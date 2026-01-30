Ряд поездов отменен в Днепропетровской области из-за ситуации с безопасностью, - "Укрзализныця"

Сегодня, 30 января, в Днепропетровской области временно отменен ряд поездов из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

Какие поезда отменены?

Так, в связи с ситуацией с безопасностью в Днепропетровской области в эти сутки временно не будут курсировать следующие пригородные поезда:

№6104 Синельниково-1 – Чаплино,

№6107 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

№6272 Синельниково-1 – Павлоград-1,

№7401 Синельниково-1 – Днепр-Главный.

Маршрут изменен

Также 30 января временно изменяется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород-Южный – Запорожье-2 (вместо Синельниково-1 – Запорожье-2).

