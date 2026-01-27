Ворожі обстріли Дніпропетровщини: у Нікополі поранена жінка

Упродовж 27 січня російські війська неодноразово атакували Нікополь та населені пункти Нікопольського району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів поранена жінка, зафіксовані значні пошкодження житлової та критичної інфраструктури.

Про ситуацію розповів голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольщина

Жертви

  • У Нікополі внаслідок ворожого удару поранена 33-річна жінка. Її ушпиталили у важкому стані.
  • Не тільки місто, а й район агресор атакував протягом усього дня. Артилерію та FPV-дрони спрямовував по населених пунктах Покровської, Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської громад.

Руйнування

Пошкоджені 2 п’ятиповерхівки, 2 приватні будинки, авто, інфраструктура, газогін. Знищені 2 господарські споруди.

Синельниківщина

Безпілотник російська армія спрямувала і на Слов’янську громаду, люди не постраждали.

Дніпропетровщина під ударами: пошкоджені будинки, газогін та інфраструктура
