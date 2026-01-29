Росія атакує Україну ударними безпілотниками

Атака російських безпілотників 28 січня

Увечері 28 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.

Рух ударних БпЛА:

О 18:27 - БпЛА у напрямку Луцька з півночі.

О 19:01 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів: 

  • з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
  • з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одещини.

О 19:12 - російські безпілотники зафіксовані: 

  • в південно-західній частині Миколаївщини, курс північний.
  • з акваторії Чорного моря курсом на Сергіївку.

Оновлена інформація

О 20:11 - повідомлялося про БпЛА у напрямку Павлограда та Запоріжжя.

Оновлена інформація

О 20:52 - БпЛА у напрямку Дніпра.

О 21:40 -  БпЛА у передмісті Полтави.

О 22:06 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.

О 22:13 - Дніпропетровщина: група БпЛА курсом на Самар.

О 22:19 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 22:42 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють: 

  • Чернігівщина: БпЛА в напрямку Славутича.
  • БпЛА із Дніпропетровщини повз Павлоград курсом на Харківщину.

О 23:15 - Ворожі безпілотники зафіксовані: 

  • Група БпЛА із Чернігівщини курсом на Київське водосховище.
  • БпЛА у напрямку Дніпра.
  • Харківщина: БпЛА у напрямку Лозової.
  • Донеччина: БпЛА у районі Слов'янська.

Оновлена інформація

О 23:39 - повідомлялося про групу БпЛА повз північ Київщини на Житомирщину.

О 00:51 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА: 

  • через Рівненщину курсом на Волинь.
  • Чернігівщина: БпЛА в районі Сновська.
  • група БпЛА у напрямку Дніпра.

Оновлена інформація

О 01:10 - Кіровоградщина: БпЛА в районі Олександрії.

О 01:43 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу зі сходу та БпЛА через Кременчуцьке водосховище курсом на Черкаси.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 28 січня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого виникли пожежі, є пошкодження.

безпілотник БпЛА (5769) обстріл (33798) атака (1412) Шахед (2160)
Кацапня не люди , а дика орда і варвари ,
які звикли все знищувати , вбивати і красти ,
тому зустрів кацапа - вбий падлюку не задумуючись 🤬
Кацапня не люди , а дика орда і варвари ,
які звикли все знищувати , вбивати і красти ,
тому зустрів кацапа - вбий падлюку не задумуючись 🤬
Золоті слова...
З"явилися деталі збиття Су-34. Прилетів з Майкопа, в район о. Зміїний. Назад не повернувся. Сірководневі бактерії на дні отримали харчове поповнення...Повідомив російський блогер, капітан авіаційно-космічних сил РФ , Туманов...
Жодної ночі без рашиського терору ,свідомий геноцид варварів проти українського народу ,рашиська орда це гірше німецьких нацистів. Коли буде достойна відповілдь по рашиській енергетиці, по портовій інфраструктурі новоросійська та інших портів що ексортують нафту і нарешті коли ліквідують найкривавішого терориста варвара путіна ?
в казочках скоріш за все
коли зелене недорозуміння злізе з трону і передасть булаву достойному українцю!
Спочатку Зеленський атакував психіку українців своїм "вечірнім" 💩, а тепер ще к@ц@пи запустили шахеди.
На зе! крім кримінальних справ треба ще до ЄСПЛ подавати колективну заяву. За катування @бломарофоном...
"О 19:12 - російські безпілотники зафіксовані: Джерело: https://censor.net/ua/n3597762"

Зафіксували і вже не прилетять? В якій школі журнвлістів вчили розуміти і писати? Вони не розуміють значення слів які пишуть. Дістала вже їхня фіксація.
Росія атакує древнє місто Старокостянтинів на Хмельниччині, де розташований стратегічний аеродром.
В Старокостянтинові останні 70 років розміщується військова авіаційна частина. За часів Радянського Союзу тут були 63 бомбардувальна дивізія, а потім 7-й бомбардувальний полк.
Після здобуття Україною незалежності саме зі Старокостянтинoвoм була пов'язана одна з найбільш ганебних сторінок вітчизняної авіації. Тут 13 лютого 1992 року під час тренувальних польотів шість фронтових бомбардувальників Су-24М втекли до Росії і не повернулися.
