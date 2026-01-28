Під ударами РФ перебували чотири райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки, інфраструктуру та підприємство
Упродовж дня 28 січня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого виникли пожежі, є пошкодження.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
По Нікопольщині агресор продовжував бити FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська громади.
Пошкоджені п’ятиповерхівка, 3 приватні будинки, екскаватори, інфраструктура, підприємство. Там виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
Павлоградський район
Через ворожий безпілотник горіло і у Троїцькій громаді Павлоградського району, вогонь приборкали. Понівечені авто.
Синельниківський район
У Миколаївській громаді Синельниківщини потрощені 2 оселі.
Криворізький район
По Зеленодольскій громаді, що на Криворіжжі, противник влучив FPV-дронами. Побиті сонячні панелі.
Зазначається, що повсюди минулося без загиблих і постраждалих.
Удар по Кам’янському
В ОВА уточнили, що внаслідок атак БпЛА на Кам’янське, яких ворог завдав вранці та вдень, понівечена інфраструктура.
Наслідки обстрілів
