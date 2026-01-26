Ліквідовано ще 8 "ухилянтських схем": серед затриманих – ректор академії та керівниця апарату суду

Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Національна поліція заблокували вісім нових схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

За суми до 10 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску, повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, на Київщині викрито ректора столичної академії і двох його підлеглих, які фіктивно влаштовували ухилянтів на роботу та навчання до свого вишу. Встановлено, що "нові" студенти та лаборанти навіть не з’являлися у навчальному закладі.

До незаконної діяльності очільник вишу залучив свого знайомого підприємця, який підшукував клієнтів для "бронювання".

У Києві затримано ділків, які фіктивно працевлаштовували ухилянтів на підприємства та оформлювали їм "бронювання". Також зловмисники виготовляли підроблені довідки про встановлення інвалідності. У такий спосіб фігуранти оформили фальшиві документи понад 100 особам.

В Одеській області підозру отримала керівниця апарату одного з міських судів, яка пропонувала військовозобов’язаним отримати фіктивне оформлення догляду за близьким родичем. Для реалізації оборудки вона обіцяла клієнтам вплинути на відповідні рішення суддів.

Також разом з прикордонниками затримано 33-річного ділка, який залучив до схеми двох перевізників та працівника Укрзалізниці.

Ухилянтів перевозили вантажними локомотивами до прикордоння. Для цього клієнтам видавали підроблені посвідчення помічників машиністів і фіктивні документи про відрядження.

На Кіровоградщині викрили ще одну фігурантку. Нею виявилася 54-річна жінка з 2-ю групою інвалідності, яка пропонувала ухилянтам за гроші одружитися з нею, щоб отримати довідку про опікунство і мати змогу виїхати за кордон.

На Дніпропетровщині співробітники СБУ та ДБР затримали двох місцевих жителів, які за допомогою спільника у ТЦК безпідставно "списували" призовників з військового обліку за станом здоров’я.

Маючи доступ до відповідної бази, співробітник ТЦК вносив до неї відомості про непридатність "клієнтів" до військової служби на підставі фіктивних висновків ВЛК.

На Львівщині викрито адвоката, який пропонував військовозобов’язаним "вирішити питання" про встановлення інвалідності.

У Сумах викрито чотирьох ділків, які оформлювали ухилянтів "викладачами" фейкового навчального закладу, щоб зробити їм бронь від призову.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне переправлення осіб через державний кордон;

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

зловживання впливом.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна

















