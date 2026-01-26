В Одессе врачи выдавали "липовые" справки с вымышленными диагнозами для выезда призывников за границу
Двое одесских медиков - чиновник частного медицинского центра в Киевском районе Одессы и руководитель частной амбулатории организовали схему уклонения от призыва.
Они оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали получению призывниками групп инвалидности, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным следствия, за "услуги" в отношении двух мужчин медики требовали и получили 21 тысячу долларов США. В пакет входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решений уполномоченными лицами.
Схему раскрыли прокуроры Киевской окружной прокуратуры города Одессы совместно с сотрудниками СБУ.
Медикам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
По ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога почти 3 миллиона гривен каждому.
