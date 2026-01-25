Зеленский обсудил с Науседой энергетику, ПВО и новые пути поставки оружия Украине

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.

О чем говорили?

По его словам, в первую очередь говорили о поддержке украинской энергосистемы.

"Россия ежедневно атакует нашу энергетику. Проинформировал Гитанаса об этом, а также о потребностях Украины для энергетической устойчивости и укрепления ПВО. Спасибо за поддержку: Литва уже приняла решение помочь украинским городам и громадам и передать почти сотню генераторов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельно говорили о военном сотрудничестве, совместных оборонных проектах и предложениях Литвы открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе, поддержке инициативы PURL и сотрудничестве в рамках программы SAFE.

"Наша дипломатия тоже среди важнейших вопросов переговоров. Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира - о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны", - резюмирует президент.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский с первой леди прибыли в Вильнюс.