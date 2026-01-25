Зеленський обговорив із Науседою енергетику, ППО і нові шляхи постачання зброї Україні

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Литви Гітанасом Науседою.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Про що говорили?

За його словами, передусім говорили про підтримку української енергосистеми.

"Росія щоденно атакує нашу енергетику. Поінформував Гітанаса про це і також про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Дякую за підтримку: Литва вже ухвалила рішення допомогти українським містам і громадам та передати майже сотню генераторів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE.

"Наша дипломатія теж серед найважливіших питань перемовин. Поділився свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру - про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій. Україна, як і завжди, робить усе можливе зі свого боку для закінчення війни", - резюмує президент.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Зеленський із першою леді прибули до Вільнюса.