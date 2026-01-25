Зеленский обсудил с Науседой энергетику, ПВО и новые пути поставки оружия Украине

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

зеленский и науседа
зеленский и науседа
зеленский и науседа

О чем говорили?

По его словам, в первую очередь говорили о поддержке украинской энергосистемы.

"Россия ежедневно атакует нашу энергетику. Проинформировал Гитанаса об этом, а также о потребностях Украины для энергетической устойчивости и укрепления ПВО. Спасибо за поддержку: Литва уже приняла решение помочь украинским городам и громадам и передать почти сотню генераторов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отдельно говорили о военном сотрудничестве, совместных оборонных проектах и предложениях Литвы открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе, поддержке инициативы PURL и сотрудничестве в рамках программы SAFE.

"Наша дипломатия тоже среди важнейших вопросов переговоров. Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира - о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны", - резюмирует президент. 

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский с первой леди прибыли в Вильнюс.

Зеленский Владимир (24104) Литва (2700) Науседа Гитанас (329)
Путин **** и зеленский**** как так БИБА И БОА ДВА ******** ВЛАДИМИРАМИ НЕ СОГЛАСИЯ?????
25.01.2026 12:10 Ответить
Потужнык опять в турне?
25.01.2026 12:19 Ответить
Не опять а снова, по пословице).
25.01.2026 12:20 Ответить
ТурИст..
25.01.2026 12:24 Ответить
https://t.me/oleg_leusenko/37864 Олег Леусенко:
Ну, хоч, тепер, сподіваюсь, всім зрозуміло, що т.зв. "мирні" перемовини з російським агресором - це капітуляція (підбір легких для Буратіна варіантів):
+ легітимізація терориста *****;
+ прямий контакт агентури з нашого боку з кураторами.
мокша не зупиниться допоки не розвалиться - або рашисти знищать нас, або ми їх.
Звісно, я прогнозую крах екс-рф.
Всі ці плани "перемоги", "стійкості", "справедливого миру", "безпекові угоди" Зеленського - рулони дешевих інтермедій Кварталу, розраховані на гупі.
Вові ZЕро чимось треба ж наповнювати свої стендапи.
25.01.2026 12:27 Ответить
Мої ліліпутіки...
25.01.2026 13:34 Ответить
Классно встретились и нах оно НУЖНО?
25.01.2026 16:55 Ответить
 
 