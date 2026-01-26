В Одессе врачи выдавали "липовые" справки с вымышленными диагнозами для выезда призывников за границу

Двое одесских медиков - чиновник частного медицинского центра в Киевском районе Одессы и руководитель частной амбулатории организовали схему уклонения от призыва.

Они оформляли фиктивные медицинские документы и способствовали получению призывниками групп инвалидности, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, за "услуги" в отношении двух мужчин медики требовали и получили 21 тысячу долларов США. В пакет входило изготовление необходимой медицинской документации и влияние на принятие решений уполномоченными лицами.

Схему раскрыли прокуроры Киевской окружной прокуратуры города Одессы совместно с сотрудниками СБУ.

Медикам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

По ходатайству прокуратуры им избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога почти 3 миллиона гривен каждому.

Одесса

"мікроКрупа - 2.0"?
26.01.2026 13:55 Ответить
Видали липову довідку міндичам і ко і вони виїхали, чого це не розслідуєте?
26.01.2026 14:12 Ответить
у міндіча троє малих дітей, а видали йому талон "к" для пришвидшеного перетину кордону, тут важливо бути чітким і розуміти звідки тхне...
26.01.2026 14:34 Ответить
Це повсюди в Україні: нещодавно в нас в Берегові (Закарпатська область) невропатолога Янчика впіймали на гарячому: десятки його пацієнтів виявилися із придуманими хворобами. Переважно платоспроможна каста місцевих чиновників-корупціонерів або бізнесменів накупували собі медичних справок для ТЦК. Один знайомий бізнесмен-спортсмен теж долучився до цієї групи душевно хворих.
26.01.2026 14:32 Ответить
зрозуміло що той хто категорично не хоче їти в ЗСУ відкопирсається, навіть пішовши в СЗЧ, але ж то не платоспроможні. Тож було б краще ввести для платоспроможних сплату еквіваленту від 10к у.е. і надавати дозвіл на виїзд, поповнюючи бюджет та утримуючи людину на ринку праці України. Натомість можновладці просто використовують механізм "ухилення", а оці всі випадки викриття то про тих хто не в системі
26.01.2026 14:39 Ответить
 
 