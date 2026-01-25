Зеленский обсудил с Науседой энергетику, ПВО и новые пути поставки оружия Украине
Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
О чем говорили?
По его словам, в первую очередь говорили о поддержке украинской энергосистемы.
"Россия ежедневно атакует нашу энергетику. Проинформировал Гитанаса об этом, а также о потребностях Украины для энергетической устойчивости и укрепления ПВО. Спасибо за поддержку: Литва уже приняла решение помочь украинским городам и громадам и передать почти сотню генераторов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, отдельно говорили о военном сотрудничестве, совместных оборонных проектах и предложениях Литвы открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе, поддержке инициативы PURL и сотрудничестве в рамках программы SAFE.
"Наша дипломатия тоже среди важнейших вопросов переговоров. Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира - о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны", - резюмирует президент.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Зеленский с первой леди прибыли в Вильнюс.
Ну, хоч, тепер, сподіваюсь, всім зрозуміло, що т.зв. "мирні" перемовини з російським агресором - це капітуляція (підбір легких для Буратіна варіантів):
+ легітимізація терориста *****;
+ прямий контакт агентури з нашого боку з кураторами.
мокша не зупиниться допоки не розвалиться - або рашисти знищать нас, або ми їх.
Звісно, я прогнозую крах екс-рф.
Всі ці плани "перемоги", "стійкості", "справедливого миру", "безпекові угоди" Зеленського - рулони дешевих інтермедій Кварталу, розраховані на гупі.
Вові ZЕро чимось треба ж наповнювати свої стендапи.