все зкаінчеться.Ніхто ненакаже парашу за те шо вона наробила!!!!! Ні Хто!
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25.11.2025 19:28 Відповісти
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Ха-ха
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25.11.2025 18:57 Відповісти
Хахаха, пу цю хім.зброю виробляє і застосовує... то ж про що новина?
Щоб пу продовжував травити, а йому у відповідь зась
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25.11.2025 19:24 Відповісти
Коли ці дурні зрозуміють шо в війні правил нема!!! І весь світ це побачить коли все зкаінчеться.Ніхто ненакаже парашу за те шо вона наробила!!!!! Ні Хто!
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25.11.2025 19:28 Відповісти
Бог є
Є Божий суд
Хто взяв меч від меча загине
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25.11.2025 20:41 Відповісти
"Бог є
Є Божий суд"
=========
тільки в людській уяві.
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25.11.2025 21:23 Відповісти
І що це означає, крім того що Україна не зможе використовувати хімічну зброю а Сосія і далі її використовуватиме
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25.11.2025 20:06 Відповісти
Україна взагалі повинна вийти з усіх ганебних договорняків і правил, які ніколи не діяли. Бо Україні заради виживання потрібно використовувати все що під рукою від хімічної до бактеріологічної і ядерної зброї. Якщо ти будеш м'який і пухнастий то в цьому жорстокому світі тебе просто зжеруть а твоєю шкіркою підітруться
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25.11.2025 20:09 Відповісти
Ми як ті ідіоти на яких надівають різнокольорові кайданки і кляп в рота, а ми радіємо що рашисти таких не отримали.
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25.11.2025 20:44 Відповісти
І шо? Офуєть перемога...
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25.11.2025 20:17 Відповісти
Це значить що Україна не буде його використовувати, в вони будуть
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25.11.2025 20:39 Відповісти
 
 