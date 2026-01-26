В суд направлено дело руководителя российской авиакорпорации, которая производит самолеты для войны против Украины

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина РФ - руководителя одного из крупнейших авиастроительных предприятий страны-агрессора, которое работает на нужды ее армии.

Следствием установлено, что с 2022 года глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" обеспечивал стабильную работу оборонного авиапроизводства и способствовал реализации политики РФ в сфере военно-промышленного комплекса, передает Цензор.НЕТ.

Под его руководством предприятие осуществляло производство, ремонт и модернизацию военной и специальной авиационной техники, которую вооруженные силы РФ систематически применяют во время полномасштабной агрессии против Украины.

Речь идет, в частности, о боевых и стратегических самолетах Су, МиГ, Ту, Ил, а также другой авиационной технике военного назначения.

На жаль,як бачимо, заочні суди ....як заочні страти...
26.01.2026 10:54 Ответить
Тільки заочно, бо наш генпрокурор може не може прийти за рашистом особисто - кишка тонка.
26.01.2026 11:25 Ответить
Якби скерували не справу, а самокат у потрібному місці, то було б більш дієво, на мою думку...
А так...
26.01.2026 11:05 Ответить
Кому потрібен цей порожня. коли будуть скеровані справи про державу на єрмака баканова наумова міндіча.
26.01.2026 11:14 Ответить
https://cyclowiki.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%85%D0%B0 Вадим Александрович Бадеха
26.01.2026 11:23 Ответить
 
 