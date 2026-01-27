Атака РФ на девятиэтажку в Кривом Роге: пожар потушили, пострадавших нет
В результате вечернего удара беспилотником по девятиэтажному дому в Кривом Роге, к счастью, никто не пострадал. Пожар в квартире и на балконах спасатели потушили. В безопасное место они вывели 15 человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, БпЛА российская армия направила и на Лозуватскую громаду, что в Криворожье. Люди уцелели.
Обстрелы Никопольщины
По данным ОВА, продолжались атаки и на Никопольщину. Район страдал от вражеской артиллерии и РСЗО "Град". Агрессор попал по Никополю и Марганцу.
Удар по Синельниковскому району
"БПЛА противник также применил по Николаевской громаде Синельниковского района. Разрушил частный дом.
Везде обошлось без погибших и раненых.
