ЕС продлил санкции за использование химического оружия до 2026 года

Европейский Союз продлил санкции против лиц, причастных к использованию и распространению химического оружия, до 16 октября 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти ограничения касаются 25 физических лиц и 6 компаний. Им заморозили активы и запретили предоставлять любые финансовые операции. Кроме того, лицам в списке нельзя въезжать в страны ЕС.

Санкции направлены на борьбу с распространением химического оружия и поддержку выполнения международного соглашения о его запрете.

В 2018 году Европейский Совет заявил, что использование химического оружия является абсолютно недопустимым и должно быть осуждено. С тех пор ЕС регулярно обновляет санкционные списки.

Последнее расширение ограничений произошло в мае 2025 года, когда они были наложены на три российские организации, участвовавшие в разработке химического оружия для войны в Украине.

Ранее мы сообщали, что российские захватчики используют опасные химические вещества в войне против Украины. "На сентябрь этого года известно о почти 11 000 случаев применения опасных веществ против украинских военных", - сообщил начальник отдела гражданской защиты управления РХБ-защиты Командования Сил поддержки ВСУ, полковник Артем Власюк.

