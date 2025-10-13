ЄС продовжив санкції за використання хімічної зброї до 2026 року
Європейський Союз продовжив санкції проти осіб, які причетні до використання та розповсюдження хімічної зброї, до 16 жовтня 2026 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці обмеження стосуються 25 фізичних осіб і 6 компаній. Їм заморозили активи та заборонили надавати будь-які фінансові операції. Крім того, особам у списку не можна в'їжджати до країн ЄС.
Санкції спрямовані на боротьбу з поширенням хімічної зброї та підтримку виконання міжнародної угоди про її заборону.
У 2018 році Європейська Рада заявила, що використання хімічної зброї є абсолютно неприпустимим і має бути засуджене. Відтоді ЄС регулярно оновлює санкційні списки.
Останнє розширення обмежень відбулося у травні 2025 року, коли вони були накладені на три російські організації, що брали участь у розробці хімічної зброї для війни в Україні.
Раніше ми повідомляли, що російські загарбники використовують небезпечні хімічні речовини у війні проти України. На вересень цього року відомо про майже 11 000 випадків застосування небезпечних речовин проти українських військових, - повідомив начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк.
ЕС-пуста організація без впливу.