Атака РФ на дев’ятиповерхівку у Кривому Розі: пожежу загасили, постраждалих немає
Через вечірній удар безпілотником по дев'ятиповерхівці у Кривому Розі, на щастя, ніхто не постраждав. Пожежу у квартирі та на балконах рятувальники загасили. У безпечне місце вони вивели 15 людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, БпЛА російська армія спрямувала і на Лозуватську громаду, що на Криворіжжі. Люди вціліли.
Обстріли Нікопольщини
За даними ОВА, продовжувалися атаки й на Нікопольщину. Район потерпав від ворожих артилерії та РСЗВ "Град". Агресор влучив по Нікополю і Марганцю.
Удар по Синельниківщині
"БпЛА противник також застосував по Миколаївській громаді Синельниківського району. Понівечив приватний будинок.
Повсюди минулося без загиблих і поранених.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль