Під ударами РФ перебували чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, інфраструктуру та підприємство

Упродовж дня 28 січня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого виникли пожежі, є пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Нікопольський район

По Нікопольщині агресор продовжував бити FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади.

Пошкоджені п’ятиповерхівка, 3 приватні будинки, екскаватори, інфраструктура, підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники загасили.

Павлоградський район

Через ворожий безпілотник горіло і у Троїцькій громаді Павлоградського району, вогонь приборкали. Понівечені авто.

Синельниківський район

У Миколаївській громаді Синельниківщини потрощені 2 оселі.

Криворізький район

По Зеленодольскій громаді, що на Криворіжжі, противник влучив FPV-дронами. Побиті сонячні панелі.

Зазначається, що повсюди минулося без загиблих і постраждалих.

Удар по Кам’янському

В ОВА уточнили, що внаслідок атак БпЛА на Кам’янське, яких ворог завдав вранці та вдень, понівечена інфраструктура.

