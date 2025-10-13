УКР
Новини застосування забороненої хімічної зброї
ЄС продовжив санкції за використання хімічної зброї до 2026 року

ЄС продовжив санкції за використання хімічної зброї до 2026 року

Європейський Союз продовжив санкції проти осіб, які причетні до використання та розповсюдження хімічної зброї, до 16 жовтня 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці обмеження стосуються 25 фізичних осіб і 6 компаній. Їм заморозили активи та заборонили надавати будь-які фінансові операції. Крім того, особам у списку не можна в'їжджати до країн ЄС.

Санкції спрямовані на боротьбу з поширенням хімічної зброї та підтримку виконання міжнародної угоди про її заборону.

У 2018 році Європейська Рада заявила, що використання хімічної зброї є абсолютно неприпустимим і має бути засуджене. Відтоді ЄС регулярно оновлює санкційні списки.

Останнє розширення обмежень відбулося у травні 2025 року, коли вони були накладені на три російські організації, що брали участь у розробці хімічної зброї для війни в Україні.

Раніше ми повідомляли, що російські загарбники використовують небезпечні хімічні речовини у війні проти України. На вересень цього року відомо про майже 11 000 випадків застосування небезпечних речовин проти українських військових, - повідомив начальник відділу цивільного захисту управління РХБ-захисту Командування Сил підтримки ЗСУ, полковник Артем Власюк. 

санкції (12830) Євросоюз (14300) хімічна зброя (363)
русня чхала на то что вы там озвучиваете
показати весь коментар
13.10.2025 18:57 Відповісти
На сентябрь этого года известно о почти 11 000 случаев применения опасных веществ против украинских военных",
ЕС-пуста організація без впливу.
показати весь коментар
13.10.2025 19:11 Відповісти
 
 