В суд направлено дело руководителя российской авиакорпорации, которая производит самолеты для войны против Украины
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина РФ - руководителя одного из крупнейших авиастроительных предприятий страны-агрессора, которое работает на нужды ее армии.
Следствием установлено, что с 2022 года глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" обеспечивал стабильную работу оборонного авиапроизводства и способствовал реализации политики РФ в сфере военно-промышленного комплекса, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Под его руководством предприятие осуществляло производство, ремонт и модернизацию военной и специальной авиационной техники, которую вооруженные силы РФ систематически применяют во время полномасштабной агрессии против Украины.
Речь идет, в частности, о боевых и стратегических самолетах Су, МиГ, Ту, Ил, а также другой авиационной технике военного назначения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А так...