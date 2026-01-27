Атака РФ на дев’ятиповерхівку у Кривому Розі: пожежу загасили, постраждалих немає

Через вечірній удар безпілотником по дев'ятиповерхівці у Кривому Розі, на щастя, ніхто не постраждав. Пожежу у квартирі та на балконах рятувальники загасили. У безпечне місце вони вивели 15 людей.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, БпЛА російська армія спрямувала і на Лозуватську громаду, що на Криворіжжі. Люди вціліли.

Обстріли Нікопольщини

За даними ОВА, продовжувалися атаки й на Нікопольщину. Район потерпав від ворожих артилерії та РСЗВ "Град". Агресор влучив по Нікополю і Марганцю.

Удар по Синельниківщині

"БпЛА противник також застосував по Миколаївській громаді Синельниківського району. Понівечив приватний будинок.

Повсюди минулося без загиблих і поранених.