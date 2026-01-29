Росія атакує Україну ударними безпілотниками
Увечері 28 січня російські війська здійснили атаку на територію України із застосуванням ударних безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Українські військові вживають заходів для відбиття повітряної загрози та захисту повітряного простору.
Рух ударних БпЛА:
О 18:27 - БпЛА у напрямку Луцька з півночі.
О 19:01 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих дронів:
- з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
- з акваторії Чорного моря курсом на Білгород-Дністровський район Одещини.
О 19:12 - російські безпілотники зафіксовані:
- в південно-західній частині Миколаївщини, курс північний.
- з акваторії Чорного моря курсом на Сергіївку.
Оновлена інформація
О 20:11 - повідомлялося про БпЛА у напрямку Павлограда та Запоріжжя.
Оновлена інформація
О 20:52 - БпЛА у напрямку Дніпра.
О 21:40 - БпЛА у передмісті Полтави.
О 22:06 - Загроза застосування балістичного озброєння з півночі.
О 22:13 - Дніпропетровщина: група БпЛА курсом на Самар.
О 22:19 - Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 22:42 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- Чернігівщина: БпЛА в напрямку Славутича.
- БпЛА із Дніпропетровщини повз Павлоград курсом на Харківщину.
О 23:15 - Ворожі безпілотники зафіксовані:
- Група БпЛА із Чернігівщини курсом на Київське водосховище.
- БпЛА у напрямку Дніпра.
- Харківщина: БпЛА у напрямку Лозової.
- Донеччина: БпЛА у районі Слов'янська.
Оновлена інформація
О 23:39 - повідомлялося про групу БпЛА повз північ Київщини на Житомирщину.
О 00:51 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух БпЛА:
- через Рівненщину курсом на Волинь.
- Чернігівщина: БпЛА в районі Сновська.
- група БпЛА у напрямку Дніпра.
Оновлена інформація
О 01:10 - Кіровоградщина: БпЛА в районі Олександрії.
О 01:43 - БпЛА в напрямку Кривого Рогу зі сходу та БпЛА через Кременчуцьке водосховище курсом на Черкаси.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми повідомляли, що упродовж дня 28 січня російські війська завдавали ударів по населених пунктах Нікопольського, Павлоградського, Синельниківського та Криворізького районів Дніпропетровської області, унаслідок чого виникли пожежі, є пошкодження.
Після здобуття Україною незалежності саме зі Старокостянтинoвoм була пов'язана одна з найбільш ганебних сторінок вітчизняної авіації. Тут 13 лютого 1992 року під час тренувальних польотів шість фронтових бомбардувальників Су-24М втекли до Росії і не повернулися.