Росія атакує Україну ударними безпілотниками

Увечері 28 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.

Рух ударних БпЛА:

О 18:27 - БпЛА у напрямку Луцька з півночі.

О 19:01 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:

з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одещини.

О 19:12 - російські безпілотники зафіксовані:

в південно-західній частині Миколаївщини, курс північний.

з акваторії Чорного моря курсом на Сергіївку.

О 20:11 - повідомлялося про БпЛА у напрямку Павлограда та Запоріжжя.

О 20:52 - БпЛА у напрямку Дніпра.

О 21:40 - БпЛА у передмісті Полтави.

О 22:06 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 22:13 - Дніпропетровщина: група БпЛА курсом на Самар.

О 22:19 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 22:42 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Чернігівщина: БпЛА в напрямку Славутича.

БпЛА із Дніпропетровщини повз Павлоград курсом на Харківщину.

О 23:15 - Ворожі безпілотники зафіксовані:

Група БпЛА із Чернігівщини курсом на Київське водосховище.

БпЛА у напрямку Дніпра.

Харківщина: БпЛА у напрямку Лозової.

Донеччина: БпЛА у районі Слов'янська.

О 23:39 - повідомлялося про групу БпЛА повз північ Київщини на Житомирщину.

О 00:51 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА:

через Рівненщину курсом на Волинь.

Чернігівщина: БпЛА в районі Сновська.

група БпЛА у напрямку Дніпра.

О 01:10 - Кіровоградщина: БпЛА в районі Олександрії.

О 01:43 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу зі сходу та БпЛА через Кременчуцьке водосховище курсом на Черкаси.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 28 січня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого виникли пожежі, є пошкодження.

