Зеленський обговорив із Науседою енергетику, ППО і нові шляхи постачання зброї Україні

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

зеленський та науседа
Про що говорили?

За його словами, передусім говорили про підтримку української енергосистеми.

"Росія щоденно атакує нашу енергетику. Поінформував Гітанаса про це і також про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Дякую за підтримку: Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE.

Також читайте: Зеленський зустрівся з Науседою, обговорили санкції проти РФ та переговори в Стамбулі

"Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру - про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни", - резюмує президент. 

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський із першою леді прибули до Вільнюса.

Зеленський Володимир (27626) Литва (2654) Науседа Гітанас (397)
Путин **** и зеленский**** как так БИБА И БОА ДВА ******** ВЛАДИМИРАМИ НЕ СОГЛАСИЯ?????
показати весь коментар
25.01.2026 12:10 Відповісти
Потужнык опять в турне?
показати весь коментар
25.01.2026 12:19 Відповісти
Не опять а снова, по пословице).
показати весь коментар
25.01.2026 12:20 Відповісти
ТурИст..
показати весь коментар
25.01.2026 12:24 Відповісти
https://t.me/oleg_leusenko/37864 Олег Леусенко:
Ну, хоч, тепер, сподіваюсь, всім зрозуміло, що т.зв. "мирні" перемовини з російським агресором - це капітуляція (підбір легких для Буратіна варіантів):
+ легітимізація терориста *****;
+ прямий контакт агентури з нашого боку з кураторами.
мокша не зупиниться допоки не розвалиться - або рашисти знищать нас, або ми їх.
Звісно, я прогнозую крах екс-рф.
Всі ці плани "перемоги", "стійкості", "справедливого миру", "безпекові угоди" Зеленського - рулони дешевих інтермедій Кварталу, розраховані на гупі.
Вові ZЕро чимось треба ж наповнювати свої стендапи.
показати весь коментар
25.01.2026 12:27 Відповісти
Мої ліліпутіки...
показати весь коментар
25.01.2026 13:34 Відповісти
Классно встретились и нах оно НУЖНО?
показати весь коментар
25.01.2026 16:55 Відповісти
 
 